Apa itu kembaran digital?

Meskipun simulasi dan kembaran digital sama-sama menggunakan model digital untuk mereplikasi berbagai proses sistem, kembaran digital sebenarnya adalah lingkungan virtual, yang membuatnya jauh lebih kompleks untuk dipelajari. Perbedaan antara kembaran digital dan simulasi sebagian besar adalah masalah skala: Sementara simulasi biasanya mempelajari satu proses tertentu, kembaran digital dapat menjalankan sejumlah simulasi yang berguna untuk mempelajari berbagai proses.

Perbedaannya tidak berakhir di situ. Misalnya, simulasi biasanya tidak mendapat manfaat dari memiliki data real-time. Namun, kembaran digital didesain di sekitar aliran informasi dua arah yang terjadi ketika sensor objek memberikan data yang relevan ke prosesor sistem dan kemudian terjadi lagi ketika wawasan yang dibuat oleh prosesor dibagikan kembali ke objek sumber asli.

Dengan memiliki data yang lebih baik dan terus diperbarui terkait dengan berbagai bidang, dikombinasikan dengan daya komputasi tambahan yang menyertai lingkungan virtual, kembaran digital dapat mempelajari lebih banyak masalah dari lebih banyak sudut pandang dibandingkan simulasi standar, dengan potensi akhir yang lebih besar untuk meningkatkan produk dan proses.