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Accelera il processo di onboarding dei clienti con l'AI

By Matthew Finio , Amanda Downie
Pubblicato il 6 marzo 2026

L'intelligenza artificiale (AI) sta trasformando il modo in cui le aziende progettano e gestiscono l’onboarding dei clienti, rendendo il processo più rapido, efficiente e personalizzato in base alle esigenze di ciascun cliente.

L’onboarding dei clienti è il processo che guida i nuovi utenti, dalla registrazione o dall’acquisto, fino all’uso efficace di un prodotto o servizio. Negli ambienti B2B, viene spesso definito "client onboarding". L’onboarding tradizionale dei clienti spesso comporta attività manuali e comunicazioni generiche, che possono creare attriti e portare all’abbandono prima ancora che i clienti percepiscano il valore di un prodotto.

Integrando l'AI nei flussi di onboarding dei clienti, le organizzazioni possono automatizzare e personalizzare le interazioni e ridurre il tempo necessario ai clienti per raggiungere passaggi importanti nel loro percorso. Questo cambiamento accelera il time to value e crea un'impressione iniziale positiva che dà il tono alla relazione più ampia.

Automazione intelligente che elimina gli attriti

Uno dei maggiori vantaggi dell'AI nell'onboarding è l'automazione intelligente. I sistemi AI possono verificare le informazioni, segnalare i rischi e indirizzare le richieste senza un costante coinvolgimento umano. Questo approccio riduce i ritardi e permette ai membri del team di onboarding di concentrarsi sulle interazioni di maggiore impatto.

In molte organizzazioni, l'AI supporta anche l'onboarding tramite l'automazione del servizio clienti, permettendo di gestire rapidamente e con coerenza problemi comuni e attività di onboarding ripetitive.

Allo stesso tempo, i modelli di machine learning possono analizzare i pattern in tempo reale per rilevare dove i nuovi clienti tendono a rimanere bloccati, consentendo alle aziende di correggere rapidamente i colli di bottiglia.

Secondo una recente ricerca dell'IBM Institute for Business Value, più della metà dei dirigenti del servizio clienti intervistati riferisce di un'automazione minima nelle comunicazioni con i clienti. Tuttavia, quasi la metà (49%) ha già adottato un’automazione parziale per il feedback dei clienti e le richieste di supporto, la fidelizzazione (48%) e l'onboarding (47%).1

Guida personalizzata e in tempo reale

La personalizzazione basata su AI crea un’esperienza di onboarding dei clienti più efficace, contribuendo a far sì che ogni interazione risulti pertinente e tempestiva. Elaborando e analizzando i dati dei clienti, come i modelli di utilizzo o il contesto di settore, i sistemi di AI possono personalizzare i contenuti e le indicazioni ricevute da ciascun utente.

Anziché presentare a ogni cliente una sequenza generica di passaggi, un flusso di onboarding potenziato dall'AI può adattarsi a ciò che ha maggiori probabilità di aiutare ciascun cliente ad avere successo rapidamente. Questa personalizzazione riduce la confusione e incoraggia un maggiore coinvolgimento del cliente con il prodotto fin dall'inizio.

AI conversazionale e assistenti automatizzati migliorano ulteriormente l'esperienza di onboarding, offrendo un supporto tempestivo tramite chat, senza richiedere un agente umano per ogni interazione. I clienti possono fare domande e risolvere problemi comuni, riducendo i tempi di attesa e l'ansia che spesso accompagna i primi utilizzi del prodotto.

L'AI funge da compagno affidabile per il supporto clienti durante l’onboarding, offrendo agli utenti la sicurezza che l’aiuto è sempre disponibile. Gartner prevede che, entro il 2028, almeno il 70% dei clienti utilizzerà un'interfaccia di AI conversazionale per iniziare il proprio percorso di servizio clienti.2

Insight basati sui dati

L'analytics abilitate dall'AI aiuta le aziende a trattare l'onboarding come una funzione dinamica basata sui dati e a supportare l’ottimizzazione del processo stesso. Analizzando le metriche di onboarding e il comportamento dei clienti, i modelli di machine learning possono fare emergere informazioni sui punti in cui i clienti incontrano difficoltà, quali passaggi li portano ad abbandonare il processo e quali interventi favoriscono efficacemente l’attivazione. Questi insight consentono ai team di ottimizzare una strategia di onboarding dei clienti di successo e di colmare lacune che altrimenti potrebbero portare all'insoddisfazione o all'abbandono dei clienti.

Queste funzionalità rendono l'AI una leva potente per accelerare un efficace onboarding dei clienti. L'AI aiuta le organizzazioni a offrire esperienze di onboarding più fluide, prevedibili e di successo. Questo processo migliora la soddisfazione iniziale dei clienti e getta le basi per un coinvolgimento a lungo termine.

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Perché l'utilizzo dell'AI per accelerare il processo di onboarding dei clienti è importante

L'onboarding dei clienti è sempre stato un momento determinante nel ciclo di vita del cliente. In settori come retail, servizi finanziari e aziende SaaS, è qui che le aspettative vengono messe alla prova, il valore viene dimostrato e le relazioni a lungo termine iniziano a prendere forma o si deteriorano silenziosamente.

Eppure, in molte organizzazioni, l'onboarding rimane manuale, lento e scollegato tra i vari team. Quando i prodotti diventano più complessi e le aspettative dei clienti aumentano, questi approcci tradizionali creano attrito. Ritardi, comunicazioni incoerenti e passi successivi poco chiari possono rallentare il time to value e aumentare il tasso di abbandono prima che i clienti si impegnino completamente.

L'AI diventa importante perché affronta direttamente queste lacune. Consente all'onboarding di procedere più velocemente, operare in modo più coerente e adattarsi alle esigenze di ogni cliente. Invece di far passare ogni cliente attraverso lo stesso processo statico, l'AI analizza il comportamento in tempo reale, individua i passaggi successivi più adeguati e personalizza le indicazioni. Questo processo rende l'onboarding più facile da gestire e più pertinente fin dall'inizio.

Dietro le quinte, l'AI migliora anche il coordinamento. Collegando i dati tra team di vendita, assistenza clienti e supporto, si riducono le comunicazioni frammentate e si automatizzano i passaggi di consegne. Il risultato è un'esperienza più unificata per i clienti e una riduzione delle inefficienze operative per i team interni.

L'AI rende scalabile l'onboarding. Con l'espansione delle organizzazioni, affidarsi esclusivamente alle persone per gestire ogni fase diventa costoso e difficile da standardizzare. L'AI consente alle aziende di aumentare velocità e coerenza senza sacrificare la personalizzazione, supportando un volume di clienti più elevato e relazioni con i clienti più solide fin dall'inizio.

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Come l'AI accelera ogni fase del processo di onboarding dei clienti

Integrando l'AI in ogni fase del percorso di onboarding, le organizzazioni passano da un processo reattivo e manuale a uno adattivo, basato sui dati e scalabile. Invece di limitarsi a completare i compiti, l'onboarding diventa un percorso guidato che aiuta i clienti a ottenere un valore nel modo più rapido e sicuro possibile.

1. Registrazione e creazione dell'account

Questa è la prima vera interazione dopo che un cliente decide di procedere. In questa fase, l'attrito deriva spesso da moduli lunghi, approvazioni manuali o passi successivi poco chiari.

L'AI aiuta a mantenere le registrazioni brevi ed efficienti. Può compilare automaticamente le informazioni, convalidare i dati in tempo reale e segnalare all'istante eventuali errori, senza richiedere email di follow-up. Nei settori che richiedono controlli di conformità, l'AI può elaborare la verifica dell'identità e le revisioni dei documenti in pochi minuti anziché in giorni. Eliminando i ritardi all'inizio, l'AI consente ai clienti di passare rapidamente dall'acquisto all'attivazione.

2. E-mail di benvenuto e orientamento iniziale

Dopo la registrazione, i clienti necessitano di chiarezza. Vogliono capire cosa succede dopo e come iniziare. Senza indicazioni, è qui che spesso nascono confusione e abbandoni precoci.

L'AI può personalizzare e-mail di benvenuto, messaggi e prompt in-app in base al ruolo, agli obiettivi o al settore del cliente. Invece di inviare le stesse istruzioni a tutti, l'AI adatta l'introduzione in base a ciò che il cliente sta cercando di ottenere.

Ad esempio, un responsabile marketing e un amministratore tecnico potrebbero ricevere primi passi diversi, ciascuno in linea con le proprie priorità. L'AI può anche consigliare tutorial o webinar pertinenti in base agli obiettivi del cliente.

3. Impostazione e configurazione dell'account

Questa fase spesso determina la rapidità con cui i clienti raggiungono il loro primo traguardo di successo. Attività come importare dati, integrare strumenti o configurare workflow possono risultare scoraggianti, specialmente per prodotti complessi.

L'AI può guidare i clienti nella configurazione con prompt passo dopo passo, esperienze interattive di guida e tour di prodotto pertinenti, rilevare errori prima che causino problemi e raccomandare configurazioni di best practice basate su account simili. Può anche automatizzare parti del processo, come mappare i campi dati o suggerire impostazioni predefinite.

4. Adozione precoce del prodotto

Quando il sistema viene configurato, i clienti devono iniziare a utilizzarne le funzionalità chiave. In questa fase, è fondamentale identificare i primi successi rapidi che dimostrano il valore immediato del prodotto. Senza indicazioni, i clienti potrebbero perdersi funzioni importanti o non vedere il pieno valore del prodotto.

L'AI analizza i modelli di utilizzo e suggerisce le azioni successive più rilevanti. Alcune organizzazioni utilizzano la gamification basata su AI, come badge per il raggiungimento di traguardi o indicatori di completamento, per motivare il coinvolgimento. Se un cliente non ha ancora provato una funzionalità che di solito porta al successo, il sistema può mostrare un tutorial mirato o un suggerimento direttamente nell’app. Se l’utilizzo rallenta, l’AI può inviare promemoria o notificare il team di customer success. Per i clienti che necessitano di un approccio più diretto, l'AI può far emergere insight che aiutano i team a intervenire al momento giusto con comunicazioni personalizzate.

5. Monitoraggio e supporto continui

L'onboarding non termina dopo la configurazione iniziale. Le prime settimane sono critiche per creare abitudini e consolidare il valore. Le organizzazioni che aspettano che siano i clienti a sollevare i problemi, spesso non colgono i segnali di allarme.

L'AI monitora continuamente segnali di coinvolgimento come la frequenza di login, l'adozione delle funzionalità e il completamento delle attività. Quando rileva pattern di rischio, può attivare solleciti o messaggi di controllo automatici, suggerire risorse utili o avviare l’intervento umano.

Allo stesso tempo, gli assistenti di chat basati su AI forniscono risposte immediate all'interno del prodotto, spesso attingendo a una knowledge base centralizzata, a FAQ strutturate e ad altre risorse self-service per ridurre frustrazione e ritardi nel supporto.

6. Misurare i progressi e migliorare il processo

I programmi di onboarding efficaci non sono statici, bensì evolvono in base ai dati e al feedback. Senza una chiara visibilità sulle prestazioni, i team faticano a capire dove i clienti incontrano difficoltà.

L’IA aggrega i dati di onboarding tra gli account e monitora indicatori chiave di performance (KPI) come le metriche di attivazione e il tasso di completamento dell’onboarding, aiutando i team a individuare problematiche comuni e opportunità di miglioramento. Col tempo, questa ottimizzazione continua rende l'onboarding più veloce, coerente e allineato alle esigenze dei clienti.

Benefici dell'accelerazione dell'onboarding dei clienti con l'AI

Le sezioni precedenti spiegavano come l'AI supporti ogni fase del percorso di onboarding. Questa sezione illustra i risultati aziendali più ampi che derivano da un processo di onboarding più rapido e intelligente.

Time to value più rapido: quando l'onboarding avviene in modo veloce ed efficiente, i clienti ottengono prima risultati significativi. Raggiungere il valore presto aumenta la fiducia nella decisione di acquisto e rafforza l'impegno a lungo termine.

Tassi di customer retention più elevati: un'esperienza di onboarding fluida riduce la frustrazione e la confusione iniziali, due cause comuni di abbandono. I clienti che adottano con successo le funzionalità chiave fin dall’inizio hanno maggiori probabilità di rimanere attivi e fedeli, rafforzando la base clienti complessiva e aumentando il valore del cliente nel lungo periodo.

Maggiore soddisfazione del cliente: indicazioni chiare, supporto tempestivo e interazioni personalizzate creano una prima impressione più positiva. Un'esperienza di onboarding solida spesso definisce il tono dell'intera relazione con il cliente e può aumentare i punteggi CSAT.

Maggiore efficienza operativa: riducendo il lavoro manuale e minimizzando i ritardi, l'onboarding basato su AI riduce lo stress operativo. I team possono gestire più clienti senza aumentare proporzionalmente il personale.

Crescita più prevedibile: con processi di onboarding standardizzati e basati sui dati, le organizzazioni ottengono una migliore visibilità sui tassi di attivazione e sulle tendenze delle prestazioni. Questi dati rendono più affidabili le previsioni dei ricavi e la pianificazione della capacità.

Maggiore vantaggio competitivo: nei mercati affollati, una strategia di esperienza del cliente più solida è spesso il fattore distintivo. Un processo di onboarding rapido e intelligente può distinguere un'organizzazione dai concorrenti e favorire la crescita e le referenze tramite passaparola.

Best practice per l'uso dell'AI per accelerare il processo di onboarding dei clienti

Le best practice presentate di seguito illustrano come strutturare e rafforzare il processo di onboarding con l'AI. Si concentrano sulla creazione di una base chiara e orientata al cliente, che l'AI può migliorare e scalare in modo efficace.

Iniziare con obiettivi di onboarding chiari

Definisci cosa si intende per successo, ad esempio il tempo necessario per ottenere il primo valore, i tassi di attivazione o la fidelizzazione iniziale. L'AI dovrebbe essere allineata a risultati misurabili, non solo a miglioramenti di efficienza.

Semplificare il processo di registrazione

Rimuovi campi e passaggi non necessari durante la registrazione. L'AI può precompilare i dati, convalidare le informazioni istantaneamente e ridurre l'attrito fin dalla prima interazione.

Progettare il percorso del cliente

Pianifica l'intera esperienza di onboarding utilizzando una mappa del percorso del cliente prima di aggiungere l'AI. Un percorso chiaro e ben strutturato consente all'AI di migliorare il processo anziché correggere i problemi strutturali.

Dare priorità alla pertinenza rispetto al volume

L'AI dovrebbe semplificare l'esperienza, non sovraccaricare i clienti con una quantità eccessiva di contenuti o automazione. Assicurati che le indicazioni siano fornite al momento giusto.

Garantire l'allineamento tra i team

Un onboarding di successo richiede il coordinamento tra vendite, customer success e supporto. L'AI dovrebbe operare su dati condivisi e processi coerenti per evitare esperienze frammentate.

Rivedere e migliorare il processo

Analizza periodicamente i dati di onboarding per identificare i colli di bottiglia e i punti di abbandono. Gli insight forniti dall'AI aiutano i team a perfezionare e semplificare l'esperienza nel tempo.

Autori

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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Note a piè di pagina

1.   AI-powered productivity: Customer service, IBM Institute for Business Value (IBV), originally published 15 agosto 2025

2.   Customer Service AI: Hone in on High-ROI Use Cases, ©2026 Gartner, Inc.