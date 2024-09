Ottieni una visibilità centralizzata per individuare, analizzare e rispondere alle minacce più pericolose per la sicurezza informatica in tutta l'organizzazione con SIEM.

Prevenzione da ransomware

Il ransomware è un tipo di attacco malware in cui i malintenzionati prendono i tuoi dati in ostaggio e richiedono un riscatto per liberarli. Proteggiti dai vettori di infezione iniziale come il phishing e previeni questo tipo di attacchi.