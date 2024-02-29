Apa itu jaringan mikro?

Microgrid adalah jaringan listrik berskala kecil yang beroperasi secara independen untuk menghasilkan listrik untuk area lokal, seperti kampus universitas, kompleks rumah sakit, pangkalan militer, atau wilayah geografis.

Departemen Energi AS mendefinisikan microgrid sebagai sekelompok beban yang saling terhubung dan sumber daya energi terdistribusi dalam batas-batas listrik yang jelas yang bertindak sebagai entitas tunggal yang dapat dikontrol sehubungan dengan jaringan.1 Microgrid dapat bekerja bersama dengan jaringan listrik berskala besar yang lebih tradisional, yang dikenal sebagai macrogrid, yang ditopang oleh pembangkit listrik besar.

Namun karena microgrid bersifat mandiri, mereka dapat beroperasi dalam "mode pulau", yang berarti mereka berfungsi secara mandiri dan menyalurkan daya sendiri. Mereka biasanya terdiri dari beberapa jenis sumber daya energi terdistribusi (DER), seperti panel surya, turbin angin, sel bahan bakar, dan sistem penyimpanan energi. Sumber daya pembangkit listrik mereka juga dapat mencakup sumber daya yang lebih tradisional seperti generator diesel dan sistem pembangkit listrik tenaga panas dan listrik (CHP) bertenaga gas alam.

Mengapa microgrid penting?

Dalam hal pembangkitan listrik, microgrid menawarkan solusi potensial untuk beberapa tantangan yang terkait dengan jaringan listrik tradisional. Microgrid dapat:

  • Meningkatkan ketahanan: Microgrid dapat mengurangi tekanan pada jaringan listrik utama dan menyediakan daya cadangan selama pemadaman listrik yang disebabkan oleh cuaca ekstrem atau gangguan lainnya, memastikan pasokan daya yang andal untuk beban kritis. Kemampuan ini sangat berharga di daerah terpencil dengan akses terbatas ke jaringan utama atau di daerah yang rawan pemadaman listrik atau bencana alam.
  • Meningkatkan efisiensi: Dengan mengelola sumber daya dan beban energi lokal, microgrid dapat menyeimbangkan pasokan dan permintaan secara efisien, mengurangi kerugian transmisi dan memungkinkan respons permintaan, yang berarti memungkinkan penyesuaian penggunaan energi sebagai respons terhadap sinyal harga. Hal ini dapat menghasilkan biaya energi yang lebih rendah; sebagai contoh, peralihan Bandara Internasional Pittsburgh ke jaringan mikro tenaga surya dan gas alam menghasilkan penghematan sebesar USD 1 juta pada tahun pertamanya.2 Dan sebuah kilang anggur di California membangun microgrid di sekitar energi surya fotovoltaik (PV) yang mengurangi tagihan energi bulanannya dari 15.000 dolar AS menjadi 1.000 dolar AS.3
  • Mendorong modernisasi dan keberlanjutan: Microgrid memungkinkan integrasi sumber energi terbarukan ke dalam sistem tenaga listrik, yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara keseluruhan dan berkontribusi pada tujuan energi bersih.
Bagian penting dari microgrid

Berbagai teknologi energi terhubung untuk menciptakan microgrid. Masing-masing terdiri dari beberapa komponen utama:

Sumber listrik

Ini adalah generator yang menghasilkan listrik untuk microgrid. Sumber-sumber tersebut dapat berupa sumber terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan sistem pembangkit listrik tenaga air, serta sumber tidak terbarukan seperti generator diesel atau gas alam.
Sistem penyimpanan energi

Perangkat penyimpanan energi seperti baterai atau flywheel menyimpan kelebihan daya yang dihasilkan oleh microgrid. Energi yang tersimpan ini dapat digunakan ketika permintaan melebihi produksi, atau selama periode pembangkit listrik yang terputus-putus (seperti pada malam hari untuk tenaga surya).
Infrastruktur distribusi

Ini termasuk infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mendistribusikan daya dari sumber ke beban, seperti saluran listrik, transformator, dan sakelar.
Sistem kontrol

"Otak" dari microgrid mengelola operasinya, menyeimbangkan pasokan listrik, mengintegrasikan sumber-sumber terbarukan, mengelola penyimpanan energi, dan menjaga kualitas listrik. Ini juga memungkinkan microgrid untuk memutuskan sambungan dari dan menyambung kembali ke grid utama sesuai kebutuhan. Sistem kontrol mencakup alat manajemen beban yang menyesuaikan pasokan saat permintaan daya naik dan turun, serta perangkat pengukuran, yang mengukur produksi dan konsumsi daya, yang menyediakan data penting untuk mengelola operasi jaringan.
Titik kopling umum (PCC)

Ini adalah titik fisik di mana microgrid terhubung ke jaringan utilitas utama. PCC dapat mengisolasi microgrid untuk memungkinkannya beroperasi dalam mode pulau selama pemadaman jaringan utama.

Pertimbangan untuk menerapkan microgrid

Menerapkan microgrid melibatkan beberapa langkah, termasuk penilaian kelayakan, desain, uji coba, dan pengoperasian. Pertimbangannya meliputi pemilihan sumber pembangkit, ukuran sistem penyimpanan energi, desain sistem kontrol, dan kepatuhan terhadap standar interkoneksi.

Teknologi memainkan peran penting dalam proses ini. Sistem kontrol microgrid canggih menggunakan algoritma untuk mengoptimalkan pengoperasian beragam sumber daya secara real-time. Sementara itu, teknologi digital seperti perangkat Internet of Things (IoT) dan blockchain dapat memungkinkan perdagangan energi rekan ke rekan di dalam microgrid.

Pemasangan dan pengoperasian proyek microgrid dapat menimbulkan berbagai tantangan: Biaya awal yang tinggi untuk teknologi microgrid, seperti sistem kendali canggih dan penyimpanan energi, dapat membuat ragu calon pengadopsinya. Menghubungkan microgrid dengan jaringan utama memerlukan koordinasi yang cermat untuk memastikan kualitas dan keamanan daya.

Pengendali microgrid, komponen krusial dari sistem jaringan mikro, harus mengelola dan mengoptimalkan pengoperasian beragam sumber daya secara real-time, yang dapat menjadi hal yang rumit. Hambatan regulasi yang terkait dengan hak waralaba utilitas, akses jaringan, dan tarif juga dapat menghalangi adopsi.

Namun, potensi manfaat microgrid, termasuk fleksibilitas, ketahanan, dan efisiensi, membuatnya menarik bagi banyak bisnis dan komunitas yang mencari sistem manajemen energi baru. Faktanya, investasi di microgrid terus meningkat, dengan satu laporan menunjukkan bahwa pasar global untuk microgrid dapat tumbuh hingga USD 55 miliar pada tahun 2032.4

Apa itu microgrid pintar?

Grid pintar adalah sistem tenaga listrik canggih yang mengintegrasikan komunikasi digital dan sistem kontrol dengan infrastruktur tenaga listrik tradisional untuk memungkinkan pemantauan dan pengelolaan aliran energi secara real-time. Grid pintar mengoptimalkan penggunaan sumber energi terbarukan, mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi. Solusi ini juga memberi konsumen lebih banyak kendali atas konsumsi energi dan biaya mereka melalui penggunaan meteran pintar dan sistem otomatisasi rumah.

Teknologi yang mendukung grid pintar juga dapat digunakan untuk mendorong efisiensi dalam microgrid. Microgrid pintar memanfaatkan sensor, otomatisasi, dan sistem kontrol untuk mengoptimalkan produksi, penyimpanan, dan distribusi energi. Microgrid pintar dirancang agar tangguh dan andal, mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan permintaan atau gangguan pasokan.

Microgrid dan keberlanjutan

Microgrid menawarkan solusi energi bagi perusahaan dan masyarakat yang mencari keberlanjutan yang lebih besar. Mereka dapat dengan lancar mengintegrasikan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin dan pembangkit listrik tenaga air. Mereka juga mendukung elektrifikasi transportasi (misalnya, dengan menyediakan infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan listrik). Hal ini mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim.

Dengan menghasilkan daya yang lebih dekat dengan sumber konsumsi, microgrid mengurangi kehilangan energi yang biasanya terjadi selama transmisi jarak jauh. Dan mereka dapat mengelola respons permintaan dengan lebih baik dengan mengurangi beban selama waktu sibuk atau menggesernya ke waktu di luar puncak. Bersama-sama, atribut-atribut ini mengarah pada penggunaan daya yang dihasilkan secara lebih efisien.

Selain manfaat lingkungan dari pasokan energi yang terbarukan dan efisien, microgrid dapat menstimulasi ekonomi lokal. Mereka dapat menciptakan lapangan kerja di bidang konstruksi, operasi dan pemeliharaan, membantu masyarakat berkembang.
      Catatan kaki

      1 The US DoE’s Microgrid Initiative, United States of America Department of Energy, Oktober 2012.

      2 How a microgrid saved Pittsburgh International Airport USD 1 Million, Microgrid Knowledge, Juli 2022.

      3 Microgrid Analysis and Case Studies Report, California Energy Commission, Agustus 2018.

      4 Global Market for Microgrids Estimated to Grow to Over USD 55 Billion by 2032, PR Newswire, Januari 2024.