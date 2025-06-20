Cos'è un server Apache?

I server web sono sistemi che forniscono contenuti web agli utenti tramite Internet. Si tratta in genere di una combinazione di hardware e software in grado di gestire le richieste degli utenti per un'ampia gamma di contenuti, tra cui immagini, testo, video e molto altro. Insieme ai server di applicazioni, ovvero i server che supportano le applicazioni aziendali, i server web sono diventati una parte importante delle funzioni core business di molte aziende moderne.

I server web fanno da ponte tra i client e il World Wide Web. Consentono il trasferimento dei dati tramite una serie di protocolli come Hypertext Transfer Protocol (HTTP) e Hypertext Transfer Protocol 2 (HTTP/2). Il server web attende una richiesta del client, ad esempio l'inserimento di un indirizzo web nella barra degli indirizzi di un browser web, e risponde con un contenuto.

Negli ambienti Apache, il programma che viene eseguito in background e facilita queste richieste è noto come "daemon" e viene chiamato HTTPd (Hypertext Transfer Protocol daemon).

La maggior parte dei server web moderni è progettata per generare contenuti dinamici, come consigli personalizzati, pubblicità e persino dashboard personalizzabili dagli utenti. Per svolgere questo compito, sono progettati per essere compatibili con un'ampia gamma di linguaggi di programmazione, tra cui PHP, Perl, Python e altri.