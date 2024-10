Che cos'è l'esperienza del cliente nel settore bancario?

L'esperienza del cliente (CX) nel settore bancario racchiude il modo in cui i clienti percepiscono ogni interazione con la loro banca. Questo include tutte le fasi del loro percorso, dall'apertura di un conto e l'effettuazione di transazioni alla richiesta di assistenza clienti o all'utilizzo di vari servizi finanziari. Ogni interazione, che si tratti di una chiamata al contact center, di un trasferimento di denaro tramite un'app di mobile banking o dell'uso di un bancomat, plasma la percezione generale della banca e influisce sulla customer retention.

L'intelligenza artificiale (AI), in particolare l'AI generativa, sta trasformando l'esperienza dei clienti bancari consentendo interazioni più personalizzate, efficienti e senza interruzioni. L'AI generativa nel settore bancario può creare chatbot e assistenti virtuali sofisticati che forniscono risposte istantanee e accurate alle domande dei clienti, offrendo supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'AI generativa aiuta ad analizzare grandi quantità di dati dei clienti per fornire consulenze finanziarie su misura e consigli sui prodotti bancari, migliorando la personalizzazione. Può anche semplificare processi come l'approvazione dei prestiti e il rilevamento delle frodi, migliorando l'efficienza operativa e riducendo i tempi di attesa. Automatizzando le attività di routine e fornendo un proactive support, l'intelligenza artificiale sta elevando l'esperienza complessiva del cliente nel settore bancario moderno. Le banche devono sempre più dare priorità all'uso dell'intelligenza artificiale per competere con aziende fintech agili che stanno mettendo l'AI al centro delle loro offerte.

L'integrazione dei servizi bancari digitali e fisici è essenziale per un'esperienza del cliente senza interruzioni. Sebbene le filiali fisiche rimangano importanti per le transazioni complesse, le banche stanno investendo molto in servizi bancari online e mobili che includono esperienze basate su AI per soddisfare le aspettative dei clienti. Un'esperienza digitale user-friendly è fondamentale, poiché un'esperienza scadente può portare a un basso utilizzo, a una diminuzione della fiducia e all'abbandono dei clienti. I clienti soddisfatti sono più propensi ad acquistare più prodotti e a rimanere in banca rispetto a quelli insoddisfatti. In un'epoca in cui i clienti possono facilmente cambiare banca, eliminare i punti critici e fornire un'esperienza del cliente eccellente è fondamentale per rimanere competitivi.

L'esperienza del cliente nel settore bancario sta cambiando rapidamente per via della domanda di servizi più personalizzati e accessibili. Il miglioramento del servizio clienti aiuta le banche a superare le incertezze economiche, garantendo che soddisfino le esigenze dei clienti, creino fiducia e mantengano un vantaggio competitivo. Le banche che offrono esperienze fluide, personalizzate e accessibili su tutti i canali hanno maggiori probabilità di fidelizzare e acquisire clienti, influenzando direttamente la loro performance finanziaria e le metriche chiave. Raccogliere e agire sul feedback dei clienti è essenziale per un miglioramento continuo in queste aree.