Energi mendorong pabrik-pabrik dunia, menerangi dunia kita di tengah malam, dan memberdayakan berbagai industri. Semuanya berjalan dengan energi; hanya sedikit hal yang dapat beroperasi tanpanya. Negara-negara berjuang untuk mengendalikan sumber daya energi. Negara-negara kalah perang tanpa energi. Itu tidak melebih-lebihkan, itu adalah sejarah.

Kisah nyata: Energi menentukan nasib dunia. Pada paruh belakang Perang Dunia II, Jerman benar-benar kehabisan energi setelah pemboman sekutu melumpuhkan kilang minyak dan fasilitas produksi bensinnya. Segera mereka kekurangan energi untuk menjalankan persenjataan lapis bajanya, meninggalkan mesin perang Jerman yang hebat mati di jalur tanknya yang macet.

Kemudian, di sisi lain dunia, perang di Pasifik mencapai puncaknya dengan ledakan senjata atom pertama, menandai pelepasan energi paling kuat yang pernah diproduksi. (Bom atom yang dijatuhkan di Jepang menimbulkan ledakan yang besar. Kekuatan ledakan sebesar 15 kiloton TNT di Hiroshima dan 21 kiloton di Nagasaki.)

Dalam dua cara yang sangat berbeda, energi mengakhiri konflik paling berdarah dalam sejarah. Contoh pertama menggambarkan apa yang dapat terjadi ketika Anda tidak memiliki cukup energi. Kasus kedua dengan jelas menunjukkan apa yang terjadi ketika kita mampu menghasilkan jumlah energi yang hampir tak tebayangkan.

Delapan puluh tahun kemudian... Saat ini, energi tetap menjadi motivasi di balik banyak konflik internasional, sebagian besar melibatkan perselisihan teritorial atas tanah yang kaya sumber energi. Dan situasi seperti itu kemungkinan hanya akan terus berlanjut.

Mengapa? Karena meskipun alternatif energi bersih tersedia, dunia modern tak pernah merasa cukup akan energi. Selain itu, beberapa negara tidak ingin beralih menjadi pengguna energi bersih, dan juga belum siap untuk melakukannya. Mereka tidak ingin dipaksa untuk membuat perubahan infrastruktur mahal yang dibutuhkan oleh penggunaan energi bersih.

Sementara itu, kebutuhan listrik terus meningkat semakin tinggi, 4% lebih banyak setiap tahun, melanjutkan tren global yang tidak akan berubah dalam waktu dekat.

Manajemen aset energi yang efektif memastikan pasokan energi yang andal, mengurangi biaya, meningkatkan keberlanjutan, dan memperpanjang masa pakai infrastruktur yang mahal, baik untuk utilitas, fasilitas industri, atau bangunan komersial.