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Gestione degli asset

Cos'è l'automazione degli edifici?

By Ivan Belcic , Ian Smalley
Pubblicato il 17 marzo 2026

Definizione di automazione degli edifici

L'automazione degli edifici utilizza sistemi digitali centralizzati per monitorare e controllare l'infrastruttura dell'edificio, come HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento), illuminazione e sicurezza. Quando i sistemi di automazione di un edificio sono centralizzati in un'unica rete IT, l'edificio diventa un edificio intelligente.

I sistemi di automazione degli edifici (BAS) sono spesso integrati in sistemi di gestione degli edifici (BMS) più ampi, che coordinano molteplici tecnologie edilizie. Alcune organizzazioni implementano anche sistemi di gestione energetica degli edifici (BEMS), che si concentrano specificamente sul monitoraggio e l'ottimizzazione del consumo energetico.

Quando implementato efficacemente, un BAS può ridurre i costi operativi, migliorare l'efficienza energetica e dare ai responsabili delle strutture una maggiore visibilità sulle prestazioni degli edifici.

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Componenti del sistema di automazione edilizia (BAS)

I sistemi di automazione degli edifici incorporano una serie di tecnologie, tra cui sensori e intelligenza artificiale (AI), che lavorano insieme per ottimizzare e ottimizzare i sistemi dell'edificio. Queste sono alcune delle tecnologie edilizie tipiche di un BAS.

Sensori

I sensori monitorano l'ambiente di un edificio e raccolgono dati essenziali, come temperatura, umidità, occupazione e livelli di illuminazione.

Ecco alcuni esempi:

  • Rilevatori di umidità che si collegano a un sistema HVAC
  • Rilevatori di fumo che avvisano il sistema di sicurezza di un potenziale incendio.
  • Sensori di presenza che rilevano la presenza o l'assenza di attività in una stanza e regolano l'illuminazione di conseguenza

Controllori

I controllori elaborano i dati dei sensori in entrata e utilizzano algoritmi per intraprendere azioni pre-programmate.

Ad esempio, un controller HVAC potrebbe avviare il raffreddamento o la deumidificazione quando i livelli di umidità superano una soglia preimpostata. I controlli dell'illuminazione regolano i livelli di illuminazione in base agli input dei sensori di occupazione.

I sistemi di controllo manipolano automaticamente l'ambiente dell'edificio per mantenere impostazioni e livelli ideali. Alcuni sensori, controller e dispositivi di rete moderni possono essere collegati e alimentati tramite la tecnologia Power over Ethernet (PoE).

Attuatori

Gli attuatori sono i mezzi attraverso i quali un BAS manipola fisicamente l'ambiente di un edificio. Sono dispositivi elettromeccanici che ricevono comandi o segnali di controllo dai controllori e rispondono azionando dispositivi motorizzati come interruttori, valvole e serrande.

Mentre i sensori forniscono l'input al BAS, gli attuatori rappresentano l'output in tempo reale, controllando il flusso delle utenze attraverso l'edificio per preservare le condizioni ottimali e mantenere l'efficienza energetica.

Un BAS utilizza protocolli di comunicazione come BACnet, modbus o tecnologie basate su IP per permettere ai componenti del sistema di condividere dati.

Interfacce utente

Gli occupanti e il personale dell'edificio possono manipolare il BAS tramite interfacce utente.

Ad esempio, è possibile utilizzare i termostati per impostare la temperatura ideale per il massimo comfort degli occupanti. Quando la temperatura viene impostata, il BAS si attiva automaticamente per preservare i livelli ideali.

Computer, touchscreen e app mobili possono tutti fungere da interfacce utente BAS, offrendo alle persone l'accesso ai comandi dell'edificio.

Tecnologie digitali BAS

Sebbene l'automazione degli edifici in sé non sia una novità (il primo termostato programmabile fu creato nel 1906) le moderne tecnologie digitali hanno portato alla creazione di edifici intelligenti che utilizzano una suite coesa di soluzioni di automazione. I tradizionali sistemi di automazione degli edifici erano sistemi isolati a loop chiuso specifici del sistema. Ora, interi edifici intelligenti sono controllati tramite un unico BAS interconnesso.

I sensori dell'Internet of Things (IoT) su dispositivi ordinari, come una pompa dell'acqua o una porta, possono raccogliere dati operativi per il monitoraggio e il controllo dello stato in tempo reale. Questi sensori convogliano i dati verso piattaforme software centralizzate dove i gestori di strutture possono monitorare le prestazioni degli edifici e lo stato del sistema su più sottosistemi.

Collegare i sistemi degli edifici in un sistema unificato di gestione degli edifici (BMS) permette al BAS di condividere dati tra più funzioni dell'edificio, migliorando il coordinamento tra i sistemi e aumentando l'efficienza operativa complessiva.

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Vantaggi dell'automazione

Un sistema di automazione degli edifici (BAS) può migliorare la gestione delle strutture grazie a un minore consumo energetico, a una riduzione dei costi operativi e a una maggiore sicurezza per gli occupanti. Di seguito sono riportati alcuni dei principali benefici di un BAS.

Riduci i costi operativi

Un sistema di automazione a livello di proprietà genera enormi quantità di dati in tempo reale: temperatura ambientale, tassi di occupazione, prestazioni idrauliche e altro ancora. Analizzando questi dati man mano che arrivano, un BAS può ottimizzare l'uso delle utility per evitare sprechi e ridurre i costi.

Se una parte dell'edificio non è in uso, il BAS può abbassare la temperatura e disattivare l'illuminazione. Il BAS può riscaldare gradualmente l'area fino a una temperatura ottimale quando si prevede che l'occupazione riprenda.

Maggiore efficienza energetica

A seconda dei modelli di occupazione stabiliti e dell'ora del giorno, un BAS può regolare automaticamente la temperatura, la ventilazione e l'illuminazione per ridurre le emissioni e i costi energetici. Gli edifici progettati per la sostenibilità sono noti come edifici green.

Ad esempio, le tende ad alte prestazioni ed efficienza energetica possono attivarsi automaticamente durante le ore di picco di luce solare per ridurre il riscaldamento esterno e l'uso del condizionatore.

Il recente boom della costruzione di data center ha visto un corrispondente aumento della necessità di soluzioni di controllo incentrate sulla sostenibilità nell'automazione degli edifici. I data center consumano molta energia e richiedono sofisticati sistemi di raffreddamento e gestione dell'energia.

Uso flessibile dello spazio

Una funzione di un BAS è la possibilità di regolare le impostazioni di un edificio in base alla posizione. Può includere la creazione di zone di temperatura o di illuminazione distinte all'interno di un ufficio open space.

I dati sull'occupazione in tempo reale possono anche aiutare i gestori di strutture a ottimizzare la disponibilità di parcheggi e l'assegnazione di sale conferenze.

Aumento della produttività

Impostazioni ambientali coerenti e personalizzate possono contribuire a far sentire gli occupanti più a loro agio e, con un maggiore comfort, possono diminuire le distrazioni. Il personale potrebbe sentirsi più in grado di concentrarsi sul lavoro quando l'ambiente circostante è progettato per il massimo comfort. Questo è uno dei tanti vantaggi che gli smart office apportano alle organizzazioni che li utilizzano.

Migliore monitoraggio e manutenzione

I sistemi di gestione assistita da computer (CAFM) aiutano le organizzazioni a gestire le strutture, gli asset e i workflow di manutenzione utilizzando piattaforme digitali centralizzate.

Poiché i sensori BAS generano grandi volumi di dati operativi in tempo reale, le piattaforme di analytics basate su cloud possono analizzare le tendenze delle prestazioni dell'attrezzatura e rilevare i primi segnali di allarme di degrado del sistema. Utilizzando l'analytics predittiva, i team di manutenzione delle strutture possono programmare la manutenzione prima che si verifichino i guasti, riducendo il tempo di inattività ed evitando visite di assistenza non necessarie.

I dati dei sensori IoT possono essere utilizzati anche per costruire gemelli digitali, che sono repliche virtuali di asset reali. Studiando questi modelli digitali, i team di operazioni degli edifici possono testare le strategie di manutenzione e ottimizzare la gestione degli asset a lungo termine per garantire sostenibilità ed efficienza.

Maggiore sicurezza degli occupanti

I sistemi di automazione degli edifici offrono una serie di benefici che aumentano la sicurezza per gli abitanti della struttura. I controlli automatici della ventilazione possono contribuire ad aumentare la qualità dell'aria, mentre i sistemi di allarme antincendio più intelligenti proteggono da incidenti potenzialmente tragici.

I sistemi di controllo degli accessi regolano l'accesso alle aree fisiche di un edificio, aiutando a garantire che il personale possa accedere a spazi rilevanti solo per i loro ruoli. Il rilevamento dei pattern può aiutare a regolare il controllo degli accessi, limitando l'accesso del personale nelle ore del giorno in cui è più probabile che utilizzino l'edificio.

Quando integrati con sistemi di sicurezza IT più ampi, i controlli di accesso agli edifici possono supportare le politiche di sicurezza aziendale collegando i permessi di accesso fisici alla gestione dell'identità digitale per una maggiore sicurezza dei dati.

Le sfide dell'automazione degli edifici

Le sfide iniziali nella creazione di un sistema di automazione degli edifici (BAS) includono i suoi considerevoli costi e i compiti di unificare set di dati isolati, collegare sistemi eterogenei tra loro e inserire gli utenti. Una volta creato, gli operatori BAS devono affrontare rischi di cybersecurity , fattori ambientali, derivazione delle prestazioni e eventuale obsolescenza del sistema.

Le sfide dell'automazione degli edifici includono:

  • Costi iniziali elevati: l'installazione di sistemi di automazione è un investimento che pesa sul capitale e che potrebbe essere ammortizzato solo dopo anni di automazione e di aumento dell'efficienza.
  • Silo di dati: un BAS ottimizzato necessita di dati di costruzione centralizzati. I gestori delle strutture e i team dei dati devono collaborare per centralizzare e organizzare i dati.
  • Integrazione e compatibilità: quando un edificio viene automatizzato un sistema alla volta, può portare a problemi di integrazione e compatibilità in futuro. Alcuni sistemi proprietari possono essere difficili da integrare con altri, soprattutto quando ogni fornitore utilizza protocolli diversi.
  • Rischi per la cybersecurity: ogni volta che più sistemi e componenti diventano digitali e si attivano, i vettori di attacco informatico si moltiplicano. I sistemi di automazione degli edifici devono essere progettati con robuste protezioni di cybersecurity.
  • Obsolescenza del sistema: alla fine, anche le più recenti tecnologie BAS diventeranno obsolete man mano che emergeranno nuove alternative. I manager delle strutture devono collaborare con i dirigenti per allocare il budget in modo appropriato e mantenere le prestazioni del sistema con gli aggiornamenti pertinenti.
  • Deriva delle prestazioni: se non adeguatamente calibrato e mantenuto, un BAS può subire un calo delle prestazioni.
  • Errore umano: quando si implementa un BAS, le organizzazioni devono addestrare tutto il personale sulle tecniche di utilizzo corrette. Altrimenti, le persone potrebbero modificare accidentalmente le impostazioni del sistema e peggiorare le prestazioni.
  • Retrofit: l'implementazione di un BAS moderno in un edificio più vecchio può comportare ristrutturazioni estese e costose. I fornitori dovranno affrontare un processo di installazione più complesso, soprattutto negli edifici storici che potrebbero essere protetti da normative locali.
  • Variabili ambientali: sebbene l'automazione possa aiutare a regolare le condizioni interne, i fattori ambientali esterni come l'umidità elevata, le temperature estreme o le isole di calore urbane possono ancora influenzare le prestazioni dell'edificio. La sostenibilità richiede più di un semplice BAS: i materiali da costruzione e le scelte architettoniche sono anch'essi fattori significativi.

Autori

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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