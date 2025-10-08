Cos'è il monitoraggio della rete AI?

Utilizza sistemi di AI per elaborare i flussi di dati di rete in tempo reale, apprendere cosa costituisce il normale comportamento della rete e utilizzare baseline consolidate per rilevare deviazioni nell'attività della rete. Le strategie di monitoraggio basate su AI possono aiutare gli operatori addetti alla rete a superare i limiti dei metodi tradizionali basati su regole e manuali, che spesso sono insufficienti per la portata, la complessità e la sofisticazione delle reti moderne.

I tradizionali strumenti di monitoraggio della rete si basano su sondaggi periodici, regole statiche e metriche orientate ai dispositivi, il che li rende adatti a reti più semplici e di piccole dimensioni. Tuttavia, le moderne reti informatiche non sono né semplici né piccole. Si estendono su ambienti globali diversi e dinamici e infrastrutture hybrid cloud con migliaia di dispositivi interconnessi. Ad esempio, l'ambiente multicloud medio si estende su 12 servizi e piattaforme diversi.

Le reti avanzate producono anche enormi quantità di dati rispetto alle reti più tradizionali. La maggioranza (86%) dei leader tecnologici ritiene che i metodi di monitoraggio tradizionali non riescano a tenere il passo con il volume e la velocità con cui le reti moderne generano dati. Pertanto, richiedono strumenti di monitoraggio più sofisticati.

Gli strumenti di monitoraggio della rete AI supportano l'analisi continua di enormi set di dati di telemetria (inclusi flussi di traffico, log, dati di tracciamento e interazioni degli utenti) da data center on-premise e ambienti cloud, fornendo una maggiore visibilità sull'attività di rete. Utilizzando algoritmi intelligenti, gli strumenti di AI possono rilevare le anomalie, prevedere i guasti dei componenti e fornire indicazioni per la correzione, consentendo agli ingegneri e agli amministratori di rete di prevedere i potenziali problemi della rete prima che causino interruzioni operative (o che influiscano sull'esperienza degli utenti).

Pertanto, il monitoraggio della rete basato su AI aiuta le aziende a implementare pratiche di gestione della rete più efficaci per reti informatiche aziendali più intelligenti, veloci e resilienti.