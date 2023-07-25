Teknologi jaringan pintar memiliki manfaat yang tak terhitung jumlahnya, termasuk peningkatan efisiensi dan keandalan jaringan dan integrasi yang mudah dengan sumber energi terbarukan. Namun, untuk benar-benar memaksimalkan manfaat dari jaringan listrik pintar, perusahaan listrik harus menerapkan strategi pengoptimalan yang efektif. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari sistem jaringan listrik pintar, Anda harus melakukan hal berikut:

Mengandalkan analitik lanjutan

Memanfaatkan analitik canggih dapat membantu memprediksi dan mengelola pasokan dan permintaan energi secara lebih efektif. Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) dapat menganalisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan insight tentang pola konsumsi energi, periode permintaan puncak, dan kinerja jaringan listrik.

Utilitas dapat memanfaatkan insight ini untuk mengoptimalkan operasi, meningkatkan akurasi forecasting, meningkatkan efisiensi energi, dan mengidentifikasi peluang untuk peningkatan infrastruktur. Selain itu, algoritma AI dapat memungkinkan pengambilan keputusan dan otomatisasi yang cerdas, memfasilitasi manajemen jaringan listrik yang optimal, dan mengurangi biaya operasional.

Memantau data jaringan secara real-time dan menerapkan pemeliharaan prediktif

Menggunakan sensor, analitik data, dan algoritma ML, utilitas dapat memantau komponen jaringan listrik (misalnya, transformator, gardu induk, dan saluran listrik) secara real-time. Dan pemantauan jaringan real-time sangat penting untuk mengoptimalkan teknologi jaringan listrik pintar.

Ini memungkinkan Anda untuk segera mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan, potensi kegagalan, dan masalah kualitas daya. Ini juga akan membantu Anda menerapkan program pemeliharaan prediktif (PdM), yang secara proaktif menjadwalkan kegiatan pemeliharaan untuk mengurangi waktu henti dan meningkatkan keandalan jaringan secara keseluruhan.

Selain itu, insight berbasis data dari pemantauan jaringan dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi operasional, mengidentifikasi area dengan kehilangan energi tinggi, dan mengurangi inefisiensi sistem. Mereka juga akan membantu Anda dengan cepat merespons perubahan permintaan listrik, memastikan pasokan yang stabil secara konsisten.

Mengintegrasikan sumber daya energi terdistribusi (DER)

Mengintegrasikan DERS — termasuk sumber energi terbarukan seperti sistem fotovoltaik (yaitu, panel surya), turbin angin, dan sistem penyimpanan energi — ke dalam jaringan listrik dapat membuatnya lebih berkelanjutan dan tangguh. Sistem pembangkit terdistribusi ini dapat menyalurkan kelebihan listrik kembali ke jaringan listrik dan mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil.

Utilitas dapat juga menggunakan teknik seperti algoritma pengoptimalan jaringan cerdas untuk menyeimbangkan sifat intermiten sumber energi terbarukan dan memastikan stabilitas jaringan. Selain itu, penggunaan DER dapat meningkatkan produksi energi lokal dan mengurangi kerugian transmisi, sehingga meningkatkan ketahanan jaringan secara keseluruhan.

Menerapkan langkah-langkah keamanan siber dan privasi data

Karena jaringan listrik pintar sangat bergantung pada sistem yang saling berhubungan dan pertukaran data, mereka rentan terhadap serangan siber. Menerapkan langkah-langkah keamanan siber dan privasi data yang komprehensif akan melindungi integritas dan topologi jaringan listrik dan memastikan layanan berkelanjutan.

Strategi pengoptimalan harus mencakup protokol enkripsi yang kuat, segmentasi jaringan, sistem deteksi intrusi, dan audit keamanan reguler.

Selain itu, menjaga privasi data konsumen sangat penting ketika mengumpulkan dan memanfaatkan informasi sensitif seperti pola konsumsi dan data pribadi. Memprioritaskan keamanan siber dan privasi data akan membantu Anda mempertahankan kepercayaan dan keyakinan konsumen Anda untuk memfasilitasi adopsi teknologi jaringan listrik pintar yang lebih luas.

Maksimalkan ketahanan jaringan dengan microgrid

Di saat bencana dan keadaan darurat terkait iklim sedang meningkat, meningkatkan jaringan listrik pintar untuk ketahanan maksimum adalah hal terpenting. Menggunakan microgrid—sistem mandiri yang mampu menghasilkan dan mendistribusikan daya secara independen—dapat memberikan keuntungan yang signifikan.

Microgrid dapat diintegrasikan dengan lancar ke dalam infrastruktur jaringan utama dan dapat beroperasi secara mandiri selama pemadaman listrik, memastikan bahwa masyarakat dan fasilitas penting memiliki akses ke listrik. Mengoordinasikan jaringan mikro dan jaringan utama akan memfasilitasi penyeimbangan beban dan pemanfaatan sumber daya serta meminimalkan gangguan.

Memanfaatkan sistem penyimpanan energi untuk meningkatkan fleksibilitas jaringan

Penyimpanan energi jaringan melibatkan penyimpanan kelebihan listrik untuk digunakan nanti menggunakan baterai, flywheel, superkapasitor, dan penyimpanan hidroelektrik yang dipompa.

Teknologi penyimpanan energi memungkinkan pengambilan dan penyimpanan listrik berlebih yang dihasilkan oleh sumber terbarukan secara efisien di luar periode puncak. Menerapkan sistem penyimpanan energi di seluruh jaringan dapat membantu utilitas menyeimbangkan pasokan dan permintaan, mengurangi fluktuasi dan memastikan catu daya yang stabil dan andal.

Selain itu, penyimpanan energi meningkatkan fleksibilitas jaringan dengan memungkinkan perusahaan listrik untuk menyimpan listrik selama periode permintaan rendah dan melepaskannya selama jam sibuk, mengurangi ketegangan pada jaringan, dan meminimalkan kebutuhan akan pembangkit listrik tambahan.

Menginstal sistem otomatisasi dan kontrol jaringan listrik

Sistem manajemen distribusi cerdas yang mengotomatiskan komponen jaringan pintar (seperti gardu induk dan pengumpan) dapat memantau dan mengontrol aliran daya, menyeimbangkan beban, dan meminimalkan kerugian. Selain itu, teknologi pengalihan otomatis dan penyembuhan mandiri memungkinkan deteksi dan isolasi kesalahan yang cepat, sehingga mengurangi durasi pemadaman.