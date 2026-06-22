Manajemen Aset

Apa itu manajemen aset utilitas?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
diterbitkan 22 Juni 2026

Manajemen aset utilitas, didefinisikan

Manajemen aset utilitas (UAM) adalah proses pengawasan yang sistematis serta pengelolaan siklus hidup aset fisik yang digunakan oleh perusahaan utilitas, seperti jaringan listrik, saluran transmisi, utilitas air, dan gardu induk.

Tujuan dari proses ini adalah untuk memaksimalkan keandalan aset fisik, memperpanjang umur pakai peralatan, serta membantu memastikan operasi peralatan yang aman. Secara global, pasar manajemen aset utilitas diproyeksikan mencapai 7,29 miliar USD pada tahun 2031 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 4,52%, menurut Fortune Business Insights.

Industri bernilai miliaran dolar ini terus dimodernisasi melalui solusi perangkat lunak manajemen aset perusahaan yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (AI), analisis prediktif, dan Internet of Things (IoT). Manajemen aset utilitas memberikan manfaat bisnis yang signifikan dengan meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Sebuah studi terbaru dari IBM® Institute for Business Value menunjukkan bahwa para eksekutif di sektor utilitas mulai menyadari pergeseran tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa 94% eksekutif utilitas yang berpartisipasi meyakini AI akan “memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan dalam 3 tahun ke depan.“ Selain itu, 88% responden menyatakan bahwa teknologi tersebut akan memberikan keunggulan kompetitif yang dapat diukur.

Dalam perspektif yang lebih luas, UAM merupakan bagian dari proses yang lebih besar, yaitu manajemen aset infrastruktur (IAM). Praktik ini mencakup pengelolaan seluruh infrastruktur publik, seperti fasilitas umum, jalan, dan jembatan, sedangkan manajemen aset utilitas berfokus pada pengelolaan energi, air, serta layanan penting lainnya. Manajemen aset energi (EAM) memiliki keterkaitan yang erat, tetapi berbeda dalam ruang lingkup karena berfokus secara holistik pada aset pembangkit listrik dan sumber daya energi terdistribusi, seperti ladang angin dan pembangkit listrik tenaga surya.

Industri utilitas energi, khususnya, terus berfokus pada pencapaian tujuan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), peningkatan ketahanan jaringan, serta target menjadi netral karbon dalam 25 tahun ke depan. Transisi ini memerlukan pendekatan manajemen aset jaringan yang lebih holistik serta penerapan single pane of glass untuk mengintegrasikan seluruh operasi ke dalam satu tampilan terpadu.

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.

Mengapa manajemen aset utilitas itu penting

Tim pengelola utilitas menghadapi berbagai tantangan, seperti infrastruktur yang menua, perubahan jadwal pemeliharaan, serta persyaratan kepatuhan regulasi yang semakin ketat. Solusi manajemen aset utilitas membantu tim mengambil keputusan yang lebih strategis, yang secara langsung berdampak pada pengelolaan anggaran operasional, perencanaan investasi modal, dan kegiatan pemeliharaan.

Secara terpisah, waktu henti yang tidak direncanakan juga menimbulkan dampak langsung terhadap pendapatan dan reputasi organisasi. Oleh karena itu, pemantauan kesehatan aset utilitas sangat penting untuk mengidentifikasi peralatan yang berisiko tinggi atau telah menua sebelum mengalami kegagalan. Strategi pemeliharaan prediktif dan pemeliharaan preventif menjadi landasan utama dalam manajemen aset utilitas modern.

Pendekatan ini memanfaatkan data historis dan data secara real time untuk menjaga keandalan infrastruktur fisik serta mendukung perkiraan kebutuhan infrastruktur dalam jangka panjang. Dengan mengalihkan strategi dari pemeliharaan reaktif ke pemeliharaan prediktif, penyedia layanan utilitas dapat memanfaatkan inventaris aset secara lebih optimal sekaligus memaksimalkan umur pakai aset.

Penyedia layanan utilitas harus memenuhi standar kepatuhan yang ketat di bidang lingkungan, keselamatan, dan operasional. Perangkat lunak serta alat manajemen aset utilitas dapat secara otomatis memberikan pengingat terkait persyaratan regulasi dan standar yang berlaku, sehingga membantu organisasi menghindari pelanggaran maupun sanksi administratif.

Mixture of Experts | 12 Desember, episode 85

Decoding AI: Rangkuman Berita Mingguan

Bergabunglah dengan panel insinyur, peneliti, pemimpin produk, dan sosok kelas dunia lainnya selagi mereka mengupas tuntas tentang AI untuk menghadirkan berita dan insight terbaru seputar AI.
Tonton semua episode Mixture of Experts

Komponen inti dari manajemen aset utilitas

Beberapa komponen utama membentuk manajemen aset utilitas:

  • Inventaris aset dan penilaian kondisi: Kedua komponen ini merupakan dasar dalam manajemen aset utilitas. Inventaris aset berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh aset fisik yang dimiliki oleh perusahaan utilitas, termasuk lokasi serta informasi spesifik mengenai setiap aset. Sementara itu, penilaian kondisi dilakukan untuk mengevaluasi keadaan fisik aset saat ini serta memperkirakan sisa masa pakainya sebelum berpotensi mengalami kegagalan.
  • Manajemen siklus hidup aset: Dalam manajemen aset utilitas, manajemen siklus hidup aset mengelola infrastruktur fisik mulai dari tahap pengadaan hingga penghentian penggunaan atau pembuangan aset. Tujuan sepanjang proses adalah untuk mengurangi biaya dan meminimalkan waktu henti dengan menggunakan data dan analisis real-time untuk menginformasikan satu fase ke fase berikutnya.
  • Penilaian risiko dan tingkat kekritisan: Penilaian risiko dan kekritisan mengevaluasi serta memprioritaskan aset berdasarkan kemungkinan terjadinya kegagalan. Tim kemudian menilai dan memberi peringkat pada setiap aset sesuai tingkat keparahan risikonya guna mengukur tingkat eksposur terhadap risiko bisnis. Skor aset ini menjadi dasar untuk menyusun strategi mitigasi yang terarah serta mengidentifikasi area tempat utilitas perlu mengerahkan sumber daya.
  • Kepatuhan terhadap regulasi dan pelaporan: Kepatuhan terhadap regulasi dalam manajemen aset utilitas memerlukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap aset untuk memastikan kesesuaian dengan berbagai ketentuan di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Solusi manajemen aset utilitas dapat membangun kerangka kerja yang terintegrasi guna menciptakan konsistensi di seluruh departemen, sekaligus mengotomatiskan proses pencatatan agar dokumentasi tetap akurat, rapi, dan konsisten.

Jenis utilitas yang membutuhkan manajemen aset

Utilitas mencakup berbagai jenis aset yang memerlukan pendekatan pengelolaan dan pemeliharaan yang berbeda-beda untuk menjaga keandalan infrastruktur fisiknya.

Air

Utilitas air dan air limbah, seperti instalasi pengolahan, jaringan pipa distribusi, dan waduk, memerlukan pengawasan yang ketat. Manajemen aset membantu memastikan bahwa fasilitas pengolahan air mematuhi peraturan keselamatan sekaligus mendukung deteksi kebocoran secara real time.

Sistem manajemen aset sangat penting bagi fasilitas pengolahan air dan air limbah karena beroperasi secara terus-menerus, sehingga hanya memiliki sedikit toleransi terhadap kesalahan. Oleh karena itu, pengelolaan utilitas air memerlukan strategi pemeliharaan proaktif yang didukung oleh data historis serta pemantauan secara real time.
Listrik

Fasilitas pembangkit listrik, gardu induk, menara transmisi, dan sistem kendali jaringan pintar merupakan contoh aset pada utilitas listrik yang harus dikelola. Utilitas listrik menyediakan pasokan listrik bagi rumah tangga, bisnis, dan kegiatan industri, sehingga memiliki peran yang sangat penting.

Solusi manajemen aset membantu mengelola infrastruktur jaringan yang kompleks melalui infrastruktur pengukuran canggih serta melakukan perkiraan permintaan listrik secara akurat, sehingga mendukung alokasi sumber daya dan manajemen risiko yang lebih strategis.
Gas

Utilitas gas mengacu pada penyediaan gas alam untuk sektor perumahan, komersial, dan industri. Sebagai bagian penting dari sektor energi, utilitas gas berfokus pada keamanan pasokan gas serta kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku.

Gas merupakan utilitas yang kompleks karena jaringan pipa gas memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Proses manajemen aset membantu memastikan keseimbangan antara pasokan dan permintaan gas melalui sistem distribusi serta pengelolaan yang komprehensif.
Pengelolaan limbah

Sektor pengelolaan limbah merupakan layanan yang sangat terlihat dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar masyarakat mengenal jadwal pengangkutan sampah atau memiliki mekanisme tertentu untuk membuang limbah rumah tangga mereka.

Sektor pengelolaan limbah memegang peranan penting dalam perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan pengelolaan kawasan perkotaan. Sektor ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan distribusi limbah, daur ulang, serta pembuangan akhir. Seiring dengan semakin ketatnya standar lingkungan yang ditetapkan oleh regulator dan semakin kompleksnya pengelolaan tempat pemrosesan akhir, sektor ini memerlukan pendekatan pemeliharaan preventif yang kuat untuk memastikan operasional yang aman dan berkelanjutan.
Energi terbarukan

Utilitas energi terbarukan mengacu pada instalasi fisik pembangkit energi—seperti turbin angin atau panel surya—yang terintegrasi ke dalam sistem pasokan energi yang ada. Instalasi ini menghasilkan energi dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti sinar matahari, angin, dan tenaga air.

Aset fisik pada sektor energi terbarukan memerlukan strategi pemeliharaan khusus yang mempertimbangkan lokasi yang terpencil serta paparan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Sektor ini bergantung pada optimalisasi kinerja aset, perencanaan kapasitas, dan perkiraan produksi energi.

Tantangan utama dalam manajemen aset utilitas

Utilitas merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan orang segera menyadari ketika power dimatikan. Sebagian besar orang akan segera menyadari ketika aliran listrik padam atau ketika kompor gas tidak dapat menyala. Infrastruktur utilitas berperan penting untuk memastikan tidak hanya pasokan listrik tetap tersedia, tetapi juga layanan pengangkutan sampah berjalan dengan baik serta keluarga memiliki akses terhadap air minum yang aman.

Riset dari Laboratorium Nasional Oak Ridge menemukan bahwa pemadaman listrik berskala besar menyebabkan kerugian sebesar 121 miliar USD bagi pelanggan listrik di Amerika Serikat hanya pada tahun 2024. Angka ini meningkat tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dilaporkan dalam riset tersebut.

Secara terpisah, laporan True Cost of Downtime 2024 dari Siemens memperkirakan bahwa 500 perusahaan terbesar di dunia mengalami kerugian hampir 1,4 triliun USD setiap tahun akibat waktu henti yang tidak direncanakan. Biaya waktu henti tahunan ini setara dengan 11% dari pendapatan mereka.

Mengingat peran utilitas yang sangat kritis, pengelolaannya juga menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Penerapan strategi manajemen aset utilitas yang komprehensif dapat membantu mengatasi berbagai tantangan tersebut:

  • Infrastruktur yang menua: Banyak aset utilitas telah berusia tua atau mendekati akhir masa pakainya sehingga memerlukan modernisasi secepatnya. Infrastruktur yang menua berisiko menyebabkan kegagalan aset dan gangguan operasional yang signifikan, sehingga menghabiskan waktu serta biaya operasional. Solusi manajemen aset utilitas dapat membantu mengubah strategi pemeliharaan dari pendekatan reaktif menjadi pemeliharaan prediktif, sehingga potensi kegagalan dapat dideteksi sebelum benar-benar terjadi.
  • Anggaran yang terbatas: Keterbatasan anggaran memaksa organisasi untuk memprioritaskan berbagai kebutuhan yang saling bersaing—seperti perbaikan infrastruktur yang menua, biaya pemeliharaan, serta pemenuhan persyaratan regulasi. Perbaikan darurat umumnya memerlukan biaya yang sangat besar dan dapat mengalihkan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan operasional lainnya. Solusi manajemen aset utilitas membantu mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut melalui pendekatan pemeliharaan berbasis data.
  • Kepatuhan terhadap regulasi yang kompleks: Bergantung pada jenis aset utilitas yang dikelola, organisasi harus memenuhi berbagai kerangka kerja regulasi dengan persyaratan yang berbeda-beda. Tantangan ini dapat menimbulkan hambatan dan penundaan yang signifikan dalam penyampaian laporan wajib, sehingga meningkatkan risiko bagi organisasi. Solusi manajemen aset utilitas dapat membantu membangun sistem data terpusat yang dilengkapi dengan analisis data terintegrasi serta pemicu kepatuhan otomatis.
  • Sistem data yang terfragmentasi: Data penting dari sistem GIS, SCADA, serta sistem penanganan pemadaman sering kali berada dalam silo sehingga menghambat terciptanya pandangan operasional yang terintegrasi. Akibatnya, manajer aset harus mengonsolidasikan data secara manual, yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan menjadi kurang efektif. Solusi manajemen aset utilitas dapat menyediakan platform data terintegrasi untuk mengonsolidasikan seluruh data ke dalam satu tampilan atau alur kerja berbasis agen.
  • Tekanan lingkungan yang semakin meningkat: Dorongan menuju dunia yang lebih berkelanjutan disertai dengan penerapan regulasi yang semakin ketat untuk mengurangi emisi karbon serta mengendalikan polutan seperti zat per‑ dan polifluoroalkil (PFAS), yang juga dikenal sebagai “bahan kimia abadi“. Manajemen utilitas memerlukan sistem yang terorganisir untuk mengelola pemeliharaan atau perusahaan mungkin menghadapi denda besar dan kemungkinan biaya litigasi. Solusi manajemen aset utilitas menyediakan platform yang didukung AI untuk memantau siklus hidup aset serta memanfaatkan insight dari pemeliharaan prediktif guna mengelola aset dari jarak jauh.

Praktik terbaik untuk manajemen aset utilitas

Pendekatan dalam mengelola aset utilitas bergantung pada jenis, ukuran, dan ruang lingkup aset yang dimiliki. Meskipun demikian, terdapat sejumlah praktik terbaik yang secara umum dapat diterapkan dalam berbagai organisasi.

  1. Bangun inventaris aset yang komprehensif: Sentralisasikan seluruh data aset ke dalam satu basis data. Sertakan informasi seperti lokasi, usia aset, produsen, kondisi terkini, serta riwayat pemeliharaan. Selain itu, standarkan konvensi penamaan dan terapkan kategori yang konsisten di seluruh unit operasional maupun tim administrasi.
  2. Menilai kekritisan dan risiko: Prioritaskan aset-aset yang paling penting bagi operasional organisasi, kemudian lakukan penilaian berdasarkan tingkat kekritisannya. Menilai konsekuensi kegagalan aset dan gunakan data ini untuk mendorong keputusan strategis. Mengalokasikan anggaran berdasarkan aset utilitas yang paling penting.
  3. Kembangkan rencana strategis manajemen aset: Susun rencana manajemen aset utilitas yang memprioritaskan kegiatan pengelolaan aset serta menekankan pendekatan pemeliharaan proaktif dibandingkan pemeliharaan reaktif. Pilih alat dan teknologi yang sesuai agar selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi.
  4. Terapkan tumpukan teknologi yang tepat: Pilih teknologi dan alat yang paling sesuai dengan kebutuhan pengelolaan aset. Solusi manajemen aset utilitas sebaiknya mampu menangani berbagai jenis aset sekaligus mengelola volume data yang besar secara bersamaan. Pertimbangkan penggunaan teknologi yang didukung AI, seperti sistem CMMS, untuk mengumpulkan data aset, mengelola biaya sepanjang siklus hidup aset, serta mendukung pemeliharaan agar aset memiliki masa pakai yang lebih panjang.
  5. Beralih dari pemeliharaan reaktif ke pemeliharaan prediktif: Terapkan strategi pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif sebagai pengganti pendekatan jalankan hingga gagal yang sudah tidak lagi optimal. Platform CMMS dapat mengotomatiskan perintah kerja serta menghasilkan tugas inspeksi dan pemeliharaan sebelum potensi masalah berkembang menjadi kegagalan.
  6. Tetapkan KPI dan terapkan siklus perbaikan berkelanjutan: Pantau Indikator Kinerja Utama (KPI), seperti rata-rata waktu perbaikan (MTTR), rata-rata waktu antar kegagalan (MTBF), serta tingkat ketersediaan aset. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan manajemen aset untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan dan memastikan strategi tersebut tetap selaras dengan kebutuhan organisasi.

Alat dan teknologi yang mendukung manajemen aset utilitas

Tersedia berbagai alat dan teknologi yang dapat mendukung manajemen aset utilitas. Jenisnya akan tergantung pada aset dan kebutuhan operasi:

  • AI dan analisis prediktif: AI dan machine learning (ML) digunakan untuk mendeteksi anomali pada peralatan serta memprediksi potensi kegagalan aset dalam manajemen layanan lapangan. Perangkat lunak yang didukung AI juga mampu menganalisis citra dari drone atau satelit untuk mengidentifikasi anomali dan kerusakan, seperti korosi pada pipa atau kerusakan isolator.
  • Sistem CMMS dan EAM: Sistem CMMS dan EAM merupakan perangkat lunak yang digunakan berbagai organisasi untuk mengelola aktivitas pemeliharaan aset. Sistem ini mengonsolidasikan riwayat aset dan catatan pemeliharaan ke dalam satu dasbor terpadu yang dapat diakses oleh seluruh tim.
  • Kembaran digital: Kembaran digital adalah representasi virtual dari suatu aset atau sistem. Teknologi ini digunakan untuk membuat replika virtual dari aset fisik sehingga organisasi dapat memahami kondisi, perilaku, dan dampak aset tersebut secara lebih menyeluruh. Pendekatan ini dapat mengoptimalkan kinerja aset serta membantu para pemimpin mengambil keputusan yang lebih tepat.
  • IoT dan jaringan sensor: Perangkat IoT dan sensor pemantauan kondisi memungkinkan pemantauan kesehatan aset secara real time. Smart meter merupakan salah satu contoh perangkat digital canggih yang menghasilkan data secara real time serta membantu mendeteksi potensi permasalahan sebelum berkembang menjadi kegagalan.

Penyusun

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Buat pilihan CMMS dengan percaya diri menggunakan Green Quadrant 2025 independen dari Verdantix

Pelajari bagaimana pasar CMMS berkembang karena organisasi fokus pada pemeliharaan digitalisasi, meningkatkan keandalan aset, dan meningkatkan visibilitas real-time.

Sumber daya

Ilustrasi bergaya yang menampilkan desain jaringan berbentuk lingkaran dengan node dan garis yang saling terhubung, serta lingkaran pusat bergradasi hijau yang mengelilingi dan menampilkan berbagai ikon terkait teknologi
Bagaimana Pemimpin Operasi dan Pemeliharaan Memilih Sistem yang Dibangun untuk Hari Ini dan Siap untuk Besok

Jelajahi bagaimana organisasi memanfaatkan AI, cloud, dan strategi data untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, serta membangun dasar yang kuat bagi pertumbuhan ke depan.
Logo IDC
IDC: Nilai Bisnis dari IBM® Maximo

Pelajari bagaimana organisasi Anda dapat mencapai nilai yang signifikan dengan menggunakan IBM® Maximo untuk mengelola asetnya.
Dasbor yang menampilkan alat manajemen alur kerja dan visualisasi data
Ikuti tur mandiri

Jelajahi IBM Maximo Application Suite, solusi manajemen siklus hidup aset terpadu, dalam waktu kurang dari 10 menit dengan memilih jalur pilihan Anda.
Logo IDC
Lihat Bagaimana IDC Menilai EAM Hari Ini

Evaluasi solusi manajemen aset perusahaan berbasis AI dan pilih vendor yang tepat untuk mengurangi waktu henti, memenuhi kebutuhan kepatuhan, dan memaksimalkan return on investment (ROI).
Ilustrasi desain orbital abstrak berwarna biru
Energi yang dapat diandalkan, berkelanjutan, terbarukan—energi yang berdaya guna

Pelajari bagaimana VPI mempercepat langkah menuju net zero dengan perangkat lunak IBM Maximo.

Panah di sekeliling empat titik putih dengan garis-garis pada latar belakang biru tua
Mengurangi karbon dari perjalanan sehari-hari

Transport for London menjamin kelancaran mobilitas publik agar tetap aman, andal, dan berkelanjutan ketika mereka memusatkan upaya pemeliharaannya pada peranti lunak IBM Maximo.
Solusi terkait
IBM® Maximo

Kelola, pelihara, dan optimalkan aset Anda dengan insight dan otomatisasi yang didukung oleh AI.

 Jelajahi IBM Maximo
Perangkat lunak dan solusi manajemen siklus hidup aset (ALM)

Gunakan AI dan insight data untuk mengoptimalkan kinerja aset dari awal hingga akhir.

 Jelajahi solusi ALM
Layanan konsultasi keberlanjutan

Ubah tujuan keberlanjutan menjadi tindakan dengan strategi dan transformasi yang didukung AI.

         Jelajahi layanan konsultasi keberlanjutan
    Ambil langkah selanjutnya

    Lihat bagaimana IBM® Maximo membantu Anda mengoptimalkan aset, meningkatkan pemeliharaan, dan mendukung tujuan keberlanjutan—pesan demo untuk menjelajahi secara langsung.

    1. Jelajahi IBM Maximo
    2. Pesan demo langsung