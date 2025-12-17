Gli agenti AI rappresentano uno sviluppo trasformativo nelle operazioni dei contact center, in quanto gestiscono le interazioni di routine con i clienti in modo autonomo, senza l'intervento umano. Agenti IA avanzati, combinati con l'AI generativa, possono completare transazioni e risolvere problemi. Quando necessario, inoltrano anche problemi complessi ad agenti umani, operando tramite canali vocali, chat e messaggistica.

Gli assistenti AI, sebbene non possano agire in modo proattivo, si sono rivelati utili per potenziare le capacità degli agenti umani. I sistemi di agent assist in tempo reale fanno emergere articoli informativi pertinenti e offrono indicazioni agli agenti umani. L'automazione successiva alla chiamata gestisce il lavoro ripetitivo successivo alla chiamata come l'inserimento dati, consentendo agli agenti umani di gestire più rapidamente la prossima interazione.

Queste implementazioni possono fornire strumenti potenti agli agenti, come quando la Mizuho Bank ha implementato un programma che raccomandava "prossime domande migliori" basate su dati dei clienti e analisi conversazionali. Questa implementazione ha aumentato la customer retention e ridotto del 6% la durata media delle interazioni con i clienti.

La combinazione di agenti AI che gestiscono le richieste di routine e gli assistenti AI che supportano gli agenti umani rimodella radicalmente le esigenze della forza lavoro. Le organizzazioni gestiscono volumi di interazione maggiori senza aumentare proporzionalmente il numero di dipendenti e gli agenti umani si concentrano su attività di maggior valore che richiedono empatia e risoluzione di problemi complessi.