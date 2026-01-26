Manajemen Aset Energi dan utilitas

Apa itu ketahanan jaringan?

diterbitkan 26 Januari 2026
Jalur pembangkit listrik dengan latar belakang matahari terbenam
By Ivan Belcic , Ian Smalley

Ketahanan jaringan, ditetapkan

Ketahanan jaringan adalah kemampuan jaringan listrik untuk mempersiapkan peristiwa cuaca ekstrem dan pulih dengan cepat dari gangguan listrik.

Pemadaman listrik dapat terjadi dengan bencana alam, serangan siber, kegagalan peralatan dan penyebab lainnya. Sejauh mana operator jaringan dapat membatasi ruang lingkup, durasi, dan dampak pemadaman menentukan tingkat ketahanan sistem listrik.

Ketahanan jaringan versus keandalan jaringan

Ketahanan jaringan dan keandalan jaringan adalah istilah yang terkait erat:

  • Keandalan jaringan mengukur seberapa konsisten jaringan listrik dapat mempertahankan pasokan energi dan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam kondisi normal.
  • Ketahanan jaringan berfokus pada kemampuan jaringan untuk menahan, beradaptasi, dan pulih dari gangguan.

Sementara keduanya memiliki beberapa tumpang tindih, jaringan tangguh mungkin tidak dapat diandalkan dan kebalikannya juga bisa benar. Investasi dalam ketahanan sering meningkatkan keandalan jangka panjang dengan memperpendek durasi pemadaman dan meningkatkan ketahanan sistem.

Faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan jaringan

Ketahanan jaringan listrik mencerminkan bagaimana berbagai faktor teknis, lingkungan, dan operasional berinteraksi di bawah tekanan untuk mempertahankan pembangkit dan pengiriman listrik. Faktor-faktor yang menentukan ketahanan jaringan listrik termasuk item yang tercantum di sini:

  • Infrastruktur yang ada
  • Kompleksitas dan desain jaringan
  • Pertumbuhan permintaan
  • Transisi energi
  • Fleksibilitas Operasional
  • Perubahan iklim
  • Keamanan siber

Infrastruktur energi

Infrastruktur energi meliputi pembangkit listrik, trafo, saluran listrik dan peralatan fisik lainnya yang menghasilkan, mengirimkan, dan mengirimkan daya. Sistem pembangkitan dan transmisi yang menua lebih rentan terhadap gangguan.

Kompleksitas dan desain jaringan

Jaringan terpusat dengan redundansi terbatas lebih mudah dikelola tetapi sering memiliki titik kerentanan penting. Sebaliknya, jaringan terdesentralisasi atau terdistribusi menambah redundansi tetapi lebih kompleks untuk dirancang, dioperasikan, dan dipelihara.

Pertumbuhan permintaan

Pertumbuhan permintaan menekan infrastruktur penting dan dapat mengurangi ketahanan jaringan listrik. Sebagai contoh, peningkatan pembangunan pusat data yang berbasis AI telah menyebabkan peningkatan permintaan energi yang yang sesuai.

Pertumbuhan permintaan puncak menimbulkan tantangan ketahanan tertentu dengan menekankan kapasitas pembangkit dan transmisi selama kondisi ekstrem.

Transisi energi

Transisi ke sumber energi terbarukan menambah variabel lain pada operasi dan manajemen sistem. Sumber daya intermiten seperti matahari dan angin memerlukan penanggulangan, seperti penyimpanan energi, respons permintaan dan pembangkit yang fleksibel untuk mengimbangi pembangkit listrik yang tidak konsisten.

Fleksibilitas operasional

Fleksibilitas operasional adalah kemampuan jaringan untuk menyesuaikan aliran pembangkitan, beban, dan daya dengan cepat sebagai respons terhadap perubahan kondisi pasokan atau permintaan daya. Ini sangat penting untuk integrasi energi terbarukan karena menyeimbangkan fluktuasi yang dapat terjadi dengan sumber daya intermiten.

Perubahan iklim

Perubahan iklim menyebabkan pola cuaca yang semakin tidak stabil, bencana alam dan peristiwa cuaca ekstrem, yang pada gilirannya dapat mengganggu pasokan daya. Baik suhu ekstrem dingin maupun panas semakin menguji ketahanan jaringan listrik di berbagai wilayah. Suhu dingin yang memecahkan rekor pada Januari 2024 memicu pemadaman listrik di Texas dengan memberikan tekanan pada pembangkitan listrik, pasokan bahan bakar, dan operasi jaringan.

Kebakaran hutan, banjir, dan badai besar merupakan risiko iklim yang parah yang mempengaruhi ketahanan jaringan listrik. Melonjaknya suhu dan gelombang panas menyebabkan peningkatan penggunaan AC, mempercepat pertumbuhan permintaan untuk utilitas listrik. Pulau panas perkotaan—wilayah yang telah berkembang dengan suhu lebih tinggi daripada sekitarnya—semakin memperparah masalah yang berkaitan dengan pendinginan.

Keamanan siber

Peningkatan adopsi teknologi digital membuat sistem daya lebih rentan terhadap serangan siber. Operator jaringan membutuhkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat untuk meminimalkan permukaan serangan dan mempertahankan ketahanan jaringan terhadap lingkungan ancaman yang berkembang.

Mengapa ketahanan jaringan melonjak pada tahun 2026

2026 adalah tahun penting untuk ketahanan jaringan karena beberapa faktor konvergen. Lonjakan permintaan berasal dari peningkatan elektrifikasi, konstruksi pusat data dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, infrastruktur yang menua dan bencana alam terkait perubahan iklim yang lebih sering menghambat kemampuan jaringan untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi.

Menyesuaikan jaringan listrik dengan peningkatan teknologi canggih, seperti inisiatif keberlanjutan yang memanfaatkan energi terbarukan dan tenaga nuklir, bukan tanpa tantangan tersendiri. Keduanya membutuhkan investasi modal yang besar, dan integrasi energi terbarukan ke dalam infrastruktur lama memiliki kompleksitas logistik yang tinggi.

Tidak seperti energi terbarukan intermiten, pembangkit nuklir dapat beroperasi terus menerus dan kurang sensitif terhadap variabilitas cuaca jangka pendek. Namun, tenaga nuklir tunduk pada perdebatan yang sedang berlangsung mengenai keselamatan dan masalah lainnya.

Solusi ketahanan jangka pendek diperlukan untuk memenuhi tantangan tahun 2026 sebelum sumber energi jangka panjang dapat dibawa online.

Bagaimana cara meningkatkan ketahanan jaringan

Ketahanan jaringan modern didukung oleh teknologi utama termasuk AI, sumber energi terbarukan, dan jaringan terdistribusi. Pendekatan ini adalah empat metode utama peningkatan ketahanan jaringan:

  • Teknologi pintar
  • Perbaikan infrastruktur fisik
  • Pembangkit listrik terdistribusi
  • Penyimpanan energi

Teknologi pintar

Operator jaringan dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkenalkan otomatisasi pada manajemen aset energi dengan mengadopsi teknologi jaringan pintar. Model analisis prediktif dapat membantu mengantisipasi ancaman dan memberikan waktu bagi operator jaringan untuk bereaksi atau melakukan pemeliharaan prediktif. Sensor canggih, seperti unit pengukuran fasor (PMU), dapat mendorong deteksi pemadaman otomatis dan kesadaran situasional.

Dengan modernisasi jaringan yang memadai, sistem yang mampu mendeteksi dan melakukan penyembuhan mandiri dapat mengalihkan aliran listrik saat terjadi gangguan dan tetap menjaga pasokan ke pelanggan. Integrasi teknologi cerdas dapat membantu organisasi menampilkan diri mereka sebagai entitas yang memenuhi syarat untuk peluang pendanaan terkait infrastruktur, program hibah, dan kemitraan lainnya.

Perbaikan infrastruktur fisik

“Pengerasan” jaringan mengacu pada membuatnya lebih tahan terhadap gangguan fisik. Solusi yang ditawarkan meliputi tindakan penanggulangan ketahanan iklim seperti tembok laut yang lebih tinggi, manajemen vegetasi, relokasi aset utama, bahan tahan api dan penguburan kabel listrik.

Alih-alih membangun infrastruktur baru, operator jaringan dapat menggunakan sistem transmisi arus bolak-balik yang fleksibel (FACTS) untuk menyeimbangkan pengiriman daya listrik yang tidak konsisten. FACTS membantu jaringan yang menua beradaptasi dengan sumber energi terbarukan tanpa memerlukan konstruksi baru.

Teknologi cerdas dan peningkatan fisik keduanya menawarkan penyedia energi kesempatan untuk mengubah risiko iklim menjadi peluang bisnis dengan investasi strategis.

Pembangkit listrik terdistribusi

Pembangkit Listrik Terdistribusi (DG) adalah penyediaan listrik melalui jaringan lokal skala kecil yang bertentangan dengan jaringan terpusat besar. Sumber daya energi terdistribusi (DER) sering difokuskan pada sumber energi terbarukan dan dapat menampilkan panel surya, turbin angin, dan sistem penyimpanan energi.

DER dapat memasok listrik ke rumah individual atau terhubung ke microgrid—yaitu jaringan listrik yang beroperasi secara mandiri untuk melayani area regional, seperti kampus universitas atau rumah sakit. Jaringan mikro dan sistem gabungan panas dan listrik (CHP) dapat menghubungkan dan berkontribusi pada jaringan yang lebih luas sementara juga secara manual atau otomatis mengkarantina atau “pendaratan” sendiri untuk mempertahankan waktu aktif selama pemadaman.

Sistem DG dapat membantu mengurangi permintaan daya dengan menambah daya yang disediakan jaringan atau menggantinya sepenuhnya untuk area yang mereka layani. Operator jaringan kemudian dapat memfokuskan sumber daya pada pelanggan lain yang tidak dilayani oleh DER. Entitas yang mengoperasikan DER dapat memperoleh keuntungan dengan menjual kelebihan daya ke jaringan yang lebih besar.

Penyimpanan energi

Sistem penyimpanan energi merupakan komponen penting dari modernisasi jaringan. Pelanggan dan utilitas dapat mempertahankan pasokan listrik selama gangguan dan variabilitas keseimbangan. Sistem penyimpanan energi baterai (BESS) dapat menerapkan pada skala perumahan, komersial dan Utilitas, menyediakan daya cadangan selama pemadaman dan layanan jaringan seperti pengaturan frekuensi, dukungan tegangan, dan pengurangan beban puncak.

Teknologi penyimpanan energi berdurasi lebih lama memperluas manfaat ini dengan memasok daya listrik selama berjam-jam atau berhari-hari daripada menit. Sistem penyimpanan energi meningkatkan kinerja jaringan mikro, meningkatkan fleksibilitas sistem dan memungkinkan operator jaringan untuk memulihkan layanan dengan cepat.

Mengukur keberhasilan: KPI ketahanan jaringan

Indikator kinerja utama (KPI) ketahanan jaringan memungkinkan organisasi dan pemangku kepentingan untuk menilai kemanjuran inisiatif mereka. Insight ini dapat mengarahkan peningkatan lebih lanjut dan memaksimalkan efisiensi.

KPI ketahanan jaringan mencakup metrik yang diuraikan di sini:

  • SAIDI (indeks durasi gangguan rata-rata sistem) mengukur durasi pemadaman listrik kumulatif rata-rata per pelanggan.
  • SAIFI (indeks frekuensi gangguan rata-rata sistem) mengukur jumlah rata-rata pemadaman per periode pengukuran, seringkali per tahun.
  • CAIDI (indeks durasi gangguan rata-rata pelanggan) mengukur waktu rata-rata yang diperlukan untuk memulihkan daya setelah pemadaman. SAIDI, SAIFI, dan CAIDI secara tradisional merupakan metrik reliabilitas tetapi sering digunakan sebagai indikator proksi untuk ketahanan jaringan.
  • Kinerja beban penting adalah batas permintaan maksimum yang dapat ditahan jaringan sebelum mengalami efek buruk, seperti pemadaman listrik.
  • Metrik pengerasan infrastruktur dapat mencakup bermil-mil kabel listrik yang terkubur, tembok laut ditingkatkan, fasilitas ditingkatkan, dan megawatt (MW) pembangkit listrik yang lapuk.
  • Jumlah dan kapasitas jaringan mikro menunjukkan seberapa baik jaringan mikro melengkapi jaringan di area layanannya.
  • Pemodelan ancaman yang menggunakan analisis prediktif dapat menunjukkan efek peristiwa cuaca ekstrem pada jaringan.
  • Penilaian kerentanan aset mengidentifikasi infrastruktur penting yang berisiko mengalami gangguan.
  • Fungsi kerusakan pelanggan (CDF), yang dikembangkan oleh National Renewable Energy Laboratory (NREL) melalui program National Library of the Rockies (NLR) miliknya. dengan pendanaan dari Departemen Energi AS (DoE). Fungsi ini mengukur perbedaan biaya pemadaman dengan dan tanpa investasi ketahanan.

Sampai saat ini, tidak ada standar universal untuk KPI ketahanan jaringan, meskipun riset sedang dilakukan untuk mengembangkan sistem baru untuk mengukur kemanjuran inisiatif. Sebuah makalah tahun 2026 yang diterbitkan di Science Direct menyarankan serangkaian KPI baru yang berfokus pada DER yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih terfokus pada pengembangan khusus ketahanan.

Bagaimana Pemimpin Operasi dan Pemeliharaan Memilih Sistem yang Dibangun untuk Hari Ini dan Siap untuk Besok

Jelajahi bagaimana organisasi memanfaatkan AI, cloud, dan strategi data untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, serta membangun dasar yang kuat bagi pertumbuhan ke depan.
IDC: Nilai Bisnis dari IBM Maximo

Pelajari bagaimana organisasi Anda dapat mencapai nilai yang signifikan dengan menggunakan IBM® Maximo untuk mengelola asetnya.
Ikuti tur mandiri

Jelajahi IBM Maximo Application Suite, solusi manajemen siklus hidup aset terpadu, dalam waktu kurang dari 10 menit dengan memilih jalur pilihan Anda.
Lihat Bagaimana IDC Menilai EAM Hari Ini

Evaluasi solusi manajemen aset perusahaan berbasis AI dan pilih vendor yang tepat untuk mengurangi waktu henti, memenuhi kebutuhan kepatuhan, dan memaksimalkan return on investment (ROI).
Energi yang dapat diandalkan, berkelanjutan, terbarukan—energi yang berdaya guna

Pelajari bagaimana VPI mempercepat langkah menuju net zero dengan perangkat lunak IBM Maximo.

Mengurangi karbon dari perjalanan sehari-hari

Transport for London menjamin kelancaran mobilitas publik agar tetap aman, andal, dan berkelanjutan ketika mereka memusatkan upaya pemeliharaannya pada peranti lunak IBM Maximo.
