Mengubah risiko iklim menjadi peluang bisnis

Ketika organisasi beralih ke ekonomi rendah karbon, mereka mungkin dapat menghemat biaya dengan mengurangi penggunaan energi, bahan, dan air. Produk dan layanan rendah emisi baru juga dapat membantu perusahaan bersaing dengan memenangkan lebih banyak penjualan dari pembeli yang sadar lingkungan. Dengan memperkuat ketahanan mereka terhadap risiko iklim (misalnya, menerapkan redundansi dalam rantai pasokan), organisasi juga dapat lebih tahan terhadap risiko lain.

Kecerdasan buatan (AI) dapat memainkan peran penting dalam banyak solusi untuk mengatasi risiko iklim. Di India, misalnya, negara bagian Uttar Pradesh dan Bihar berada di wilayah musim panas dan musim dingin yang ekstrem. Pemerintah negara bagian mereka harus memesan listrik untuk warganya terlebih dahulu, dan mereka biasa memprediksi permintaan secara manual dengan menggunakan spreadsheet. Memprediksi konsumsi energi terkait erat dengan pola cuaca. Oleh karena itu, negara bagian bekerja dengan Mercados EMI, sebuah perusahaan konsultan yang berfokus pada sektor energi, untuk membangun sistem perkiraan berbasis AI yang menggunakan data pola cuaca dan data permintaan listrik.

Di AS, Departemen Pertanian Texas mengidentifikasi perubahan iklim sebagai potensi ancaman bagi pasokan makanan negara bagian tersebut. Negara bagian ini mengalami salah satu tahun terkering yang pernah tercatat pada tahun 2022. Petani kecil tidak tahu berapa banyak air yang harus digunakan untuk tanaman tertentu. IBM dan Texas A&M AgriLife mengembangkan alat yang menggunakan sensor tanah berbiaya rendah dan data ramalan cuaca dari IBM Environmental Intelligence bersama dengan informasi spesifik tanaman. Solusi ini membantu petani menghindari penyiraman yang berlebihan dan kurang.

Di Kosta Rika, Ekuador, Kolombia, Cile, dan Argentina, lebih dari 1.300 petani sedang menguji coba aplikasi seluler yang memberikan pelatihan kepada petani tentang penggunaan data cuaca, data agronomi, dan perhitungan jejak karbon untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.

Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa organisasi dapat menggunakan data iklim dan AI untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan ketahanan mereka terhadap risiko iklim.

Dengan perubahan iklim yang menimbulkan ancaman signifikan bagi banyak bisnis, dan perubahan peraturan yang memperbesar tekanan untuk mengurangi risiko tersebut, sekaranglah saatnya bagi organisasi untuk menyusun strategi adaptasi risiko iklim. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman insight risiko iklim kami.

Pelajari lebih lanjut tentang memanfaatkan data iklim.