Le risorse di manutenzione sono finite e i pianificatori di manutenzione devono costantemente creare e adattare le strategie per adattarsi alle esigenze di budget, ai requisiti di conformità operativa e ai tempi dei lavoratori. L'analisi della criticità degli asset li aiuta a indirizzare meglio personale e componenti verso asset critici per generare valore aziendale e massimizzare il ROI.

Ad esempio, in uno stabilimento automobilistico, 25 tecnici sono responsabili della produzione di oltre 2.000 asset produttivi. Il loro responsabile sa che hanno personale sufficiente solo per completare 30 interventi di manutenzione preventiva a settimana, anche se, secondo gli ordini di lavoro generati dal sistema CMMS, ne sono previsti 50. L'analisi di criticità aiuta il team a dare priorità ai compiti per assicurarsi che la produttività non venga interrotta e che gli asset più importanti vengano riparati per primi.