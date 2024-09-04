Casi d'uso di Apache Kafka: promuovere l'innovazione in settori diversi

I rivenditori online e i siti di e-commerce devono elaborare migliaia di ordini dalla loro app o sito web ogni giorno, e Kafka svolge un ruolo centrale nel rendere tutto questo possibile per molte aziende. I tempi di risposta e la customer relationship management (CRM) sono fondamentali per il successo nel retail, quindi è importante che gli ordini vengano elaborati in modo rapido e accurato.

Kafka aiuta a semplificare la comunicazione tra clienti e aziende, utilizzando la sua pipeline dati per registrare accuratamente eventi e tenere traccia di ordini e cancellazioni, avvisando tutte le parti interessate in tempo reale. Oltre a elaborare gli ordini, Kafka genera dati accurati che possono essere analizzati per valutare le prestazioni aziendali e scoprire preziosi insight.