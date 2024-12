L'intelligenza artificiale (AI) sta rimodellando quasi tutti i settori, promuovendo l'efficienza, le innovazioni e nuovi modi di fare business. La consulenza aziendale, una professione basata su relazioni umane e competenze personalizzate, non fa eccezione. L'impatto dell'AI sulla consulenza è evidente attraverso strumenti quali assistenti, agenti e risorse basati sull'AI che migliorano l'erogazione dei servizi.

Tradizionalmente, i consulenti si sono sempre affidati a processi ad alta intensità di lavoro per generare suggerimenti basati sui dati. Grazie ai progressi dell'AI, in particolare dell'AI generativa e dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), questi compiti possono ora essere completati in modo più rapido, accurato e su larga scala. Gli strumenti basati sull'AI automatizzano le attività di routine come l'analisi dei dati, la modellazione finanziaria e il monitoraggio delle prestazioni, permettendo ai consulenti di concentrarsi su un livello superiore di strategia e innovazione. Questo cambiamento aumenta la produttività, accelera gli insight e, in ultima analisi, offre più valore a clienti e stakeholder.

Gli strumenti di AI per la consulenza migliorano anche la gestione dei progetti automatizzando le attività di routine e monitorando le esigenze e i progressi dei clienti. Inoltre, questi strumenti danno ai clienti un maggiore controllo, offrendo opzioni self-service per attività come l'analisi dei dati e il reporting, consentendo loro di gestire alcuni processi in modo indipendente, mentre i consulenti si concentrano sul lavoro di livello superiore.

Questo passaggio trasforma i consulenti da consulenti tradizionali in acceleratori di risultati, aiutando i clienti a sfruttare l'AI per ottenere un successo a lungo termine. L'integrazione delle migliori pratiche di AI come le soluzioni di piattaforma AI, la gen AI, il machine learning (ML), l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), la computer vision e l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) nei workflow di consulenza consente alle aziende di modificare la propria attenzione. I consulenti possono concentrarsi sulla strategia, sulla trasformazione digitale, sull'ottimizzazione dei dati dei clienti e sulla promozione della gestione della relazione con il cliente (CRM), mentre l'AI gestisce in modo efficiente le attività tecniche e operative.