Apa itu ketahanan jaringan?

2026 adalah tahun penting untuk ketahanan jaringan karena beberapa faktor konvergen. Lonjakan permintaan berasal dari peningkatan elektrifikasi, konstruksi pusat data dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, infrastruktur yang menua dan bencana alam terkait perubahan iklim yang lebih sering menghambat kemampuan jaringan untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi.

Menyesuaikan jaringan listrik dengan peningkatan teknologi canggih, seperti inisiatif keberlanjutan yang memanfaatkan energi terbarukan dan tenaga nuklir, bukan tanpa tantangan tersendiri. Keduanya membutuhkan investasi modal yang besar, dan integrasi energi terbarukan ke dalam infrastruktur lama memiliki kompleksitas logistik yang tinggi.

Tidak seperti energi terbarukan intermiten, pembangkit nuklir dapat beroperasi terus menerus dan kurang sensitif terhadap variabilitas cuaca jangka pendek. Namun, tenaga nuklir tunduk pada perdebatan yang sedang berlangsung mengenai keselamatan dan masalah lainnya.

Solusi ketahanan jangka pendek diperlukan untuk memenuhi tantangan tahun 2026 sebelum sumber energi jangka panjang dapat dibawa online.