Jaringan, atau jaringan komputer, adalah koneksi beberapa perangkat komputasi, seperti desktop, perangkat mobile, dan router, sehingga mereka dapat mengirim dan menerima informasi dan sumber daya.

Perangkat pada jaringan bergantung pada berbagai jenis koneksi untuk menjalankan fungsinya, termasuk Ethernet, nirkabel (wifi), dan seluler. Mereka juga harus mematuhi protokol tertentu yang mengatur cara mereka berkomunikasi satu sama lain dan jenis informasi yang mereka pertukarkan.

Jaringan yang paling luas dan terkenal adalah internet itu sendiri, yang mendukung cara orang berkomunikasi, bekerja, dan menghibur diri. Tetapi seiring dengan penyebaran internet, begitu pula frekuensi dan biaya ancaman siber, yang merupakan upaya untuk mendapatkan akses tidak sah ke jaringan.

Tahun lalu, biaya rata-rata global dari pelanggaran data adalah USD 4,4 juta menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025 IBM. Meskipun masih besar, angka itu 9% lebih sedikit dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa organisasi menganggap NTA serta deteksi dan respons ancaman (TDR) lebih serius daripada sebelumnya.