Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)?

Konsumen semakin mencari produk dan layanan dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Sementara itu, banyak investor yang memprioritaskan perusahaan yang memiliki nilai yang jelas dan selaras dengan nilai mereka. Untuk memenuhi tuntutan ini, perusahaan mengintegrasikan CSR ke dalam operasi mereka. Selain itu, ekspansi global dan sifat rantai pasokan yang semakin saling terkait memberikan tekanan pada perusahaan untuk mematuhi jaringan lingkungan peraturan yang terus berkembang dan untuk lebih baik dalam menghadapi dampak bisnis mereka terhadap masyarakat di seluruh dunia.

Dengan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, praktik ketenagakerjaan, dan masalah etika, dikombinasikan dengan penelitian dan komunikasi yang lebih baik, CSR telah menjadi semakin penting dalam strategi bisnis. Beberapa perusahaan bahkan memiliki departemen CSR khusus.