Mengubah risiko iklim menjadi peluang bisnis

Perubahan iklim menyebabkan peristiwa cuaca ekstrem di seluruh dunia yang membahayakan nyawa manusia dan mengganggu bisnis yang menjadi tumpuan mereka. Di Afrika, misalnya, kekeringan, banjir, dan angin topan yang berulang akibat perubahan iklim dapat menyebabkan gagal panen dan kerawanan pangan. Saat perusahaan membuat rencana untuk mengurangi risiko iklim seperti peristiwa cuaca ekstrem, mereka memiliki kesempatan untuk berinovasi dengan model bisnis baru dan menunjukkan kepemimpinan dengan menerapkan praktik-praktik yang lebih berkelanjutan.
Sederhananya, risiko iklim adalah potensi dampak perubahan iklim yang dapat mengganggu struktur ekonomi dan sosial kita saat ini.
Amerika Serikat mengalami 25 peristiwa bencana iklim pada tahun 2023 dengan kerugian lebih dari 1 miliar USD. Peristiwa-peristiwa ini termasuk banjir, badai besar, dan kekeringan.
Peristiwa mengganggu semacam ini mungkin bersifat sementara atau mengakibatkan kerusakan jangka panjang pada infrastruktur atau bangunan. Pemadaman listrik mungkin terjadi di seluruh jaringan, dan rantai pasokan mungkin menghadapi gangguan. Biaya perbaikan yang besar mungkin timbul, terutama berdampak pada perusahaan asuransi.
Selain risiko cuaca ekstrem, mungkin ada risiko iklim kronis, seperti kenaikan permukaan laut dan suhu yang lebih tinggi yang berkelanjutan. Risiko-risiko ini dapat menyulitkan atau tidak memungkinkan organisasi untuk beroperasi di lokasi yang terkena dampak.
Perubahan iklim menghadapkan organisasi di berbagai sektor pada risiko operasional dan keuangan. Baik itu melalui kerusakan aset dan infrastruktur, dampak operasional, pemindahan, atau keterlambatan logistik, risiko iklim pada dasarnya mengancam setiap bisnis.
Penanganan masalah ini sulit dan mahal. Ketika peristiwa cuaca ekstrem terjadi, perusahaan mungkin perlu mengubah infrastruktur dan prosesnya secara tiba-tiba, baik untuk jangka pendek atau secara permanen. Kemungkinan ada pengeluaran langsung, bersama dengan peluang yang terlewatkan dan bisnis yang hilang. Untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin, organisasi perlu mengembangkan strategi risiko iklim.
Selain itu, perusahaan berada di bawah tekanan dari pelanggan, karyawan, dan pemegang saham mereka untuk menjadi lebih berkelanjutan. Masyarakat makin memandang keberlanjutan sebagai elemen penting dalam inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. Organisasi harus mengurangi dampaknya terhadap planet ini dengan menurunkan konsumsi energi dan limbah. Mereka juga perlu memastikan bahwa mereka dapat terus beroperasi saat menghadapi risiko iklim. Di beberapa sektor bisnis, seperti jasa keuangan, barang konsumsi sehari-hari, dan perawatan kesehatan, gangguan bisnis dapat memiliki dampak merugikan yang signifikan pada kehidupan sehari-hari.
Peraturan membantu pemegang saham, karyawan, dan mitra bisnis memahami dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan:
Para pemimpin harus mengevaluasi jenis bahaya iklim yang harus diantisipasi oleh organisasi mereka dan mengidentifikasi lokasi yang paling berisiko dari perubahan iklim. Mereka juga harus menilai seberapa parah dampak keuangan dari bahaya iklim ini terhadap organisasi mereka.
Terlepas dari pertimbangan operasional dan keuangan, ada kewajiban moral. Bisnis yang memiliki kemampuan untuk membantu mengatasi keadaan darurat iklim harus melakukannya.
Ketika organisasi beralih ke ekonomi rendah karbon, mereka mungkin dapat menghemat biaya dengan mengurangi penggunaan energi, bahan, dan air. Produk dan layanan rendah emisi baru juga dapat membantu perusahaan bersaing dengan memenangkan lebih banyak penjualan dari pembeli yang sadar lingkungan. Dengan memperkuat ketahanan mereka terhadap risiko iklim (misalnya, menerapkan redundansi dalam rantai pasokan), organisasi juga dapat lebih tahan terhadap risiko lain.
Kecerdasan buatan (AI) dapat memainkan peran penting dalam banyak solusi untuk mengatasi risiko iklim. Di India, misalnya, negara bagian Uttar Pradesh dan Bihar berada di wilayah musim panas dan musim dingin yang ekstrem. Pemerintah negara bagian mereka harus memesan listrik untuk warganya terlebih dahulu, dan mereka biasa memprediksi permintaan secara manual dengan menggunakan spreadsheet. Memprediksi konsumsi energi terkait erat dengan pola cuaca. Oleh karena itu, negara bagian bekerja dengan Mercados EMI, sebuah perusahaan konsultan yang berfokus pada sektor energi, untuk membangun sistem perkiraan berbasis AI yang menggunakan data pola cuaca dan data permintaan listrik.
Di AS, Departemen Pertanian Texas mengidentifikasi perubahan iklim sebagai potensi ancaman bagi pasokan makanan negara bagian tersebut. Negara bagian ini mengalami salah satu tahun terkering yang pernah tercatat pada tahun 2022. Petani kecil tidak tahu berapa banyak air yang harus digunakan untuk tanaman tertentu. IBM dan Texas A&M AgriLife mengembangkan alat yang menggunakan sensor tanah berbiaya rendah dan data ramalan cuaca dari IBM Environmental Intelligence bersama dengan informasi spesifik tanaman. Solusi ini membantu petani menghindari penyiraman yang berlebihan dan kurang.
Di Kosta Rika, Ekuador, Kolombia, Cile, dan Argentina, lebih dari 1.300 petani sedang menguji coba aplikasi seluler yang memberikan pelatihan kepada petani tentang penggunaan data cuaca, data agronomi, dan perhitungan jejak karbon untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.
Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa organisasi dapat menggunakan data iklim dan AI untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan ketahanan mereka terhadap risiko iklim.
Dengan perubahan iklim yang menimbulkan ancaman signifikan bagi banyak bisnis, dan perubahan peraturan yang memperbesar tekanan untuk mengurangi risiko tersebut, sekaranglah saatnya bagi organisasi untuk menyusun strategi adaptasi risiko iklim. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman insight risiko iklim kami.
