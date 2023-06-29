Che cos'è l'affidabilità degli asset?

I termini affidabilità e disponibilità dell'asset sono facili da confondere, ma ci sono diverse differenze fondamentali che vale la pena sottolineare. In primo luogo, la disponibilità misura la capacità operativa di un asset nel tempo o, in altre parole, per quanto tempo un'attrezzatura può svolgere con successo le attività associate alle sue operazioni. L'affidabilità, invece, si riferisce alla capacità di un asset di funzionare senza tempi di inattività o interruzioni in determinate condizioni. Un asset è considerato "affidabile" solo quando funziona senza arresti imprevisti per effettuare le riparazioni necessarie.

Sebbene l'affidabilità e la disponibilità siano entrambe misurate in percentuali, è possibile, addirittura probabile, che questi valori differiscano anche quando si riferiscono alla stessa attrezzatura. Ad esempio, un pezzo di attrezzatura che funziona al 100% di affidabilità potrebbe essere disponibile solo al 90% se il 10% del tempo è stato utilizzato per eseguire la manutenzione critica e pianificata necessaria per mantenerla in funzione.