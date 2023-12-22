Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)?

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah gagasan bahwa bisnis harus beroperasi sesuai dengan prinsip dan kebijakan yang membuat dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
Melalui CSR, perusahaan membuat keputusan yang didorong oleh keuntungan finansial dan profitabilitas, serta dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat dan dunia pada umumnya. CSR lebih dari sekadar kewajiban hukum: dengan secara sukarela mengadopsi praktik bisnis yang etis, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, perusahaan berupaya memberikan manfaat bagi konsumen, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat.
Sering kali, model dan praktik bisnis perusahaan dibangun berdasarkan tujuan finansial. Namun, program CSR mendorong para pemimpin bisnis untuk mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan atau dampak yang lebih besar dari bisnis terhadap masyarakat ketika membuat keputusan. Tanggung jawab sosial perusahaan membantu perusahaan memastikan bahwa operasi mereka etis, aman, dan sedapat mungkin memberikan dampak positif. Melalui inisiatif CSR, perusahaan bekerja untuk membatasi dampak lingkungan, berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial (seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan), dan memastikan identitas merek mereka mencerminkan nilai-nilai mereka.
Teori "triple bottom line" dapat membantu organisasi dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai kerangka kerja keuangan, triple bottom line mengacu pada gagasan bahwa model bisnis perusahaan harus berkisar pada tiga P: people, planet, dan profit. Dengan memaksimalkan ketiganya, sebuah perusahaan bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi dunia dan menghilangkan hambatan pertumbuhan.
Inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan umumnya terbagi dalam empat kategori: lingkungan, etika, filantropi, dan ekonomi. Setiap jenis CSR berkontribusi terhadap strategi CSR perusahaan secara keseluruhan.
Semakin banyak perusahaan menilai dampak lingkungan mereka secara keseluruhan dan terlibat dalam upaya CSR yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan meminimalkan kontribusi apa pun terhadap perubahan iklim. CSR mendorong keberlanjutan dalam bisnis melalui praktik yang ramah lingkungan, seperti mengurangi konsumsi energi, menggunakan sumber daya terbarukan, dan meminimalkan limbah.
Tanggung jawab lingkungan bergantung pada penghapusan dampak negatif dari operasi bisnis (terutama melalui pembatasan aktivitas penyebab polusi) serta mengimbanginya melalui tindakan seperti menanam pohon dan terlibat dalam program yang mendukung keanekaragaman hayati.
Inisiatif CSR sering kali berfokus pada dampak sosial dan hak asasi manusia, seperti memastikan upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan perlakuan yang layak terhadap karyawan dan pemasok. Mereka juga mendorong akuntabilitas baik secara internal maupun eksternal. CSR yang etis dapat mencakup kepatuhan terhadap praktik ketenagakerjaan yang adil, mengakhiri diskriminasi di tempat kerja, dan memastikan transparansi rantai pasokan.
Praktik CSR termasuk menyumbangkan uang, sumber daya, atau waktu untuk tujuan dan organisasi yang positif, seperti badan amal lokal dan nasional, program pendidikan, bantuan bencana, dan banyak lagi. Bisnis yang menerapkan CSR filantropis terlibat dengan masyarakat tempat mereka beroperasi, menawarkan dukungan melalui kerja sukarela, mensponsori acara lokal, memberikan kontribusi kepada lembaga nirlaba lokal, atau mendukung program pelatihan skill.
Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup memastikan bahwa uang bukanlah satu-satunya motivator perusahaan. Untuk menunjukkan hal ini, perusahaan memberlakukan kebijakan dan prosedur untuk memastikan pilihan mereka selaras dengan nilai, bahkan jika alternatif dapat menghemat uang atau meningkatkan profitabilitas. CSR ekonomi juga mencakup upaya untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pertumbuhan masyarakat tempat bisnis beroperasi, misalnya, mendukung pelatihan kerja dan upaya penciptaan lapangan kerja dan menjalin kemitraan lokal.
Manfaat CSR meliputi:
CSR dapat memberikan dampak positif terhadap identitas merek dan juga keuntungan organisasi. Beberapa upaya CSR, seperti peningkatan efisiensi energi, dapat mengurangi biaya operasional dan pada akhirnya dapat menghasilkan penghematan. Konsumen semakin memilih merek yang memiliki nilai-nilai yang sama, dan kebijakan CSR menawarkan cara bagi organisasi untuk menunjukkan nilai-nilai tersebut, membangun kepercayaan dan loyalitas untuk mendorong keunggulan kompetitif.
CSR juga dapat membantu menarik bakat terbaik dan mendorong keterlibatan dan retensi karyawan, karena lebih banyak pekerja mencari perusahaan yang prinsipnya selaras dengan prinsip mereka. Selain itu, pendekatan proaktif terhadap masalah etika dan sosial berpotensi mencegah masalah hukum, denda, dan kerusakan reputasi.
Inisiatif CSR dapat membantu masyarakat menjadi konsumen yang lebih bertanggung jawab, memudahkan mereka untuk mengakses produk dan layanan yang sesuai dengan nilai mereka dan mengedukasi mereka mengenai isu keberlanjutan dan konsumsi yang beretika. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk memprioritaskan dan berinvestasi dalam pengujian, kontrol kualitas, dan langkah keselamatan. CSR juga dapat meminimalkan kemungkinan produk yang cacat atau berbahaya sampai ke tangan konsumen.
CSR dapat memiliki dampak positif pada kesehatan planet secara keseluruhan, karena mendorong tanggung jawab terhadap lingkungan dan praktik berkelanjutan. Inisiatif CSR dapat membantu perusahaan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka atau mengejar tujuan emisi net zero yang merupakan kunci untuk memperlambat perubahan iklim. Mereka juga dapat membantu melestarikan sumber daya alam, mengurangi polusi, dan membatasi gangguan ekosistem. Selain itu, fokus pada CSR dapat mendukung investasi dalam penelitian dan pengembangan produk dan praktik yang ramah lingkungan.
Corporate social responsibility dapat membantu mendukung komunitas lokal dan mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan masalah lingkungan. Inisiatif CSR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja. Mereka juga dapat membentuk opini publik karena perusahaan yang memimpin akan menginspirasi perusahaan lain untuk mengikutinya, sehingga menciptakan efek riak yang positif. Fokus pada perilaku etis di tingkat perusahaan memperkuat norma perilaku etis yang lebih luas di seluruh bagian masyarakat.
Konsumen semakin mencari produk dan layanan dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Sementara itu, banyak investor yang memprioritaskan perusahaan yang memiliki nilai yang jelas dan selaras dengan nilai mereka. Untuk memenuhi tuntutan ini, perusahaan mengintegrasikan CSR ke dalam operasi mereka. Selain itu, ekspansi global dan sifat rantai pasokan yang semakin saling terkait memberikan tekanan pada perusahaan untuk mematuhi jaringan lingkungan peraturan yang terus berkembang dan untuk lebih baik dalam menghadapi dampak bisnis mereka terhadap masyarakat di seluruh dunia.
Dengan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, praktik ketenagakerjaan, dan masalah etika, dikombinasikan dengan penelitian dan komunikasi yang lebih baik, CSR telah menjadi semakin penting dalam strategi bisnis. Beberapa perusahaan bahkan memiliki departemen CSR khusus.
Contoh CSR meliputi:
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah keseluruhan etos yang mendorong perusahaan untuk mengadopsi kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan, hubungan sosial, dan tujuan etis lainnya. Lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) menyangkut cara yang digunakan untuk mengukur atau menilai dampaknya. Meskipun CSR dan ESG sama-sama mencerminkan nilai perusahaan, CSR biasanya lebih dipandang sebagai kerangka kerja internal, sementara kerangka kerja ESG sering digunakan secara eksternal sebagai cara untuk menunjukkan dampak di dunia nyata.
Karena parameter tanggung jawab sosial perusahaan terus berkembang, tidak ada standar tunggal yang dapat digunakan untuk mengukur atau mengatur inisiatif CSR. Perusahaan yang menerapkan CSR dipandu oleh hukum lokal dan internasional, termasuk peraturan lingkungan, peraturan ketenagakerjaan, dan standar perlindungan konsumen.
Beberapa upaya juga dilakukan menurut standar khusus industri; misalnya, Global Reporting Initiative (GRI) menyediakan standar pelaporan untuk keberlanjutan. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberlakukan panduan global, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), yang mendorong bisnis untuk mengadopsi praktik berkelanjutan.
Banyak perusahaan yang menerapkan CSR juga akan terlibat dalam pelaporan CSR, di mana mereka mendokumentasikan kinerja metrik nonkeuangan dan memberikan transparansi tentang dampak sosial dan lingkungan. Pelaporan CSR biasanya bersifat sukarela; namun, beberapa yurisdiksi mewajibkan organisasi besar untuk mengungkapkan kinerja sosial dan lingkungan, sehingga investor dan konsumen dapat menilai upaya CSR.
Beberapa organisasi telah menunjuk tim tanggung jawab sosial perusahaan yang mengawasi kegiatan CSR perusahaan. Anggota tim ini merencanakan dan melaksanakan program sosial dan lingkungan yang selaras dengan nilai dan tujuan perusahaan. Mereka bekerja dengan pimpinan perusahaan untuk merancang strategi CSR secara keseluruhan dan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, investor, dan mitra masyarakat, untuk membantu mereka sukses. Mereka juga biasanya melacak dan melaporkan kemajuan mereka menggunakan metrik dan metode penilaian lainnya, menangani masalah kepatuhan dan peraturan, dan mengelola komunikasi tentang upaya CSR perusahaan baik secara internal maupun eksternal.
