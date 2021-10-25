Keberlanjutan dalam bisnis mengacu pada strategi dan tindakan perusahaan untuk mengurangi dampak yang merugikan pada lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh operasi bisnis di pasar tertentu. Praktik keberlanjutan suatu organisasi biasanya dianalisis berdasarkan metrik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
Saat kita menghadapi perubahan yang tidak dapat dipulihkan dalam sistem Bumi, ancaman perubahan iklim menjadi terlalu berisiko untuk diabaikan. Terlampauinya ambang batas lingkungan menimbulkan kekhawatiran akan efek domino dalam sistem alam dan masyarakat global. Bisnis melihat adanya desakan dan peluang untuk menetapkan tujuan keberlanjutan jika mereka belum melakukannya.
Bahkan selama pandemi COVID-19, perusahaan terus menyelaraskan diri dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dan dimaksudkan untuk dicapai pada tahun 2030. SDGs menetapkan tujuan universal yang menyediakan peta jalan untuk keberlanjutan dalam bisnis di bidang-bidang sasaran seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim.
Contoh keberlanjutan dalam bisnis:
Kita menjalankan bisnis di dunia yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim, sumber daya alam yang makin menipis, serta permintaan yang terus meningkat terhadap pasokan energi dan makanan mengganggu operasi bisnis dan rantai pasokan dengan cara yang tidak terduga. Organisasi swasta dan publik kini makin menyadari pentingnya untuk memikirkan kembali cara mereka menjalankan fungsinya. Bertransformasi menjadi bisnis berkelanjutan yang sukses membutuhkan tingkat ketahanan dan ketangkasan yang baru, yang berakar pada praktik-praktik bertanggung jawab yang menjaga kelestarian planet kita.
Keberlanjutan merupakan keharusan dalam bisnis dan harus menjadi inti dari strategi dan operasi setiap bisnis. Alasan untuk ini bersifat etis dan finansial:
Untuk melindungi planet dan masa depan kita, perusahaan perlu mendorong dekarbonisasi, memenuhi persyaratan peraturan lingkungan dan tenggat waktu kepatuhan, serta meningkatkan konsumsi sumber daya. Perusahaan-perusahaan yang membuka jalan dalam praktik bisnis berkelanjutan merangkul model bisnis baru untuk memenangkan pelanggan, meningkatkan loyalitas merek, dan menemukan peluang baru untuk menurunkan biaya.
Perusahaan yang secara cermat mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan ke dalam operasi mereka mendapatkan manfaat bisnis yang berharga. Antara lain adalah:
55% konsumen mengatakan bahwa tanggung jawab lingkungan sangat atau sangat penting saat memilih merek.5 Dikenal sebagai bisnis yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran merek Anda dan membantu Anda menarik konsumen yang cenderung menyukai perusahaan yang secara aktif terlibat dalam praktik-praktik berkelanjutan.
Pada tahun 2021, empat dari lima investor pribadi berencana untuk bertindak berdasarkan faktor keberlanjutan atau tanggung jawab sosial dalam 12 bulan ke depan.6
Pemerintah akan terus memperluas peraturan dan SDG perusahaan. Tetap menjadi yang terdepan dengan menerapkan solusi berkelanjutan sejak dini untuk memenuhi persyaratan peraturan baru ini dan secara terus-menerus menangkap, mengukur, membandingkan, dan melaporkan kinerja ESG.
Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital di sebagian besar perusahaan. Jika transformasi tersebut berkelanjutan, Anda membangun bisnis yang lebih tangguh yang siap menghadapi disrupsi dan peluang baru.
Karyawan yang mencari pekerjaan yang memiliki tujuan ingin bekerja di perusahaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan membangun reputasi sebagai bisnis yang berkelanjutan, Anda dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang tepat untuk perusahaan Anda.
Dengan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan yang mengurangi konsumsi sumber daya dan mengoptimalkan efisiensi operasional, para agen perubahan hari ini akan menjadi pemenang di masa depan saat mereka meningkatkan keuntungan mereka. Meskipun upaya yang memiliki dampak yang lebih besar secara keseluruhan mungkin lebih mahal untuk diterapkan di awal, keuntungan jangka panjang akan menjustifikasi investasi tersebut.
Para pemimpin awal dalam keberlanjutan perusahaan menerapkan teknologi digital seperti kecerdasan buatan (AI), data Internet of Things (IoT), blockchain, dan hybrid cloud untuk membantu mengoperasionalkan keberlanjutan dalam skala besar. Dalam prosesnya, banyak yang menemukan peluang untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menciptakan karyawan yang lebih termotivasi dan terinspirasi, serta pelanggan yang lebih puas dan loyal. Kunci dari strategi keberlanjutan yang sukses adalah menyeimbangkan pendorong lingkungan dengan pembeda utama dan permintaan pasar.
Langkah pertama untuk menciptakan strategi berkelanjutan adalah memastikan pemangku kepentingan memiliki visi yang jelas dan disepakati bersama untuk keadaan bisnis di masa depan. Langkah ini mungkin memerlukan bantuan dari luar agar semua orang dapat memahami hal yang sama. Para pakar IBM Garage for sustainability dapat membantu organisasi Anda mengidentifikasi tantangan dan peluang utama, memprioritaskan tindakan penting, dan mengukur hasil terhadap keberlanjutan dan tujuan bisnis untuk mewujudkan hasil dalam hitungan minggu, bukan bulan.
Selanjutnya, ikuti pendekatan kerangka kerja yang memiliki batasan waktu untuk mengimplementasikan visi berkelanjutan di setiap aspek organisasi Anda. Dokumentasikan semuanya dalam sistem manajemen lingkungan dengan peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang ditentukan.
Terakhir, mulailah dengan inisiatif konkret yang dapat menghasilkan hasil yang nyata dan terukur serta menunjukkan nilai. Hal ini akan menunjukkan nilai keberlanjutan dalam bisnis untuk mendapatkan lebih banyak dukungan, menciptakan momentum, dan meningkatkan skala.
Ada lima area fokus utama untuk merencanakan jalur yang tangguh dan menguntungkan ke depan:
Dekade terakhir ini mencatatkan dampak bencana alam terbesar dalam sejarah. Organisasi harus memperhitungkan dampak perubahan iklim, yang menyebabkan peristiwa cuaca dan iklim ekstrem, ke dalam operasi bisnis mereka dengan cara yang terukur dan dapat diulang. Bersiaplah untuk menghadapi disrupsi dengan solusi yang menyatukan berbagai sumber data, termasuk data milik sendiri, pihak ketiga, geospasial, cuaca, dan IoT, dengan analitik tingkat lanjut. Prediksi danrencanakan peristiwa cuaca kritis untuk memungkinkan pembangunan berkelanjutan dan memastikan keberlangsungan bisnis. Kurangi biaya operasional dan kompleksitas kepatuhan dan pelaporan ESG.
Tantangan global seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan, keamanan, privasi, dan pengelolaan sumber daya mengharuskan perusahaan untuk memastikan infrastruktur mereka dirancang dan dikelola dengan mempertimbangkan ketahanan. Dengan menggunakan manajemen aset yang cerdas, pemantauan dan pemeliharaan prediktif, organisasi dapat memperpanjang usia aset, mengurangi waktu henti dan biaya pemeliharaan, mengoptimalkan inventaris pemeliharaan, perbaikan dan operasi, mengurangi emisiCO2, serta menghilangkan pemborosan. Hal ini akan membantu mereka mencapai tujuan ESG dengan profitabilitas.
Konsumen menjadi lebih peduli terhadap keterlacakan barang yang mereka beli, dan para pemimpin rantai pasokan berupaya untuk berinvestasi dalam ekonomi sirkular yang mendorong penggunaan kembali. Solusi Blockchain dapat memberikan visibilitas rantai pasokan yang lebih besar dengan tampilan inventaris terkini dan insight kinerja yang membantu membangun kepercayaan dan transparansi, menjamin keaslian dari asal hingga konsumsi sekaligus mengurangi limbah dan menurunkan biaya layanan. Atasi tantangan emisi Lingkup 3 yang kompleks dengan menetapkan asal produk, dan minimalkan emisi terkait logistik dengan mengoptimalkan pemenuhan dan pengiriman dengan AI yang canggih.
Mewujudkan elektrifikasi bersih dalam skala besar akan mengharuskan para pemimpin untuk bekerja sama dengan cara-cara baru untuk memikirkan kembali bagaimana sistem kelistrikan beroperasi dan perannya dalam ekonomi emisi GRK net zero. Dorong transformasi menuju dekarbonisasi dengan meningkatkan efisiensi, keamanan, keandalan, dan ketahanan jaringan dengan manajemen aset cerdas untuk energi dan utilitas. Dengan menerapkan smart metering untuk lebih memahami penggunaan sumber daya yang sebenarnya, Anda dapat menjaga aset dan sumber daya penting tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum, meningkatkan operasi peralatan, menurunkan biaya, dan meningkatkan layanan melalui otomatisasi.
Perusahaan harus menanamkan keberlanjutan ke dalam struktur bisnis mereka guna mendapatkan insight yang mereka butuhkan untuk mengoperasionalkan dalam skala besar. Hal ini memungkinkan model dan platform bisnis baru untuk mencapai tujuan keberlanjutan, meningkatkan efisiensi operasional, mematuhi persyaratan peraturan, membuka peluang inovasi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus menciptakan keunggulan kompetitif.
Ada beberapa tantangan yang harus diatasi untuk mencapai bisnis yang benar-benar berkelanjutan:
Kesiapan pelanggan
Meskipun pola pikir tentang keberlanjutan telah bergeser, tidak ada bisnis yang mau ketinggalan, dan hanya sedikit yang secara finansial mampu berada terlalu jauh di depan dalam hal penawaran yang berkelanjutan. Bersama-sama menciptakan masa depan yang berkelanjutan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pelanggan Anda dan memiliki mitra dengan hubungan dan ekosistem yang tepat untuk membawa mereka dalam perjalanan tersebut.
Biaya
Menerapkan praktik bisnis berkelanjutan biasanya membutuhkan investasi di muka yang lebih tinggi. Dalam jangka pendek, sering kali akan lebih murah untuk tetap bertahan dengan status quo. Beberapa organisasi akan membutuhkan bantuan untuk membangun kasus investasi untuk menunjukkan bagaimana investasi segera akan menghasilkan profitabilitas yang lebih tahan lama dalam jangka panjang.
Inersia sistemik
Meskipun keberlanjutan merupakan tujuan yang penting, tetapi sering kali hal ini tidak dianggap lebih penting daripada prioritas utama lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih cepat. Banyak bisnis yang membuat rencana dalam jangka waktu sepuluh tahun, sehingga meskipun komitmen tahun 2050 itu baik, tetapi sering kali tidak cukup untuk mendorong tindakan yang memadai dalam dekade ini, dari sudut pandang perencanaan. Ini kembali lagi pada pembingkaian ulang risiko sebagai peluang dan membangun argumen bahwa bertindak atas keberlanjutan saat ini adalah penting untuk mencapai keberlanjutan di masa depan dalam bisnis.
Kurangnya alat, insight, dan keahlian
Ketidaksiapan dalam mengembangkan visi, strategi, dan kerangka kerja keberlanjutan perusahaan merupakan risiko yang sangat besar. Perusahaan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan solusi berkelanjutan atau bahkan tahu harus mulai dari mana. Keberlanjutan dalam bisnis terus berkembang dan begitu pula dengan jawabannya. Setiap bisnis membutuhkan ekosistem mitra inovasi untuk membantu mereka menemukan kembali dunia dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan.
Insight dari data lingkungan mengubah perilaku bisnis dan masyarakat, yang menghasilkan kemunculan perusahaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan dalam bisnis adalah megatren yang akan terus mempengaruhi daya saing dan bahkan kelangsungan hidup perusahaan di pasar. Para pemimpin ingin memanfaatkan kekuatan data, AI, dan blockchain untuk mengelola risiko iklim dan lingkungan, mengoptimalkan kinerja aset dan pemanfaatan sumber daya, mendorong dekarbonisasi, dan membangun rantai pasokan yang lebih berkelanjutan.
IBM melanjutkan perjalanan keberlanjutannya, termasuk konservasi dan pengadaan energi terbarukan, pengurangan emisi CO2, penggunaan kembali dan daur ulang produk dan limbah, pengurangan pengambilan air, serta mempertahankan keanekaragaman hayati yang penting. Dengan mendorong perbaikan terus-menerus dan menetapkan tujuan baru untuk keberlanjutan lingkungan di seluruh operasinya, kepemimpinan lingkungan IBM selama 30 tahun dapat membantu Anda membangun solusi keberlanjutan lingkungan yang baik untuk bisnis Anda, merek Anda, dan planet kita.
Percepat perjalanan keberlanjutan Anda dengan merencanakan jalur yang berkelanjutan dan menguntungkan ke depan dengan solusi dan platform yang terbuka dan yang didukung AI, serta keahlian industri yang mendalam dari IBM.
Gunakan pelaporan ESG untuk mengintegrasikan silo data. Temukan peluang baru untuk menanamkan praktik berkelanjutan di seluruh operasi Anda dan menyederhanakan laporan emisi GRK.
Optimalkan cara Anda mengalokasikan sumber daya ke aplikasi di seluruh ekosistem Anda dengan platform IBM Turbonomic. Tingkatkan pemanfaatan, kurangi biaya energi dan emisi karbon, dan capai operasi yang efisien secara terus-menerus dengan mengizinkan aplikasi hanya mengonsumsi apa yang perlu dilakukan.
Ukur, pantau, prediksi, dan laporkan jejak lingkungan organisasi Anda sekaligus memberikan insight yang hampir real-time untuk mempercepat inisiatif keberlanjutan dan mengurangi dampak terhadap operasi bisnis dan rantai pasokan Anda.
Integrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam operasi Anda dan ciptakan infrastruktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan dengan memperpanjang masa pakainya melalui manajemen aset yang cerdas, pemantauan, dan pemeliharaan prediktif.
Kurangi limbah, biaya untuk melayani, dan emisi terkait logistik dengan mengoptimalkan pemenuhan dan pengiriman dengan solusi rantai pasokan tepercaya yang ditenagai oleh AI, didukung oleh blockchain, dan dibangun di atas platform hybrid-cloud yang terbuka.
Meningkatkan efisiensi, keamanan, keandalan, dan ketahanan jaringan sekaligus merampingkan pemeliharaan dan mengurangi pemadaman listrik dengan manajemen aset yang cerdas serta kecerdasan iklim dan lingkungan yang canggih untuk energi dan utilitas.
IBM Garage untuk para pakar keberlanjutan dapat membantu Anda mengidentifikasi tantangan dan peluang keberlanjutan utama, memprioritaskan tindakan penting, dan mengukur hasil terhadap tujuan bisnis dan keberlanjutan untuk merealisasikan hasil dengan cepat.
Dengan IBM Turbonomic, Anda dapat menjalankan aplikasi dengan lancar, berkelanjutan, dan hemat biaya untuk membantu mencapai kinerja aplikasi yang efisien sekaligus menurunkan biaya.