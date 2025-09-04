AI conversazionale per il servizio clienti

L'AI conversazionale funziona utilizzando la tecnologia PNL, il machine learning (ML) e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per tradurre le conversazioni umane in un linguaggio comprensibile dalle macchine. Una volta tradotto, lo strumento formula una risposta basata sulle informazioni fornite da una specifica knowledge base.

È importante notare che la tecnologia di AI conversazionale non è sempre la stessa. Gli strumenti di AI più efficaci e competenti sono addestrati su miliardi di interazioni con i clienti3. La tecnologia, se addestrata correttamente, può discernere le esigenze dei clienti e migliorare la loro soddisfazione. Inoltre, può ottimizzare i workflow all'interno dei contact center e aumentare la qualità del servizio in generale. Il software di AI conversazionale continua a evolversi, poiché apprende costantemente da ogni interazione.

PNL: consente ai computer e ai dispositivi digitali di riconoscere, interpretare e comprendere il linguaggio umano. Ci sono due sottocomponenti: il natural language understanding (NLU) e la natural language generation (NLG). Questi strumenti danno un senso al testo e poi lo convertono in un formato comprensibile dagli esseri umani.

ML: questa tecnologia utilizza algoritmi addestrati su set di dati per consentire ai computer di imitare il modo in cui gli umani apprendono.

Ad esempio, un cliente inserisce una query di testo nell'interfaccia (app) del software di AI conversazionale. Successivamente, l'NLP analizza l'intento dell'utente e genera una risposta basata sui miliardi di interazioni su cui si basa. Col passare del tempo, il componente di machine learning (ML) dell'AI conversazionale migliorerà le risposte alle richieste dei clienti e le renderà più accurate, dall'inizio alla fine.