Un API gateway funge da punto di ingresso che gestisce e indirizza le richieste API in entrata, mentre un bilanciatore di carico distribuisce tali richieste su più server o istanze, due funzioni distinte che lavorano insieme per mantenere un'architettura di sistema efficiente e resiliente.
Consideriamo un terminal aeroportuale e un controllore del traffico aereo. L'API Gateway funge da terminale, dove i passeggeri (richieste dei client) arrivano, effettuano il check-in, passano i controlli di sicurezza e vengono indirizzati al gate corretto in base alla loro destinazione. Come punto di ingresso frontend, l'API Gateway gestisce l'autenticazione, l'instradamento delle richieste, la traduzione dei protocolli e qualsiasi regola che determina dove deve andare una richiesta. Decide come indirizzare il traffico e le richieste verso il servizio di backend appropriato.
Il bilanciatore di carico, invece, è il controllore del traffico aereo che si assicura che, una volta pronto al decollo, un aereo gli venga assegnata una pista in modo da mantenere il flusso sicuro ed efficiente del traffico. Distribuisce il workload in arrivo su più server backend o istanze dello stesso servizio (nella maggior parte dei casi).
Lavorando insieme, l'API gateway determina cosa necessita ogni richiesta e quale servizio deve gestirla, mentre il bilanciatore di carico garantisce che l'istanza di servizio scelta non sia sovraccarica. Comprendere questi ruoli distinti e come si completano aiuta i team a progettare architetture più chiare, resilienti, scalabili e meglio allineate alle esigenze specifiche dei loro sistemi.
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Per capire come funzionano gli API gateway e i bilanciatori di carico nei sistemi distribuiti, è utile iniziare con il modello Open Systems Interconnection (OSI). Il modello OSI è un framework concettuale a sette livelli che standardizza come viene organizzata la comunicazione di rete, dalla trasmissione fisica dei bit fino alle interazioni con le applicazioni che producono risposte leggibili dall'utente.
All'interno di questo modello, gli API gateway operano principalmente al Layer 7 (applicazione), dove interpretano le richieste e applicano politiche consapevoli dell'applicazione come autenticazione, regole di routing e traduzione dei protocolli. I bilanciatori di carico possono operare al Layer 4 (trasporto), prendendo decisioni basate su IP e porte, oppure al Layer 7 per fare scelte di routing basate sui contenuti.
Con questi ruoli in mente, gli API gateway e i bilanciatori di carico sono responsabili delle diverse fasi di indirizzamento ed elaborazione del traffico in entrata mentre si spostare dai client ai servizi di backend. Dato che questi ruoli possono sovrapporsi in alcuni modi, soprattutto perché i gateway più recenti aggiungono caratteristiche leggere di routing o distribuzione, questi componenti appaiono in diverse disposizioni architettoniche a seconda di come è strutturato il sistema. Alcuni modelli comuni includono:
Insieme: nelle architetture di microservizi, un API gateway può autenticare richieste, applicare limiti di velocità e normalizzare protocolli, quindi inoltrare a un endpoint di servizio preceduto da un bilanciatore di carico, spesso un bilanciatore di carico applicativo (ALB), che seleziona un server disponibile. In questa configurazione, il gateway fornisce un controllo consapevole dell'applicazione e il bilanciatore ottimizza distribuzione e resilienza. I microservizi sono solo un esempio: gli API gateway sono utilizzati anche in ambienti monolitici, multi-applicazione e ibridi per coordinare il traffico API in entrata tra diversi sistemi.
Indipendentemente (solo bilanciatore di carico): per livelli web uniformi e senza stato, i team possono posizionare un bilanciatore di carico direttamente davanti a server identici per smussare i picchi e mantenere il tempo di attività senza orchestrazione a livello API. Oltre a questo, i bilanciatori di carico possono operare in modo indipendente in scenari come la direzione del traffico tra repliche di database in sola lettura, lo spostamento del carico tra endpoint geograficamente distribuiti, la gestione del failover in deployment multi-regione o il bilanciamento delle richieste verso sistemi legacy che non richiedono logica a livello di gateway.
Indipendentemente (solo gateway): In alcune piattaforme gestite, un gateway può terminare il traffico client, applicare politiche e instradare direttamente verso servizi che hanno già una distribuzione integrata, mantenendo i benefici delle policy e dell'esperienza degli sviluppatori senza un livello di bilanciamento separato.
Molti gateway moderni possono anche eseguire determinate funzioni di bilanciamento del carico, come routing ponderato, round-robin o routing basato sul percorso, ma i team potrebbero comunque posizionare un bilanciatore di carico Layer 4 dedicato per la gestione delle connessioni o per scaricare il livello di trasporto ad alta velocità preoccupazioni.
Categoria
API Gateway
Bilanciamento del carico
Funzione primaria
Serve come unico punto di ingresso per i clienti; gestisce, protegge e orchestrare le richieste in arrivo su più servizi backend
Distribuisce il traffico di rete in entrata su più istanze di backend, solitamente identiche, per migliorare la disponibilità e le prestazioni e ridurre i colli di bottiglia.
Livello OSI
Principalmente Layer 7 (applicazione)
Layer 4 (trasporto) e/o Layer 7 (applicazione), a seconda del tipo (bilanciatore di carico L4 vs. L7)
Caratteristiche principali
Autenticazione/autorizzazione, controllo accessi, limitazione di velocità, trasformazione richiesta/risposta, versioning API, caching, analytics
Controlli di stato di salute, persistenza della sessione, terminazione SSL, pool di connessioni e ridondanza integrata
Gestione del traffico
Limitazione della velocità, strozzatura delle richieste, interruzione del circuito, riprova, timeout, qualità del servizio per API/consumatore, modellazione delle richieste/risposte
Gestione della connessione e delle sessioni, protezione contro sovratensioni, avvio lento, rilevamento degli outlier (in alcuni bilanciatori L7)
Meccanismi di routing
Routing basato sui contenuti (percorso/host/intestazione/query), controllo delle versioni, canary/blue-green by rules, integrazione del rilevamento dei servizi
Routing algoritmico (round-robin, connessioni minime, pesato, hash IP), selezione delle istanze basata su controllo della salute
Funzioni di sicurezza
Autenticazione/autorizzazione (OAuth 2.0, OIDC, JWT), chiavi API, terminazione mTLS verso upstream, integrazione WAF, validazione dello schema
Terminazione/offload TLS, ACL di base, integrazione WAF (nei prodotti L7), assorbimento DDoS (spesso tramite edge upstream/CDN)
Casi d'uso
Interfaccia API per microservizio, accesso zero-trust, mediazione API per mobile e web, bridging di protocollo, API monetizzate con piani/quote e supporto per modelli di consumo API reali
Scalabilità orizzontale di servizi principalmente senza stato (può anche supportare scenari con stato come l'affinità della sessione), alta disponibilità e tolleranza ai guasti, failover zonale/regionale, attenuazione del traffico di picco e minimizzazione dei tempi di inattività del servizio
L'observability al livello API Gateway include tipicamente metriche come volumi di richieste, distribuzioni di latenza, valutazioni di policy, risultati di autenticazione e tassi di errore legati a rotte o consumatori specifici. I gateway generano anche log dettagliati che catturano le caratteristiche del payload di richieste e risposte, trasformazioni di header ed eventi di sicurezza come validazioni fallite dei token o trigger a limite di velocità. Il tracciamento a questo livello spesso evidenzia come una richiesta si sposti attraverso regole di instradamento, trasformazioni, aggregazione di risposte e chiamate backend, facilitando la diagnosi di problemi nel comportamento dell'API o nell'applicazione dei contratti.
I bilanciatori di carico mettono alla luce metriche operative focalizzate sul conteggio delle connessioni, stato di salute dei target, i tempi di risposta dalle istanze backend e il comportamento degli algoritmi di instradamento, insieme a log che mostrano decisioni sulla distribuzione del traffico e gli eventi di failover. Se analizzati insieme, gli insight a livello di gateway e di bilanciamento del carico rivelano una visione più completa di come il traffico fluisce attraverso un sistema e di dove possono sorgere problemi.
Ad esempio, un'elevata latenza del gateway potrebbe corrispondere a uno squilibrio a valle o a obiettivi fallimentari nel livello del bilanciatore di carico, mentre picchi nei failover del bilanciatore di carico possono risalire a richieste malformate o insolitamente pesanti visibili solo nel gateway.
Le organizzazioni con pratiche di observability mature spesso fondono questi punti di vista in dashboard o tracce unificate che permettono ai team di seguire una richiesta dal confine del client attraverso la logica di routing e nel comportamento delle istanze di backend. I team meno maturi possono esaminare ogni livello separatamente, ma anche una correlazione modesta di registri e metriche può aiutare a distinguere tra problemi relativi alle policy al gateway e problemi di prestazioni o disponibilità alla base del load balancer. Col tempo, integrare le intuizioni su entrambi i livelli può portare a una risoluzione dei problemi più rapida, a confini più chiari e a una comprensione più profonda dello stato di salute del sistema.
Dal punto in cui si collocano all'interno delle piattaforme, le responsabilità degli API gateway e dei bilanciatori di carico si spostano su Kubernetes, tra i controller API Ingress/Gateway e il bilanciamento di carico dei servizi, in base a come il traffico viene ammesso, protetto e distribuito.
I team spesso incontrano API Gateway e bilanciatori di carico in diverse fasi del loro percorso architettonico, ma la sequenza non è fissa. Quale componente appare per primo (e se entrambi sono necessari) dipende da ciò che richiede un'applicazione o un ambiente IT più ampio, così come dai principi di progettazione del sistema che guidano quell'ambiente.
Un bilanciatore di carico potrebbe essere introdotto in anticipo per migliorare la disponibilità e distribuire il traffico tra più istanze di server, ma non fornisce l'autorizzazione, l'applicazione delle policy o i controlli a livello API che alcuni sistemi richiedono fin dall'inizio. Queste esigenze rientrano in genere nella più ampia disciplina della gestione delle API.
Allo stesso modo, alcuni ambienti introducono prima un API gateway perché la necessità iniziale si concentra sull'autenticazione, sull'instradamento delle richieste, sui limiti di frequenza o sulla gestione di un catalogo crescente di API. Con la crescita del traffico e l'espansione dei sistemi, che questa espansione avvenga all'interno di una singola applicazione o tra molte applicazioni in un'azienda, gli API gateway spesso diventano più importanti.
Forniscono un livello strutturato per gestire il modo in cui le API vengono esposte, protette e governate. In alcune organizzazioni, i gateway fungono da "porta principale" unificata per numerose applicazione interne ed esterne, mentre in altre possono fungere da livello di routing e policy per i microservizio all'interno di un singolo prodotto.
In breve, con l'aumento del traffico API e la complessità degli ambienti IT, sia gli API gateway che i bilanciatori del carico svolgono ruoli più cruciali. La loro importanza cresce perché affrontano diverse dimensioni di scalabilità, affidabilità, sicurezza e chiarezza operativa.
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