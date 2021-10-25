Ada beberapa tantangan yang harus diatasi untuk mencapai bisnis yang benar-benar berkelanjutan:

Kesiapan pelanggan

Meskipun pola pikir tentang keberlanjutan telah bergeser, tidak ada bisnis yang mau ketinggalan, dan hanya sedikit yang secara finansial mampu berada terlalu jauh di depan dalam hal penawaran yang berkelanjutan. Bersama-sama menciptakan masa depan yang berkelanjutan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pelanggan Anda dan memiliki mitra dengan hubungan dan ekosistem yang tepat untuk membawa mereka dalam perjalanan tersebut.

Biaya

Menerapkan praktik bisnis berkelanjutan biasanya membutuhkan investasi di muka yang lebih tinggi. Dalam jangka pendek, sering kali akan lebih murah untuk tetap bertahan dengan status quo. Beberapa organisasi akan membutuhkan bantuan untuk membangun kasus investasi untuk menunjukkan bagaimana investasi segera akan menghasilkan profitabilitas yang lebih tahan lama dalam jangka panjang.

Inersia sistemik

Meskipun keberlanjutan merupakan tujuan yang penting, tetapi sering kali hal ini tidak dianggap lebih penting daripada prioritas utama lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih cepat. Banyak bisnis yang membuat rencana dalam jangka waktu sepuluh tahun, sehingga meskipun komitmen tahun 2050 itu baik, tetapi sering kali tidak cukup untuk mendorong tindakan yang memadai dalam dekade ini, dari sudut pandang perencanaan. Ini kembali lagi pada pembingkaian ulang risiko sebagai peluang dan membangun argumen bahwa bertindak atas keberlanjutan saat ini adalah penting untuk mencapai keberlanjutan di masa depan dalam bisnis.

Kurangnya alat, insight, dan keahlian

Ketidaksiapan dalam mengembangkan visi, strategi, dan kerangka kerja keberlanjutan perusahaan merupakan risiko yang sangat besar. Perusahaan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menerapkan solusi berkelanjutan atau bahkan tahu harus mulai dari mana. Keberlanjutan dalam bisnis terus berkembang dan begitu pula dengan jawabannya. Setiap bisnis membutuhkan ekosistem mitra inovasi untuk membantu mereka menemukan kembali dunia dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan.