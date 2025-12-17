Manajemen aset energi (EAM) melibatkan pemeliharaan, pemantauan, dan optimasi aset terkait energi organisasi. EAM berusaha untuk memperluas kinerja aset sambil meningkatkan efisiensi operasional dan menurunkan biaya operasional.
Aset EAM dapat mencakup berbagai infrastruktur, termasuk pembangkit listrik, instalasi energi terbarukan, jaringan listrik, generator dan turbin, transformator, saluran listrik serta gardu induk, sistem baterai, dan banyak lagi.
Meskipun semua perusahaan bergantung pada energi hingga tingkat tertentu, EAM pada dasarnya adalah domain perusahaan yang berurusan dengan energi di tingkat komersial atau industri.
Bagi perusahaan-perusahaan ini, energi adalah bisnis mereka, baik itu perusahaan utilitas yang menghasilkan listrik dan mengirimkannya ke jaringan pengguna yang luas, perusahaan teknik yang dengan cermat menyusun desain infrastruktur energi untuk struktur baru, atau pengembang energi terbarukan yang mengejar tujuan keberlanjutan melalui operasi massal turbin angin.
Manajemen aset energi yang efektif bergantung pada keberhasilan pelestarian aset fisik terkait energi sepanjang masa hidupnya, mulai dari pengadaan dan implementasi awal hingga penggantian dan penghentian penggunaan.
EAM menggabungkan banyak kegiatan untuk mencapai tingkat kontrol aset yang komprehensif dan menyeluruh.
Mempertahankan inventaris terperinci dan spesifikasi semua infrastruktur energi.
Menetapkan dan mempertahankan efisiensi operasional puncak melalui pemantauan berkelanjutan atas aset untuk memastikan bahwa mereka berkinerja dengan baik. Perusahaan menggabungkan teknologi Internet of Things (IoT) dalam bentuk sensor yang digunakan untuk menyediakan data real-time tentang kinerja aset.
Memanfaatkan manajemen data untuk meningkatkan pengambilan keputusan seputar operasi harian proses bisnis, jadwal pemeliharaan, dan peningkatan aset yang direncanakan. Tujuannya adalah untuk memastikan waktu aktif maksimum dan jumlah gangguan sesedikit mungkin.
Mendeteksi kerentanan dan memutuskan apakah situasi memerlukan upaya mitigasi. Manajemen risiko dapat mencakup pemeliharaan preventif (yang melindungi aset penting yang memastikan operasi berkelanjutan) dan pemeliharaan prediktif (untuk memperkirakan kapan tindakan pemeliharaan harus terjadi, berdasarkan analisis data).
Melakukan manajemen siklus hidup aset dengan manajemen keuangan. Kedua bentuk manajemen menangani seluruh siklus hidup aset menyeluruh dan keduanya berkonsentrasi pada cara meningkatkan laba atas investasi (ROI) dari aset energi.
Tenaga listrik adalah pusat kehidupan modern. Jika Anda tidak percaya itu, coba abaikan saja tagihan listrik Anda. Kemudian, lihat bagaimana Anda akan langsung kembali ke abad pertengahan saat Anda kehilangan listrik.
Tidak berlebihan untuk menyarankan bahwa daya listrik sekarang sama pentingnya dalam mempertahankan kehidupan manusia seperti oksigen dan air. Karena peran pentingnya dalam menjaga dunia tetap berputar, sektor energi tidak dapat disangkal sebagai sektor yang menguntungkan dan sehat secara finansial.
Seberapa menguntungkan? Pada bulan Juni 2025, Badan Energi Internasional (IEA) merilis laporan World Energy Investment terbarunya. Laporan ini memperkirakan bahwa investasi modal di industri energi akan mencapai atau melebihi 3,3 triliun USD selama tahun 2025. Selain itu, sekitar 2,2 triliun USD dari dana tersebut akan dialokasikan untuk investasi dalam sumber energi bersih dan aset energi terbarukan, serta untuk jaringan listrik dan solusi penyimpanan daya.
Para pakar IEA memperkirakan setengah dari jumlah itu (1,1 triliun USD) akan diinvestasikan dalam bahan bakar fosil, seperti minyak, batu bara dan gas alam.
Setiap industri yang mampu mengumpulkan investasi senilai triliunan dolar telah menunjukkan jumlah kelayakan finansial yang jelas. Namun, sementara industri energi mungkin dibanjiri investasi dan keuntungan, industri ini tidak kebal dari tantangan mendesak dan serius, beberapa di antaranya dapat menjadi transformatif secara radikal bagi industri energi.
Tantangan-tantangan ini menggambarkan pentingnya manajemen aset energi yang cermat.
Permintaan energi secara konsisten meningkat karena manusia membuat lebih banyak peralatan, perangkat, dan gadget yang semuanya membutuhkan listrik. Laporan IEA menunjukkan pertumbuhan permintaan listrik sekitar 4% tahunan.
Listrik memberi daya pada kantor, rumah, perangkat komunikasi, dan semakin banyak kendaraan. Yang memperburuk masalah ini adalah melonjaknya populasi global, yang terus mengantarkan generasi baru pengguna listrik. Penyedia utilitas harus terus meningkatkan upaya produksi energi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat.
Bahkan aset fisik yang kokoh seperti jaringan listrik pun tidak dapat terlindungi dari gemparan waktu. Sebagian besar peralatan kehilangan fungsionalitas selama siklus hidup aset. Selanjutnya, seiring bertambahnya usia peralatan, teknologi baru dan teknologi pelengkap seperti otomatisasi muncul.
Perusahaan utilitas harus melakukan peningkatan reguler untuk peralatan pembangkit listrik yang menua untuk mengoptimalkan operasi jaringan listrik secara keseluruhan dan memanfaatkan teknologi baru ini. Memperbarui aset membantu menjaga operasi tetap hemat biaya sekaligus mengurangi periode waktu henti yang tidak direncanakan.
Perusahaan utilitas progresif sekarang menggunakan teknologi baru seperti drone untuk menangkap dan menganalisis data tentang kondisi jaringan listrik dan memprediksi kemungkinan titik kegagalan sebelum pemadaman terjadi.
Keberlanjutan adalah salah satu isu yang paling mendesak terkait dengan industri energi (di luar biaya energi). Meskipun masih menjadi topik kontroversial di beberapa kalangan, tampaknya ada pernyataan ilmiah skala besar bahwa ketergantungan yang direkayasa manusia pada bahan bakar fosil telah mengakibatkan penipisan ozon dan pemanasan iklim berikutnya.
Negara-negara dapat mengatasi tujuan keberlanjutan melalui solusi energi bersih yang menawarkan emisi karbon yang sangat berkurang. Aset energi terbarukan yang berbasis pada sumber daya alam (seperti tenaga surya dan angin) dapat meningkatkan efisiensi energi. Namun, aset ini dapat meningkatkan efisiensi hanya jika entitas pemerintah mendukung penggunaannya dan kepentingan bisnis dan pemangku kepentingan terkait memanfaatkannya.
Banyak aktor jahat memenuhi dunia, bekerja sendiri atau bersekutu dengan elemen kriminal lainnya atau bahkan teroris yang disponsori negara. Sudah dipahami secara luas bahwa cara yang efektif untuk menciptakan kekacauan dan gangguan massal dalam masyarakat adalah dengan menyerang sistem pasokan listrik negara itu. Serangan ini dapat berkisar dari tindakan sabotase atau vandalisme langsung hingga menggunakan teknologi untuk merebut kendali jaringan listrik dan segera menonaktifkannya.
Mulai sekarang, menjaga aset energi aman dari gangguan dan gangguan berbahaya akan membutuhkan pemantauan real-time yang konstan dan peningkatan keamanan siber, serta meningkatkan keamanan fisik yang melindungi aset tersebut.
Pasar energi mewakili beberapa pasar paling menguntungkan di dunia, tetapi dengan potensi keuntungan yang besar muncul risiko dari beroperasi di lingkungan keuangan yang begitu luas.
Pasar energi dapat berubah secara tiba-tiba, mampu menghasilkan kekayaan atau menghancurkannya dalam sekejap. Selain itu, peristiwa geopolitik (seperti perang) dan kondisi ekonomi (seperti gangguan rantai pasokan) terus berdampak pada harga energi. Volatilitas pasar yang tak terprediksi itu sering menggagalkan upaya untuk mengembangkan perkiraan pasar yang akurat atau bahkan membuat keputusan yang sepenuhnya terinformasi tentang aset.
Seiring permintaan energi global naik tanpa batas yang terlihat, kami terpaksa mempertimbangkan opsi yang tersedia untuk memenuhi permintaan energi. Pada saat yang sama, negara-negara progresif juga berusaha mendorong penggunaan sumber energi bersih. Tetapi hanya ada satu sumber energi bersih yang dapat menghasilkan jumlah listrik yang dibutuhkan: tenaga nuklir.
Untuk mencocokkan output pembangkit listrik tenaga nuklir, Anda perlu menggabungkan beberapa pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga surya dan membuat penyimpanan yang cukup untuk mempertahankan aset. Aset ini kemudian dapat digunakan ketika tidak ada cukup angin atau sinar matahari.
Pertanyaan kunci di balik penggunaan tenaga nuklir adalah kurangnya keamanan secara keseluruhan, seperti yang telah ditunjukkan dalam bencana nuklir besar di AS, Rusia, dan Jepang. Manfaat tenaga nuklir berlimpah, tetapi begitu juga risikonya.
Energi mendorong pabrik-pabrik dunia, menerangi dunia kita di tengah malam, dan memberdayakan berbagai industri. Semuanya berjalan dengan energi; hanya sedikit hal yang dapat beroperasi tanpanya. Negara-negara berjuang untuk mengendalikan sumber daya energi. Negara-negara kalah perang tanpa energi. Itu tidak melebih-lebihkan, itu adalah sejarah.
Kisah nyata: Energi menentukan nasib dunia. Pada paruh belakang Perang Dunia II, Jerman benar-benar kehabisan energi setelah pemboman sekutu melumpuhkan kilang minyak dan fasilitas produksi bensinnya. Segera mereka kekurangan energi untuk menjalankan persenjataan lapis bajanya, meninggalkan mesin perang Jerman yang hebat mati di jalur tanknya yang macet.
Kemudian, di sisi lain dunia, perang di Pasifik mencapai puncaknya dengan ledakan senjata atom pertama, menandai pelepasan energi paling kuat yang pernah diproduksi. (Bom atom yang dijatuhkan di Jepang menimbulkan ledakan yang besar. Kekuatan ledakan sebesar 15 kiloton TNT di Hiroshima dan 21 kiloton di Nagasaki.)
Dalam dua cara yang sangat berbeda, energi mengakhiri konflik paling berdarah dalam sejarah. Contoh pertama menggambarkan apa yang dapat terjadi ketika Anda tidak memiliki cukup energi. Kasus kedua dengan jelas menunjukkan apa yang terjadi ketika kita mampu menghasilkan jumlah energi yang hampir tak tebayangkan.
Delapan puluh tahun kemudian... Saat ini, energi tetap menjadi motivasi di balik banyak konflik internasional, sebagian besar melibatkan perselisihan teritorial atas tanah yang kaya sumber energi. Dan situasi seperti itu kemungkinan hanya akan terus berlanjut.
Mengapa? Karena meskipun alternatif energi bersih tersedia, dunia modern tak pernah merasa cukup akan energi. Selain itu, beberapa negara tidak ingin beralih menjadi pengguna energi bersih, dan juga belum siap untuk melakukannya. Mereka tidak ingin dipaksa untuk membuat perubahan infrastruktur mahal yang dibutuhkan oleh penggunaan energi bersih.
Sementara itu, kebutuhan listrik terus meningkat semakin tinggi, 4% lebih banyak setiap tahun, melanjutkan tren global yang tidak akan berubah dalam waktu dekat.
Manajemen aset energi yang efektif memastikan pasokan energi yang andal, mengurangi biaya, meningkatkan keberlanjutan, dan memperpanjang masa pakai infrastruktur yang mahal, baik untuk utilitas, fasilitas industri, atau bangunan komersial.
