Le pipeline di integrazione continua/fornitura continua (CI/CD) fanno parte dell'ecosistema perché queste pipeline vengono spesso utilizzate per sviluppare, distribuire e aggiornare API.

Una pipeline CI/CD è un workflow che automatizza il processo di scrittura, integrazione, test e distribuzione del codice. Gli sviluppatori possono scrivere codice in autonomia, tenendo traccia delle modifiche con strumenti come Git, e il codice si sposta automaticamente attraverso la pipeline per i test e la convalida. Il codice convalidato viene quindi integrato in ambienti di test o repository come GitHub. La pipeline CI/CD è un modo per ridurre i tempi di sviluppo di API o software, ridurre i costi, rilevare tempestivamente gli errori e migliorare la collaborazione tra i team.

La pipeline CI/CD non è visibile all'utente finale; è una metodologia comune utilizzata per spostare il codice dallo sviluppo all'implementazione e per migliorare continuamente software e API attraverso aggiornamenti regolari.