Cos'è il monitoraggio sintetico?

I due metodi principali con cui gli sviluppatori verificano il funzionamento delle loro applicazioni sono il monitoraggio sintetico e il monitoraggio degli utenti reali. Ci riferiamo al monitoraggio degli utenti reali come RUM perché all'interno della comunità DevOps spesso viene usato questo acronimo.

Il RUM è una forma di monitoraggio passivo che tiene traccia di attività specifiche degli utenti effettivi invece di simularle. Le organizzazioni possono implementare il RUM implementando JavaScript nel codice della loro pagina web e monitorando i clienti reali nel back-end mentre interagiscono con la pagina. È un'ottima risorsa per le aziende per comprendere l'impatto a lungo termine di diversi errori all'interno del loro sistema. Uno dei problemi principali di RUM è che se i clienti non utilizzano la tua rete, il tuo sistema non può monitorare l'attività.



Synthetic è un tipo di monitoraggio attivo che utilizza script per creare utenti artificiali per rilevare problemi all'interno del tuo sistema. Questo tipo di monitoraggio è un'ottima opzione per le prime fasi di un progetto, quando un'applicazione è ancora in fase di sviluppo. Il rilevamento precoce dei problemi nel tuo codice ti aiuta a risolverli più velocemente in modo che non diventino problemi più gravi all'interno della tua infrastruttura in seguito.

