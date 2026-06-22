Apa itu manajemen aset utilitas?

Tujuan dari proses ini adalah untuk memaksimalkan keandalan aset fisik, memperpanjang umur pakai peralatan, serta membantu memastikan operasi peralatan yang aman. Secara global, pasar manajemen aset utilitas diproyeksikan mencapai 7,29 miliar USD pada tahun 2031 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 4,52%, menurut Fortune Business Insights.

Industri bernilai miliaran dolar ini terus dimodernisasi melalui solusi perangkat lunak manajemen aset perusahaan yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (AI), analisis prediktif, dan Internet of Things (IoT). Manajemen aset utilitas memberikan manfaat bisnis yang signifikan dengan meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Sebuah studi terbaru dari IBM® Institute for Business Value menunjukkan bahwa para eksekutif di sektor utilitas mulai menyadari pergeseran tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa 94% eksekutif utilitas yang berpartisipasi meyakini AI akan “memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan dalam 3 tahun ke depan.“ Selain itu, 88% responden menyatakan bahwa teknologi tersebut akan memberikan keunggulan kompetitif yang dapat diukur.

Dalam perspektif yang lebih luas, UAM merupakan bagian dari proses yang lebih besar, yaitu manajemen aset infrastruktur (IAM). Praktik ini mencakup pengelolaan seluruh infrastruktur publik, seperti fasilitas umum, jalan, dan jembatan, sedangkan manajemen aset utilitas berfokus pada pengelolaan energi, air, serta layanan penting lainnya. Manajemen aset energi (EAM) memiliki keterkaitan yang erat, tetapi berbeda dalam ruang lingkup karena berfokus secara holistik pada aset pembangkit listrik dan sumber daya energi terdistribusi, seperti ladang angin dan pembangkit listrik tenaga surya.

Industri utilitas energi, khususnya, terus berfokus pada pencapaian tujuan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), peningkatan ketahanan jaringan, serta target menjadi netral karbon dalam 25 tahun ke depan. Transisi ini memerlukan pendekatan manajemen aset jaringan yang lebih holistik serta penerapan single pane of glass untuk mengintegrasikan seluruh operasi ke dalam satu tampilan terpadu.