Menerapkan microgrid melibatkan beberapa langkah, termasuk penilaian kelayakan, desain, uji coba, dan pengoperasian. Pertimbangannya meliputi pemilihan sumber pembangkit, ukuran sistem penyimpanan energi, desain sistem kontrol, dan kepatuhan terhadap standar interkoneksi.

Teknologi memainkan peran penting dalam proses ini. Sistem kontrol microgrid canggih menggunakan algoritma untuk mengoptimalkan pengoperasian beragam sumber daya secara real-time. Sementara itu, teknologi digital seperti perangkat Internet of Things (IoT) dan blockchain dapat memungkinkan perdagangan energi rekan ke rekan di dalam microgrid.

Pemasangan dan pengoperasian proyek microgrid dapat menimbulkan berbagai tantangan: Biaya awal yang tinggi untuk teknologi microgrid, seperti sistem kendali canggih dan penyimpanan energi, dapat membuat ragu calon pengadopsinya. Menghubungkan microgrid dengan jaringan utama memerlukan koordinasi yang cermat untuk memastikan kualitas dan keamanan daya.

Pengendali microgrid, komponen krusial dari sistem jaringan mikro, harus mengelola dan mengoptimalkan pengoperasian beragam sumber daya secara real-time, yang dapat menjadi hal yang rumit. Hambatan regulasi yang terkait dengan hak waralaba utilitas, akses jaringan, dan tarif juga dapat menghalangi adopsi.

Namun, potensi manfaat microgrid, termasuk fleksibilitas, ketahanan, dan efisiensi, membuatnya menarik bagi banyak bisnis dan komunitas yang mencari sistem manajemen energi baru. Faktanya, investasi di microgrid terus meningkat, dengan satu laporan menunjukkan bahwa pasar global untuk microgrid dapat tumbuh hingga USD 55 miliar pada tahun 2032.4