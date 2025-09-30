Apa itu manajemen aset infrastruktur?

Manajemen aset infrastruktur (IAM) adalah sistem manajemen aset multidisiplin yang terintegrasi untuk menopang sistem infrastruktur publik seperti instalasi pengolahan air limbah, jaringan telekomunikasi, saluran pembuangan, jalan raya, jaringan utilitas, jembatan, dan rel kereta api. IAM adalah proses mengelola seluruh siklus hidup, mulai dari desain hingga penonaktifan/pembuangan) infrastruktur penting dan aset fisik.

Pada tahun 2022 saja, Amerika Serikat menghabiskan lebih dari USD 36 miliar untuk proyek infrastruktur, dan mentransfer USD 94,5 miliar lainnya ke pemerintah negara bagian.1 Dari jalan dan jembatan yang kita lalui, hingga jaringan listrik yang memberi daya pada rumah dan tempat kerja kita, infrastruktur sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Jika tidak dikelola dengan baik, konsekuensinya bisa sangat mahal dan parah, mulai dari gangguan layanan hingga kegagalan bencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan/atau kerusakan properti.

Namun, IAM bukan hanya tentang memelihara dan memperbaiki aset. Hal ini juga memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan aset dan penawaran layanan dengan mendorong pengambilan keputusan strategis dan praktik manajemen risiko yang ditargetkan. Dengan mengelola aset infrastruktur secara strategis dan sistematis, organisasi dapat meningkatkan penyediaan layanan, memperpanjang masa pakai aset, mengurangi biaya siklus hidup, dan meminimalkan risiko yang terkait dengan kegagalan aset.