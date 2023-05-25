Cos'è il monitoraggio sintetico?

Il monitoraggio sintetico, o test sintetici, imita il potenziale comportamento degli utenti mentre interagiscono con l'applicazione per capire come funziona. La creazione di una simulazione del comportamento del cliente offre agli sviluppatori informazioni su come funziona la loro applicazione e quale impatto ha sull'esperienza dell'utente.
Al livello più elementare, il monitoraggio sintetico è un metodo che gli sviluppatori utilizzano per simulare le azioni dell'utente in un'applicazione per testarne la funzionalità.
Se il programma rileva degli errori, può aiutarti a trovare e risolvere i problemi prima che si ripercuotano sui tuoi clienti. Questo approccio attivo al monitoraggio è una componente cruciale per mantenere le prestazioni pari a quelle del sito web nella fase di sviluppo.
Il monitoraggio sintetico utilizza script per le interazioni degli utenti in base a fattori come la posizione geografica, i tipi di rete, i diversi dispositivi e altro ancora. Questa tattica permette di conoscere il tempo di attività dell'applicazione, i problemi che gli utenti potrebbero incontrare quando utilizzano la sua interfaccia, le interruzioni del sistema e il funzionamento generale dell'applicazione.
Una volta raccolti e analizzati questi dati, è possibile utilizzare gli strumenti di osservabilità per colmare le lacune e creare un'esperienza positiva per gli utenti dell'applicazione.
Il monitoraggio sintetico funziona imitando le esperienze dei clienti in posizioni diverse per individuare potenziali problemi di prestazioni nell'applicazione. Per iniziare il monitoraggio sintetico è prima necessario completare diversi passaggi per far sì che il sistema funzioni correttamente.
Ecco quattro passaggi per raccogliere dati preziosi con il monitoraggio sintetico:
Imposta degli script: per iniziare il monitoraggio sintetico, devi innanzitutto chiedere ai tecnici di scrivere degli script per la tua applicazione. Questi script vengono configurati per l'esecuzione a intervalli temporizzati (in genere ogni quindici minuti) da varie aree geografiche per monitorare l'attività dell'utente in diversi scenari. Lo script simulerà quindi il modo in cui gli utenti interagiscono con la tua applicazione in ogni fase del percorso.
Personalizza il monitoraggio sintetico: puoi configurare le prove di monitoraggio sintetico per soddisfare le tue esigenze aziendali specifiche. Può essere eseguito in un computer specifico per testare le prestazioni dell'applicazione o all'interno di un firewall per monitorare le funzioni interne del sistema.
Raccogli dati: successivamente, il software di monitoraggio raccoglie e analizza i dati provenienti dal client robot. Se si osservano errori durante il test, verrà eseguito una seconda volta per confermare l'affidabilità del test.
Analizza le informazioni raccolte: il monitoraggio sintetico invia avvisi che segnalano qualsiasi errore che si verifica durante il test. Gli sviluppatori utilizzano i dati raccolti per modificare i loro sistemi di osservabilità o monitoraggio per migliorare l'esperienza digitale e le prestazioni web.
È possibile eseguire nuovamente i test di monitoraggio sintetico ogni volta che viene applicato un aggiornamento all'applicazione. Questa funzione può offrirti una maggiore sicurezza ad ogni aggiornamento, in quanto sai di avere un sistema per trovare la causa principale di qualsiasi problema.
Fino all'88% dei consumatori online è meno propenso a tornare su un sito dopo un'esperienza negativa (Northern Arizona University (link esterno ibm.com). Dovresti utilizzare il monitoraggio sintetico principalmente perché puoi migliorare l'esperienza del cliente in tempo reale.
Di seguito sono riportati alcuni dei motivi principali per utilizzare il monitoraggio sintetico:
Risolvere i problemi: il monitoraggio sintetico avvisa il tuo team IT quando si verifica un errore, ad esempio un periodo di traffico ridotto o una mancanza di disponibilità delle transazioni. Questo monitoraggio in tempo reale consente agli sviluppatori di trovare e risolvere un problema prima che influisca sugli utenti.
Migliora il benchmarking: puoi utilizzare i dati storici per migliorare la tua applicazione dopo aver utilizzato il monitoraggio sintetico per molto tempo. Questi dati forniscono una conoscenza di base delle prestazioni complessive e una visione delle tue opportunità di successo rispetto ai concorrenti.
Monitora transazioni complesse: puoi facilmente verificare se le tue transazioni funzionano correttamente. Il monitoraggio sintetico può emulare processi come la compilazione di moduli, l'esecuzione di acquisti e l'aggiunta di articoli a un carrello.
Preparati per le stagioni di punta del traffico: il monitoraggio sintetico può imitare clienti da diverse località per monitorare API, applicazioni mobili e web, prodotti SaaS e altro ancora. Questa capacità ti consente di identificare i mercati e le aree geografiche di punta potenziali.
Il monitoraggio di questi fattori consente alla tua organizzazione di ritenere responsabili le organizzazioni di terze parti, di avere successo in situazioni diverse e di completare integrazioni con esito positivo. Infine, garantisce che la tua organizzazione stia rispettando gli accordi sul livello di servizio (SLA) per i tuoi fornitori e utenti.
Tre tipi principali di monitoraggio sintetico aiutano a risolvere potenziali errori nella rete.
Availability monitoring: questo tipo di monitoraggio è uno dei tipi più standard e basilari di monitoraggio sintetico. L'availability monitoring significa essenzialmente verificare che le diverse caratteristiche e funzioni del sito web siano disponibili per l'utente dell'applicazione. Alcuni esempi sono la verifica delle voci dei certificati SSL o DNS, il controllo dei tempi di risposta o l'esecuzione di chiamate API.
Monitoraggio delle prestazioni web: il monitoraggio del sito web verifica il tempo di caricamento della pagina, le metriche delle prestazioni del sito web e i tempi di risposta. Ciò include la ricerca di errori per il monitoraggio mobile e il monitoraggio multibrowser.
Monitoraggio delle transazioni: una forma più complessa di monitoraggio sintetico è il monitoraggio delle transazioni aziendali. È un computer in grado di eseguire uno script che esegue transazioni. Questo script garantisce che gli utenti possano completare gli invii simulando l'esperienza di pagamento e compilando i moduli.
Esistono due tipi di test sintetici: test del browser e test API. I test del browser simulano le transazioni dell'utente con un cliente robot. I test API utilizzano endpoint diversi su diversi livelli di un'infrastruttura applicativa. SSL, HTTP e DNS sono esempi di test API.
Le moderne applicazioni cloud-native diventano sempre più complesse man mano che si spostano in ambienti distribuiti. Può essere difficile per i team DevOps simulare ogni possibile scenario di transazione all'interno di un sistema. È facile lasciarsi sfuggire gli errori se una determinata situazione o posizione non viene testata. Le roadmap dei clienti sconosciute determinano una generale mancanza di contesto che spieghi il motivo per cui qualcosa nell'applicazione non funziona.
Il monitoraggio sintetico può essere costoso e difficile da configurare. In genere, l'organizzazione necessita di risorse con competenze tecniche avanzate per gestire il linguaggio di codifica e scripting associato a questo tipo di monitoraggio. La configurazione di questo strumento richiede molto tempo, anche per sviluppatori altamente specializzati.
Infine, anche piccole modifiche all'interfaccia utente possono causare l'esito negativo degli script, il che causa avvisi e notifiche falsi. La semplice ridenominazione di un pulsante significa che si deve modificare il codice corrispondente per il monitoraggio. Il monitoraggio sintetico sta lavorando per aumentarne la resilienza e l'automazione per affrontare questi ostacoli.
I due metodi principali con cui gli sviluppatori verificano il funzionamento delle loro applicazioni sono il monitoraggio sintetico e il monitoraggio degli utenti reali. Ci riferiamo al monitoraggio degli utenti reali come RUM perché all'interno della comunità DevOps spesso viene usato questo acronimo.
Il RUM è una forma di monitoraggio passivo che tiene traccia di attività specifiche degli utenti effettivi invece di simularle. Le organizzazioni possono implementare il RUM implementando JavaScript nel codice della loro pagina web e monitorando i clienti reali nel back-end mentre interagiscono con la pagina. È un'ottima risorsa per le aziende per comprendere l'impatto a lungo termine di diversi errori all'interno del loro sistema. Uno dei problemi principali di RUM è che se i clienti non utilizzano la tua rete, il tuo sistema non può monitorare l'attività.
Synthetic è un tipo di monitoraggio attivo che utilizza script per creare utenti artificiali per rilevare problemi all'interno del tuo sistema. Questo tipo di monitoraggio è un'ottima opzione per le prime fasi di un progetto, quando un'applicazione è ancora in fase di sviluppo. Il rilevamento precoce dei problemi nel tuo codice ti aiuta a risolverli più velocemente in modo che non diventino problemi più gravi all'interno della tua infrastruttura in seguito.
