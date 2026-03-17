Cos'è l'automazione degli edifici?

A seconda dei modelli di occupazione stabiliti e dell'ora del giorno, un BAS può regolare automaticamente la temperatura, la ventilazione e l'illuminazione per ridurre le emissioni e i costi energetici. Gli edifici progettati per la sostenibilità sono noti come edifici green.

Ad esempio, le tende ad alte prestazioni ed efficienza energetica possono attivarsi automaticamente durante le ore di picco di luce solare per ridurre il riscaldamento esterno e l'uso del condizionatore.

Il recente boom della costruzione di data center ha visto un corrispondente aumento della necessità di soluzioni di controllo incentrate sulla sostenibilità nell'automazione degli edifici. I data center consumano molta energia e richiedono sofisticati sistemi di raffreddamento e gestione dell'energia.