Le nuove tecnologie possono essere entusiasmanti, ma comportano anche nuove sfide, specialmente quando si tratta di normative e conformità. Strumenti come il cloud computing saranno probabilmente sempre più popolari con l'avanzare dell'anno e sempre più organizzazioni vedono i vantaggi di avere accesso a infrastrutture, applicazioni, server e altro ancora su richiesta via Internet. Le nuove tecnologie e la crescita dell'intelligenza artificiale mettono in discussione i problemi relativi ai dati personali e alla privacy, che finiranno per modificare i requisiti normativi dei servizi finanziari.

Probabilmente, sempre più organizzazioni passeranno a modelli hybrid cloud per i workload e per gestire e svolgere meglio le attività di conformità. È importante riconoscere che l'hybrid cloud by default è diverso dall'hybrid cloud by design. L'utilizzo di un'infrastruttura hybrid cloud non significa che un'organizzazione stia ottenendo il massimo in termini di efficienza, funzionalità o scalabilità. Pertanto, le istituzioni finanziarie devono tenere d'occhio le trasformazioni digitali e le integrazioni necessarie per supportare la crescita e la competitività in un ambiente hybrid cloud curato.