L'integrazione CRM può essere semplificata con una soluzione integration platform as a service (iPaaS), che è una suite di strumenti e soluzioni self-service basate su cloud utilizzate per integrare dati provenienti da più applicazioni ospitate in diversi ambienti IT. Le piattaforme iPaaS possono contribuire a migliorare la flessibilità organizzativa, facilitando l'integrazione di molte applicazioni e piattaforme, indipendentemente dal luogo in cui sono ospitate. iPaaS consente alle aziende di creare e implementare flussi di integrazione che connettono applicazioni e dati ospitati in cloud pubblici e privati e tra il cloud e i data center on-premise.

Collegando sistemi ERP e sistemi CRM tramite un fornitore iPaaS, un'azienda può aiutare a eliminare i silos dei dati, costruire automazioni multipiattaforma e risparmiarsi i compiti tecnici aggiuntivi di configurazione e mantenimento dell'integrazione.