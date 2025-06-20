Cos'è un server Apache?

8 minuti
Apache HTTP Server, comunemente chiamato Apache o semplicemente Apache server, è un server web gratuito e open source che alimenta numerosi siti web e applicazioni web.
Apache controlla le interazioni tra server web e browser, consentendo agli utenti di trovare pagine web, pagine HTML, immagini, testo, video e altri tipi di contenuti su Internet. Rilasciato per la prima volta nel 1995, Apache ha svolto un ruolo critico nello sviluppo iniziale di Internet, consentendo alle persone di tutto il mondo di creare e ospitare i propri siti web.
Apache Software Foundation (ASF) gestisce Apache. Questa organizzazione senza scopo di lucro aggiorna regolarmente il software per risolvere una vasta gamma di problemi, tra cui sicurezza, compatibilità con nuove tecnologie, risoluzione dei problemi e molto altro. La capacità di Apache di fornire rapidamente contenuti statici e dinamici e di potenziare interazioni complesse con gli utenti lo rende un leader di mercato nel web hosting.
Apache è attualmente uno dei server web più diffusi. Molte aziende utilizzano Apache per potenziare i loro processi aziendali principali e garantire il successo del proprio sito web e delle applicazioni web. Secondo un recente rapporto di W3Techs, poco più di un quarto dei siti web del mondo (26%) si affida ad Apache per le proprie esigenze di hosting.1
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
I server web sono sistemi che forniscono contenuti web agli utenti tramite Internet. Si tratta in genere di una combinazione di hardware e software in grado di gestire le richieste degli utenti per un'ampia gamma di contenuti, tra cui immagini, testo, video e molto altro. Insieme ai server di applicazioni, ovvero i server che supportano le applicazioni aziendali, i server web sono diventati una parte importante delle funzioni core business di molte aziende moderne.
I server web fanno da ponte tra i client e il World Wide Web. Consentono il trasferimento dei dati tramite una serie di protocolli come Hypertext Transfer Protocol (HTTP) e Hypertext Transfer Protocol 2 (HTTP/2). Il server web attende una richiesta del client, ad esempio l'inserimento di un indirizzo web nella barra degli indirizzi di un browser web, e risponde con un contenuto.
Negli ambienti Apache, il programma che viene eseguito in background e facilita queste richieste è noto come "daemon" e viene chiamato HTTPd (Hypertext Transfer Protocol daemon).
La maggior parte dei server web moderni è progettata per generare contenuti dinamici, come consigli personalizzati, pubblicità e persino dashboard personalizzabili dagli utenti. Per svolgere questo compito, sono progettati per essere compatibili con un'ampia gamma di linguaggi di programmazione, tra cui PHP, Perl, Python e altri.
Il server web Apache è progettato per facilitare la comunicazione tra un browser web (comunemente noto come "client") e il server in cui sono conservati i file di un sito web. Il suo scopo fondamentale è quello di elaborare le richieste di contenuti fornendo pagine web, HTML, CSS e altro attraverso un browser web. In sostanza, il software che sta alla base di Apache funge da intermediario, ascoltando costantemente le richieste degli utenti e rispondendo con i contenuti.
L'approccio di Apache alla gestione delle richieste dei client e alla generazione di contenuti lo distingue dagli altri server web in diversi modi importanti.
Mentre altri tipi di server web come NGINX utilizzano un approccio basato sugli eventi per gestire le richieste dei client contemporaneamente, Apache crea un nuovo processo per ogni richiesta. Apache ascolta le richieste in arrivo e le trasmette a un Multi-Processing Module (MPM) e a un modulo Apache di gestione delle richieste, dove vengono determinati i passaggi successivi.
Il modulo di generazione dei contenuti di Apache può creare sia file statici che contenuti dinamici per soddisfare una richiesta dell'utente. Oltre al contenuto, il modulo di generazione può restituire le intestazioni HTTP pertinenti, ovvero campi che contengono informazioni importanti sull'origine e sul contesto di una richiesta.
Un altro aspetto importante della funzionalità del server Apache è la progettazione. Apache è una parte critica dei moderni stack di applicazioni web, noti anche come stack tecnologici, ovvero raccolte di strumenti hardware e software che eseguono le moderne applicazioni web. Apache è un componente fondamentale di LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), uno degli stack tecnologici più potenti e utilizzati sul mercato.
Diamo uno sguardo più da vicino a ciascuno dei componenti di LAMP:
La funzione principale di Apache è rispondere alle richieste del client con contenuti, ovvero una funzionalità fondamentale di tutti i siti web e delle applicazioni web. Ha un'ampia gamma di caratteristiche e capacità che abilitano questa funzionalità.
A differenza dei server web proprietari, rilasciati da aziende come Microsoft, Google e Oracle, Apache è un software open source. In altre parole, è gratuito e supportato da una vasta comunità di esperti. Anche gli usi commerciali di Apache sono gratuiti e gli sviluppatori ne modificano costantemente il codice per adattarlo a uno scopo aziendale unico.
Quando nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale (AI) e l'AI generativa (gen AI) cambiano il modo in cui le aziende creano e memorizzano contenuti, la comunità open source risponde rapidamente, garantendo che Apache rimanga compatibile.
Apache è compatibile con molti tipi di piattaforme, tra cui Linux, Unix, Windows e MacOS. La sua architettura modulare, un approccio che dà priorità alla flessibilità e alla personalizzazione, consente di aggiungere nuove caratteristiche e funzionalità in modo rapido e semplice.
Ad esempio, i sistemi AIX di IBM, preferiti dalle grandi aziende, spesso distribuiscono Apache in ambienti difficili. L'approccio open source di Apache garantisce che possa essere facilmente integrato in AIX e costantemente iterato via via che arrivano nuove tecnologie e casi d'uso.
Apache è ideale per la pratica dell'hosting virtuale, che consiste nell'eseguire più siti web su un unico server anziché su un server dedicato per ogni istanza. L'hosting virtuale di Apache è conveniente e altamente scalabile, consente alle aziende di gestire più domini senza costi aggiuntivi e di avviare rapidamente le istanze virtuali in base alle necessità.
Apache offre due approcci, a seconda dell'ambiente di elaborazione di un'organizzazione e delle esigenze specifiche.
Le organizzazioni possono configurare Apache regolando le sue impostazioni di crittografia e autenticazione e il modo in cui utilizza i firewall, un approccio noto come configurazione Apache.
Le funzionalità di bilanciamento del carico del server Apache consentono di ottimizzare le risorse in situazioni di traffico elevato su siti web e applicazioni popolari. Può distribuire le richieste dei clienti su server diversi in modo che nessun server riceva troppe richieste, rallentando funzionalità e prestazioni.
I server Apache sono anche efficaci nella memorizzazione nella cache, nell'archiviazione e nel riutilizzo delle pagine richieste di frequente per ridurre il workload sui server e gestire efficacemente la larghezza di banda. Apache può anche funzionare come proxy inverso, un server che funge da intermediario tra altri server e le richieste dei client, aiutando a ottimizzare le prestazioni e la distribuzione delle risorse.
Apache si confronta favorevolmente con altri tipi di software per server web, principalmente grazie al suo design modulare, alla natura open source e alla compatibilità con altre piattaforme e tecnologie. Sebbene non goda più del predominio che aveva alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000, è ancora considerata un'ottima opzione per varie esigenze di web hosting e di web application hosting. Ecco come si comporta rispetto ai suoi due concorrenti più diretti: NGINX e Microsoft IIS.
NGINX (pronunciato engine-x) ha recentemente superato Apache come server web più popolare al mondo, con il 33% della quota di mercato secondo un rapporto del 2025.2
La più grande differenza tra Apache e NGINX è nella loro architettura: il server Apache utilizza un'architettura basata sui processi che crea un nuovo processo chiamato thread per ogni richiesta del cliente. In alternativa, NGINX utilizza un'architettura basata su eventi, che consente di gestire molte richieste contemporaneamente nello stesso thread.
NGINX è anche leggermente più veloce di Apache nel fornire contenuti statici grazie alle sue funzionalità di caching più efficienti. In termini di distribuzione di contenuti dinamici, NGINX utilizza processori esterni, come PHP-FPM per PHP, mentre Apache elabora internamente i contenuti dinamici, sul lato server.
Microsoft IIS è un altro popolare server web che, come Apache, è stato progettato per ospitare siti web e applicazioni web e fornire contenuti in risposta alle richieste degli utenti. A differenza di Apache, Microsoft IIS è una soluzione proprietaria appositamente creata per funzionare con altre soluzioni software e di supporto Microsoft. Uno dei punti di forza di Microsoft IIS è che semplifica lo sviluppo e l'implementazione dei framework .NET e ASP.NET, ambienti ampiamente utilizzati per la creazione di applicazioni web.
Per le aziende che gestiscono siti e applicazioni su server Windows, Microsoft IIS è una soluzione efficace, che offre un'integrazione semplice e potente con altri strumenti Microsoft come Active Directory ed Exchange Server. È noto anche per la sua facile configurazione e gestione e per l'interfaccia utente grafica (GUI) semplice e diretta.
Grazie alla sua vasta gamma di caratteristiche, alla natura open source, alle caratteristiche di sicurezza e alla compatibilità con le nuove tecnologie, Apache ha molti casi d'uso aziendali. Ecco alcuni dei più comuni.
Scopri come le aziende stanno ottimizzando Apache e altri workload basati su Linux con l'AI e la sicurezza integrata. Guarda questo webinar per scoprire come IBM LinuxONE offre prestazioni, resilienza e protezione informatica senza rinunciare alla flessibilità open source.
Scopri come, attraverso lo streaming in tempo reale, IBM StreamSets aiuta i sistemi basati su Apache a funzionare in modo più rapido, efficiente e con minore latenza.
Esplora come le aziende stanno applicando l'AI per rilevare le frodi in tempo reale su larga scala. Questo rapporto di Celent mostra come l'esecuzione dell'AI sul mainframe supporti ambienti sicuri e ad alto rendimento come quelli alimentati dai server Apache.
Scopri come IBM sta aiutando le organizzazioni a modernizzare le pipeline di dati e a connettere all'AI e all'analytics gli ambienti basati su Apache. Scopri perché Gartner ha nominato IBM Leader nel Magic Quadrant 2024 for Data Integration Tools.
Unisciti a questo gruppo online per comunicare con gli utenti e gli esperti dei prodotti IBM condividendo consigli e best practice con i colleghi.
“Event Streams on IBM Cloud è fondamentale in tutto ciò che sviluppiamo”. Viktor Nilsson, Chief Technology Officer (CTO), SiB Solutions
Apache Spark è un framework per l'elaborazione in cluster open source ottimizzato per un trattamento dei dati estremamente rapido e su larga scala.
Costruiti per gestire workload mission-critical mantenendo la sicurezza, l'affidabilità e il controllo dell'intera infrastruttura IT.
IBM fornisce supporto proattivo per i server web e per l'infrastruttura dei data center al fine di ridurre i tempi di inattività e migliorare la disponibilità dell'IT.
Scopri come Apache Spark su IBM Power può aiutare la tua azienda ad accelerare l'analytics, semplificare le pipeline di dati e sbloccare insight in tempo reale su larga scala. Accedi agli strumenti, alle risorse e ai consigli degli esperti per progredire con sicurezza.
1. Usage Statistics of Apache, W3 Techs, giugno 2025
2. Comparison of NGINX and Apache, W3 Techs, giugno 2025