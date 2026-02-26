Per capire come funzionano gli API gateway e i bilanciatori di carico nei sistemi distribuiti, è utile iniziare con il modello Open Systems Interconnection (OSI). Il modello OSI è un framework concettuale a sette livelli che standardizza come viene organizzata la comunicazione di rete, dalla trasmissione fisica dei bit fino alle interazioni con le applicazioni che producono risposte leggibili dall'utente.



All'interno di questo modello, gli API gateway operano principalmente al Layer 7 (applicazione), dove interpretano le richieste e applicano politiche consapevoli dell'applicazione come autenticazione, regole di routing e traduzione dei protocolli. I bilanciatori di carico possono operare al Layer 4 (trasporto), prendendo decisioni basate su IP e porte, oppure al Layer 7 per fare scelte di routing basate sui contenuti.

Con questi ruoli in mente, gli API gateway e i bilanciatori di carico sono responsabili delle diverse fasi di indirizzamento ed elaborazione del traffico in entrata mentre si spostare dai client ai servizi di backend. Dato che questi ruoli possono sovrapporsi in alcuni modi, soprattutto perché i gateway più recenti aggiungono caratteristiche leggere di routing o distribuzione, questi componenti appaiono in diverse disposizioni architettoniche a seconda di come è strutturato il sistema. Alcuni modelli comuni includono:

Insieme: nelle architetture di microservizi, un API gateway può autenticare richieste, applicare limiti di velocità e normalizzare protocolli, quindi inoltrare a un endpoint di servizio preceduto da un bilanciatore di carico, spesso un bilanciatore di carico applicativo (ALB), che seleziona un server disponibile. In questa configurazione, il gateway fornisce un controllo consapevole dell'applicazione e il bilanciatore ottimizza distribuzione e resilienza. I microservizi sono solo un esempio: gli API gateway sono utilizzati anche in ambienti monolitici, multi-applicazione e ibridi per coordinare il traffico API in entrata tra diversi sistemi.



Indipendentemente (solo bilanciatore di carico): per livelli web uniformi e senza stato, i team possono posizionare un bilanciatore di carico direttamente davanti a server identici per smussare i picchi e mantenere il tempo di attività senza orchestrazione a livello API. Oltre a questo, i bilanciatori di carico possono operare in modo indipendente in scenari come la direzione del traffico tra repliche di database in sola lettura, lo spostamento del carico tra endpoint geograficamente distribuiti, la gestione del failover in deployment multi-regione o il bilanciamento delle richieste verso sistemi legacy che non richiedono logica a livello di gateway.

Indipendentemente (solo gateway): In alcune piattaforme gestite, un gateway può terminare il traffico client, applicare politiche e instradare direttamente verso servizi che hanno già una distribuzione integrata, mantenendo i benefici delle policy e dell'esperienza degli sviluppatori senza un livello di bilanciamento separato.

Molti gateway moderni possono anche eseguire determinate funzioni di bilanciamento del carico, come routing ponderato, round-robin o routing basato sul percorso, ma i team potrebbero comunque posizionare un bilanciatore di carico Layer 4 dedicato per la gestione delle connessioni o per scaricare il livello di trasporto ad alta velocità preoccupazioni.