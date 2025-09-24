Apa yang dimaksud dengan infrastruktur pengukuran tingkat lanjut?

Mengingat kebutuhan kita yang terus meningkat akan energi yang efisien, hemat biaya, dan ramah lingkungan, dan berkembangnya teknologi pintar, tidak mengherankan jika infrastruktur pengukuran canggih (AMI) telah menjadi teknologi utama dalam evolusi yang lebih luas.
AMI adalah sistem jaringan tetap terintegrasi yang memungkinkan komunikasi dua arah antara utilitas dan pelanggan. Sistem ini mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data penggunaan energi, sehingga perusahaan utilitas dapat memonitor penggunaan listrik, gas, dan air secara real time.
AMI dapat membantu perusahaan utilitas mengumpulkan berbagai data, termasuk indikasi gangguan, data interval, detail pemadaman, dan kualitas daya, serta kemampuan canggih khusus untuk titik akhir pengukuran listrik.
Utilitas air, misalnya, mengandalkan pengukur AMI untuk menyediakan data aliran yang komprehensif. Jika data menunjukkan pola penggunaan air yang berlebihan, yang dapat mengindikasikan kebocoran, perusahaan dapat memberi tahu pelanggan dan / atau melakukan perbaikan yang diperlukan.
Tidak seperti pembacaan pengukur otomatis (AMR) tradisional, model komunikasi dua arah AMI memungkinkan pengumpulan data yang lebih komprehensif dan membantu perusahaan mengelola fungsionalitas pengukur dari jarak jauh. Di sini, kita akan membahas cara kerja sistem AMI dan cara perusahaan dapat memanfaatkannya untuk operasi utilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Infrastruktur pengukuran tingkat lanjut terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan.
Inti dari sistem AMI adalah pengukur pintar, pengukur gas digital, pengukur listrik, dan pengukur air yang mencatat konsumsi energi, biasanya dalam interval satu jam atau kurang. Perangkat ini biasanya mengirim data kembali ke perusahaan utilitas setidaknya sekali sehari.
Jaringan komunikasi berfungsi sebagai tulang punggung komunikasi dua arah antara pengukur pintar dan sistem head-end AMI. Mereka dapat berupa nirkabel atau kabel, tergantung pada topologi spesifik sistem. Jaringan AMI ini membawa data dari pengukur pintar ke sistem head-end dan sebaliknya, memungkinkan perusahaan utilitas untuk mengirim perintah ke pengukur (misalnya, remote disconnect / reconnect, pembaruan firmware, dll.).
Jaringan komunikasi dapat mengirimkan informasi penggunaan ke utilitas air, gas, dan listrik menggunakan sinyal frekuensi radio (RF), jaringan seluler atau koneksi broadband, atau dengan menggunakan komunikasi saluran listrik (di mana pengukur AMI mengirimkan data melalui saluran listrik).
Kemampuan untuk mengelola pengukur dari jarak jauh tidak hanya menghilangkan kebutuhan untuk pembacaan pengukur manual, tetapi juga memungkinkan waktu respons yang lebih cepat jika terjadi pemadaman listrik.
Sistem manajemen data adalah repositori pusat di mana semua data pengukur dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dianalisis. Di sini, data mentah dari pengukur pintar diubah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Perusahaan utilitas dapat menggunakan wawasan ini untuk meningkatkan operasi mereka, sementara pelanggan dapat mengakses informasi terperinci tentang penggunaan energi mereka, membantu mereka mengelola konsumsi secara lebih efektif.
Alur kerja sistem AMI dapat dipecah menjadi tahapan kunci berikut:
Alur kerja AMI dimulai dengan pengukur pintar. Dipasang di lokasi pelanggan, sistem pengukur pintaring menyediakan pembacaan pengukur otomatis dan mengirimkan data konsumsi kembali ke perusahaan utilitas secara berkala.
Sistem head-end AMI berfungsi sebagai pusat untuk data yang masuk dari semua pengukur pintar yang terpasang. Sistem head-end memverifikasi data, melakukan pemrosesan awal, dan kemudian meneruskannya ke sistem manajemen data pengukur (MDMS).
MDMS adalah tempat data menjadi hidup. Sistem ini mengubah data mentah menjadi informasi yang berarti yang dapat digunakan oleh perusahaan utilitas untuk membuat keputusan yang tepat terkait prakiraan beban, respons terhadap permintaan, otomatisasi distribusi, dan banyak lagi. Perusahaan listrik, misalnya, dapat menggunakan data pengukur AMI untuk mengelola beban transformator selama dan setelah pemadaman.
Pemrosesan dan analisis data tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan utilitas, tetapi juga bagi para pelanggannya. Setelah utilitas memiliki semua wawasan data yang diperlukan, utilitas menyampaikan wawasan tersebut kepada pelanggan, yang kemudian dapat mengakses informasi penggunaan energi secara terperinci sesuai permintaan melalui portal pelanggan dan tampilan di rumah. Transparansi ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pelanggan, mendorong perilaku hemat energi dan memungkinkan pelanggan untuk mengelola biaya energi mereka secara lebih efektif.
Jika terjadi pemadaman yang akan datang, sistem AMI dilengkapi dengan fitur manajemen pemadaman yang dapat mengirim pengukur pintar yang terpengaruh sebuah "sinyal" terkesiap terakhir sebelum listrik padam. Fitur ini membantu perusahaan utilitas untuk dengan cepat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, jika diperlukan.
AMI adalah teknologi transformatif yang mengubah lanskap industri utilitas. Pada tahun 2021, perusahaan listrik, misalnya, telah memasang lebih dari 110 juta sistem AMI (hampir 70 persen dari seluruh instalasi pengukur listrik)1. Namun bagaimana tepatnya teknologi ini dimanfaatkan? Beberapa contohnya antara lain:
AMI meningkatkan implementasi program respons permintaan, yang mendorong konsumen untuk mengurangi penggunaan energi mereka selama periode permintaan puncak, membantu menyeimbangkan beban dan mencegah pemadaman. Dengan AMI, perusahaan listrik dapat memantau penggunaan energi secara real time dan mengirimkan sinyal kepada pelanggan untuk mengurangi konsumsi mereka ketika permintaan terlalu tinggi.
Jika terjadi pemadaman listrik, sistem AMI dapat secara otomatis mendeteksi dan melaporkan pemadaman listrik ke utilitas, mengurangi durasi pemadaman dan meningkatkan keandalan layanan. Selain itu, AMI juga dapat membantu utilitas menentukan lokasi pemadaman, memungkinkan perbaikan lebih cepat.
AMI memberikan kemampuan kepada utilitas untuk menghubungkan atau memutuskan layanan dari jarak jauh, yang dapat sangat berguna ketika pelanggan pindah atau gagal membayar tagihan. Fitur ini tidak hanya menghilangkan kebutuhan untuk kunjungan fisik ke lokasi, tetapi juga memfasilitasi penyambungan dan pemutusan layanan yang lebih cepat.
Pencurian energi adalah masalah penting bagi banyak utilitas. Dengan AMI, utilitas dapat memantau pola penggunaan energi dan mendeteksi penyimpangan yang mungkin menyarankan pencurian. Misalnya, jika pengukur mencatat konsumsi rendah atau tidak ada konsumsi dalam jangka waktu yang lama meskipun tempat tersebut ditempati, ini dapat mengindikasikan bahwa energi sedang dicuri.
Seperti yang telah dinyatakan, sistem AMI dapat membantu pelanggan mengelola konsumsi energi mereka secara lebih efektif. Namun, utilitas juga dapat menggunakan data AMI untuk memberikan tips dan rekomendasi hemat energi yang dipersonalisasi kepada pelanggan, yang selanjutnya meningkatkan layanan pelanggan.
Karena semakin banyak konsumen memasang pengukur baru dan mendistribusikan, sumber daya energi terbarukan seperti panel surya, AMI dapat membantu utilitas mengelola sumber daya secara efektif. AMI dapat menyediakan data real-time tentang produksi energi dari sumber daya energi yang lebih baru seperti tenaga surya, memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikannya dengan lebih baik ke dalam jaringan listrik.
1 Berapa banyak pengukur pintar yang dipasang di Amerika Serikat, dan siapa saja yang memilikinya?, Administrasi Informasi Energi AS, 08 November 2022