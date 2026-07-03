L'analisi della criticità degli asset è un processo strutturato su cui le organizzazioni si basano per identificare i loro asset più importanti e dare priorità alle attività di manutenzione intorno a esse.
Valutando attentamente sia la probabilità che le conseguenze del guasto, i team di manutenzione possono utilizzare l'analisi delle criticità per sviluppare strategie mirate, migliorare l'affidabilità degli asset e ridurre i rischi operativi.
Oggi, la maggior parte delle imprese di successo si affida a migliaia di asset fisici per mantenere la produzione. Sempre più spesso, la manutenzione di queste risorse richiede l'Integrazione di nuove tecnologie come i sistemi digitali di gestione degli asset aziendali (EAM), le piattaforme di condition monitoring (CM) e i workflow di manutenzione predittiva. L'analisi della criticità degli asset è essenziale per valutare dove e come applicare queste tecnologie come parte di una moderna strategia di manutenzione incentrata sull'affidabilità.
L'analisi della criticità funge da base per molte iniziative di gestione degli asset, tra cui:
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.
Le valutazioni della criticità degli asset sono centrali per l'analisi della criticità degli asset e permettono alle organizzazioni di misurare il valore dei propri asset fisici in base a diversi fattori:
Lo scopo di una valutazione della criticità degli asset è produrre una valutazione o un punteggio di criticità in modo che i responsabili della manutenzione possano confrontarlo con altri asset. Senza una valutazione della criticità, un'organizzazione non può effettuare un'analisi della criticità degli asset.
La criticità dell'asset e la condizione dell'asset sono spesso confuse e, sebbene i due termini siano correlati, ci sono diverse differenze importanti da notare. Quando i termini vengono utilizzati in modo errato, le organizzazioni rischiano di ottimizzare i processi di manutenzione per la cosa sbagliata.
Mentre la condizione dell'asset descrive il suo stato di salute o quello operativo, la criticità dell'asset misura l'importanza che esso riveste per un'organizzazione. Ad esempio, una pompa vecchia con vibrazioni eccessive potrebbe essere descritta correttamente come in cattive condizioni. Tuttavia, a meno che la pompa non sia fondamentale per la produzione di beni e servizi, è improbabile che venga considerata critica.
A differenza delle condizioni degli asset, la criticità degli asset considera il ruolo che la pompa svolge nelle operazioni, nella produttività e nell'impatto finanziario del suo guasto sull'azienda.
I team di manutenzione eseguono analisi della criticità degli asset seguendo un processo in sette fasi per identificare, valutare e classificare gli asset in base al rischio di guasto e al suo potenziale impatto sui processi di core business:
Diamo uno sguardo più ravvicinato a ciascun passaggio.
Il primo passo dell'analisi della criticità degli asset è creare un elenco completo di tutti gli asset fisici di proprietà di un'organizzazione, dalle attrezzature e strutture di produzione ai sistemi elettrici, componenti e strumentazione.
Per snellire questo processo, le organizzazioni moderne si affidano spesso a un sistema computerizzato di gestione della manutenzione (CMMS). Un CMMS è un software che utilizza intelligenza artificiale (AI), apprendimento automatico (ML) e la tecnologia Internet of Things (IoT) per mantenere ordini di lavoro, cronologie della manutenzione e altri registri essenziali per l'analisi della criticità degli asset.
La seconda fase richiede che le organizzazioni stabiliscano criteri per misurare la criticità degli asset. Le considerazioni comuni in questa fase includono la sicurezza dei lavoratori, l'impatto sulla produttività e sulle operazioni, l'impatto ambientale e finanziario e la conformità normativa.
I responsabili della manutenzione dovrebbero essere in grado di valutare accuratamente ogni asset presente nella lista della fase 1 in base ai criteri stabiliti nella fase 2.
La fase successiva nell'analisi della criticità degli asset è valutare la probabilità di guasto di ciascun asset. Ad esempio, per determinare la probabilità di guasto di un nastro trasportatore in uno stabilimento di produzione, i pianificatori della manutenzione ne considererebbero l'età, l'usura, le condizioni previste di utilizzo e manutenzione, insieme ad altri fattori.
Le organizzazioni avanzate incorporano sempre più tecnologie di manutenzione predittiva come sensori IoT, analisi delle vibrazioni e algoritmi di apprendimento automatico per ottenere probabilità di guasto più accurate.
La quarta fase è probabilmente quella più importante nell'analisi della criticità degli asset. Mentre la fase 3 indica a un'organizzazione quando un asset potrebbe guastarsi, la fase 4 illustra come un guasto potrebbe influire sulle operazioni aziendali.
Sebbene due componenti diversi possano avere la stessa probabilità di guasto, se uno supporta un processo critico e l'altro no, il primo riceverà un indice di criticità più elevato. Questo cambiamento può avvenire anche se potrebbe risultare meno costoso e meno complesso.
I sistemi di punteggio aiutano i pianificatori di manutenzione a trasformare i giudizi soggettivi sull'importanza dell'asset in valutazioni oggettive e numeriche.
Sebbene non esista uno standard universale per i sistemi di scoring, la maggior parte delle organizzazioni utilizza un metodo basato sul rischio che combina la probabilità di guasto con le conseguenze del guasto su una scala da 1 a 5 o da 1 a 10. In questa scala, 1 rappresenta un rischio e una conseguenza minore, mentre 10 rappresenta un rischio e una conseguenza maggiore. L'obiettivo non è produrre un punteggio matematicamente perfetto, ma creare una metodologia coerente che possa essere utilizzata per ogni asset fisico di un portfolio.
Dopo che un'organizzazione ha stabilito il proprio sistema di scoring, classifica i suoi asset in base alla criticità. Le classifiche di criticità degli asset aiutano le organizzazioni a rispondere a domande importanti su come mantenere al meglio i propri asset. Queste domande potrebbero essere:
La fase finale dell'analisi della criticità degli asset consiste nell'integrare nuovi insight e best practice scoperte durante le prime sei fasi nei programmi di manutenzione esistenti.
Le organizzazioni moderne utilizzano le classifiche di criticità per determinare diverse azioni, tra cui attività di manutenzione preventiva, priorità degli ordini di lavoro, allocazione delle risorse e pianificazione del capitale.
Come parte dell'analisi delle criticità degli asset, le organizzazioni moderne si rivolgono sempre più a metodologie strutturate di valutazione del rischio che le aiutino a identificare, valutare e dare priorità ai rischi relativi agli asset critici. L'analisi degli effetti e delle modalità di guasto (FMEA) e la manutenzione incentrata sull'affidabilità (RCM) sono due delle più efficaci:
L'analisi della criticità degli asset è uno strumento fondamentale per aiutare le imprese a identificare gli asset più importanti per i loro core business e a dare priorità alla manutenzione.
Ecco alcuni dei suoi principali benefici.
Una pianificazione della manutenzione solida e ben informata garantisce che le organizzazioni ottengano il massimo dai loro asset durante tutto il ciclo di vita: dalla pianificazione all'installazione, fino al funzionamento e alla dismissione. Invece di applicare gli stessi programmi di manutenzione a ogni asset, l'analisi della criticità degli asset aiuta i team ad adattare approcci individuali per far fronte alle esigenze legate al rischio di guasto e alla criticità.
Ad esempio, mentre un compressore di produzione critico potrebbe richiedere ispezioni mensili, un ventilatore di un magazzino non critico potrebbe aver bisogno di essere testato solo una volta al trimestre. Mantenere entrambi questi asset sullo stesso piano di manutenzione sarebbe costoso e inefficace.
Le risorse di manutenzione sono finite e i pianificatori di manutenzione devono costantemente creare e adattare le strategie per adattarsi alle esigenze di budget, ai requisiti di conformità operativa e ai tempi dei lavoratori. L'analisi della criticità degli asset li aiuta a indirizzare meglio personale e componenti verso asset critici per generare valore aziendale e massimizzare il ROI.
Ad esempio, in uno stabilimento automobilistico, 25 tecnici sono responsabili della produzione di oltre 2.000 asset produttivi. Il loro responsabile sa che hanno personale sufficiente solo per completare 30 interventi di manutenzione preventiva a settimana, anche se, secondo gli ordini di lavoro generati dal sistema CMMS, ne sono previsti 50. L'analisi di criticità aiuta il team a dare priorità ai compiti per assicurarsi che la produttività non venga interrotta e che gli asset più importanti vengano riparati per primi.
I guasti imprevisti spesso interrompono le operazioni e generano costi sostanziali. Secondo un recente rapporto incentrato sul settore manifatturiero, i tempi di inattività non pianificati costano circa 50 miliardi di dollari all'anno, 260.000 dollari all'ora o quasi 9.000 dollari al minuto.
Aiutando i responsabili della produzione a identificare asset critici e a concentrare gli sforzi di manutenzione preventiva sulle loro attrezzature più rischiose, l'analisi di criticità aiuta a ridurre i tempi di inattività non pianificati e a migliorare la continuità operativa.
Le tecnologie di manutenzione predittiva aiutano le organizzazioni a utilizzare i dati operativi e il condition monitoring in tempo reale per prevedere quando è probabile che gli asset si guastino. Ma sono costosi e spesso richiedono investimenti iniziali significativi in sensori, piattaforme di analytics e infrastrutture di dati.
L'analisi della criticità degli asset aiuta le organizzazioni a determinare dove questi investimenti offriranno il maggior valore. Inoltre, aiuta i professionisti a capire dove possono permettersi di continuare a monitorare gli asset con tecniche meno costose come la manutenzione ordinaria e le ispezioni visive.
Le strategie di manutenzione fondate sulle valutazioni della criticità degli asset consentono ai tecnici di affrontare le vulnerabilità dell'attrezzatura prima che queste causino guasti. Dando priorità alle attività di manutenzione in modo più strategico, possono ridurre il numero di guasti e migliorare l'affidabilità degli asset nel tempo.
Con il miglioramento dell'affidabilità, le organizzazioni estendono anche i cicli di vita degli asset, aumentano la stabilità dei processi produttivi e riducono i costi complessivi di manutenzione.
Gli asset più sani e affidabili sono in genere asset con prestazioni migliori. Quando i team di manutenzione applicano l'analisi delle criticità durante l'intero ciclo di vita degli asset, spesso assistono anche a un aumento delle prestazioni degli asset.
Assicurando che le attività di manutenzione si concentrino su attrezzature con la massima criticità, non solo su quelle che si guastano più spesso, i responsabili della manutenzione garantiscono che i loro asset più preziosi siano sempre ai massimi livelli.
L'analisi della criticità degli asset ha avuto origine nei programmi di manutenzione industriale ma si è diffusa nella maggior parte dei settori. Oggi aiuta le organizzazioni a sviluppare strategie di manutenzione per asset diversi come impianti di produzione, impianti petroliferi e del gas e sistemi sanitari.
Ecco cinque casi d'uso per l'analisi della criticità degli asset per settore.
L'industria manifatturiera si affida all'analisi della criticità degli asset per identificare gli asset nelle proprie linee di produzione il cui guasto avrebbe l'impatto maggiore sulla produzione.
Assegnando livelli di criticità e formando una gerarchia degli asset, queste organizzazioni possono decidere quali attrezzature utilizzare su piani di manutenzione proattiva complessi e costosi rispetto a quelli meno costosi, meno complicati e reattivi.
Gli asset critici dell'industria manifatturiera comprendono solitamente:
L'industria del petrolio e del gas si basa su asset grandi e complessi per la maggior parte dei suoi core business, come la perforazione, la raffinazione e il trasporto di grandi quantità di petrolio e gas naturale. In un settore in cui un'ora di tempo di inattività può costare fino a 500.000 USD, garantire che gli asset critici siano ben mantenuti è una priorità indiscutibile.
Il guasto di grandi asset come piattaforme petrolifere, oleodotti e attrezzatura per raffinerie può causare rapidamente situazioni pericolose. Per garantire lo stato di salute degli asset, le compagnie petrolifere e del gas utilizzano valutazioni della criticità dell'attrezzatura per individuare quali risorse rappresentino il rischio maggiore per le operazioni e per i lavoratori, pianificando di conseguenza le attività di manutenzione.
Le aziende del settore utility devono gestire grandi reti di asset interconnesse come parte dei loro processi core business. Le interruzioni possono essere devastanti, causando interruzioni di corrente e rischi ambientali, oltre a sanzioni finanziarie per la violazione delle normative.
Le valutazioni di criticità aiutano gli operatori del settore a migliorare l'affidabilità delle attrezzature e a ridurre le interruzioni del servizio su vaste aree. Ecco alcuni esempi di asset critici nelle infrastrutture del settore utility:
Gli ospedali e altri tipi di strutture mediche dipendono da asset grandi e complessi per migliorare lo stato di salute dei pazienti e mantenere il comfort e la sicurezza di medici, operatori clinici e tecnici in strutture grandi e interconnesse.
L'analisi della criticità degli asset aiuta le organizzazioni sanitarie a dare priorità a un insieme diversificato di esigenze di manutenzione per garantire la continuità operativa e la sicurezza dei pazienti. Ecco alcuni asset critici nel settore sanitario:
Esplora come le organizzazioni usano l’AI, il cloud e le strategie basate sui dati per promuovere l’innovazione, migliorare l’efficienza e creare una base solida e resiliente per la crescita futura.
Scopri come la tua organizzazione può ottenere un valore significativo utilizzando IBM Maximo per la gestione di tutti gli asset.
Esplora, in meno di 10 minuti, IBM Maximo Application Suite, una soluzione unificata per la gestione del ciclo di vita degli asset, scegliendo il percorso che preferisci.
Valuta soluzioni di Enterprise Asset Management abilitate dall’AI e scegli il fornitore giusto per ridurre i tempi di inattività, soddisfare i requisiti di conformità e aumentare al massimo il ritorno sull’investimento (ROI).
Scopri come VPI avanza nel percorso verso il net zero con il software IBM Maximo.
Gestisci, mantieni e ottimizza gli asset con insight e automazione basati su AI.
Utilizza l'AI e gli insight sui dati per ottimizzare le prestazioni degli asset dall'inizio alla fine.
Trasforma gli obiettivi di sostenibilità in azioni con strategia e trasformazione basate su AI.