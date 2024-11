Per le organizzazioni che perseguono la transizione verso le energie rinnovabili, determinare la disponibilità di fonti rinnovabili è solo una piccola parte del progetto. Devono anche determinare come procurarsi e integrare i sistemi di energia rinnovabile nei loro portafogli. Fortunatamente, hanno a disposizione diverse opzioni e strategie, tra cui:

I certificati di energia rinnovabile (RECs): i REC possono essere acquistati dalle centrali elettriche e certificano il possesso di un megawattora (MWh) di elettricità a zero emissioni di carbonio generata da fonti di energia rinnovabile e fornita alla rete elettrica. Quando Intel (link esterno a ibm.com) ha annunciato i piani per la realizzazione di due fabbriche di chip per computer in Ohio entro il 2025, ha utilizzato i REC per impegnarsi a far funzionare completamente la struttura con energia rinnovabile entro cinque anni.

Accordi di acquisto di energia (PPA): un PPA è un contratto a lungo termine tra acquirenti e fornitori di energia che definisce il prezzo e la quantità di asset di energia rinnovabile. Microsoft (link esterno a ibm.com) ha firmato un accordo quinquennale con Brookfield Asset Management per raddoppiare la sua capacità di energia rinnovabile aggiungendo più di 10,5 GW di energia solare, eolica e altre fonti di energia rinnovabile negli stabilimenti della società in Europa e Nord America.

Investimenti in risorse di energia rinnovabile: le organizzazioni possono installare pannelli solari o turbine eoliche nelle loro strutture per promuovere la produzione di elettricità in loco. I sistemi di stoccaggio di energia elettrica (EES) aiutano a immagazzinare l'elettricità in eccesso, garantendo un approvvigionamento energetico stabile anche durante le interruzioni. Oggi, Target (link esterno a ibm.com) ha una delle maggiori impronte solari in loco negli Stati Uniti, che include i più grandi impianti di pannelli solari di tutto lo Stato di New York. Il sistema energetico da 7,5 megawatt entrerà in funzione quest'anno.

Elettrificazione: l'elettrificazione è la conversione di un dispositivo, sistema o processo che dipende da fonti di energia non elettriche in uno alimentato dall'elettricità. I veicoli elettrici (EV) ne sono un ottimo esempio. L'elettrificazione si basa spesso su tecnologie rinnovabili per ricavare energia, il che contribuisce agli sforzi di decarbonizzazione . IBM è sulla buona strada per raggiungere l'attuale obiettivo del 75% di elettricità rinnovabile entro il 2025, aumentando l'approvvigionamento di elettricità rinnovabile.