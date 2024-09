La Hong Kong and China Gas Company Limited (Towngas) era alla ricerca di nuovi modi per automatizzare i suoi servizi di tele-assistenza in seguito all'aumento del volume delle chiamate all'assistenza clienti durante la pandemia da COVID-19. Le richieste di assistenza sono aumentate durante tutto il ciclo di vita del contact center, dall'interfaccia utente alla vendita di elettrodomestici fino all'installazione e all'assistenza post-vendita, ai prodotti di supporto e ai servizi di gestione del gas.

La trasformazione digitale è diventata un imperativo per Towngas per migliorare in modo efficiente la soddisfazione, la fidelizzazione e la fedeltà dei clienti, gestendo al contempo l'aumento dei costi e delle spese generali per un migliore ROI.