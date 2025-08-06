8 menit
Analisis lalu lintas jaringan (NTA) adalah proses pengumpulan dan analisis data dari jaringan komputer untuk memastikan bahwa jaringan tetap aman dan berkinerja pada tingkat puncak.
Ini melibatkan pemeriksaan aktivitas jaringan secara cermat untuk mendapatkan insight tentang bagaimana fungsi sistem dan perangkat yang terhubung melalui jaringan.
Jaringan sangat penting bagi sebagian besar perusahaan modern, memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara bebas, dan mendukung aplikasi penting dan operasi bisnis.
NTA membantu organisasi mengoptimalkan kinerja jaringan, mengurangi ancaman keamanan jaringan, dan memecahkan masalah apa pun sebelum menyebar.
Jaringan, atau jaringan komputer, adalah koneksi beberapa perangkat komputasi, seperti desktop, perangkat mobile, dan router, sehingga mereka dapat mengirim dan menerima informasi dan sumber daya.
Perangkat pada jaringan bergantung pada berbagai jenis koneksi untuk menjalankan fungsinya, termasuk Ethernet, nirkabel (wifi), dan seluler. Mereka juga harus mematuhi protokol tertentu yang mengatur cara mereka berkomunikasi satu sama lain dan jenis informasi yang mereka pertukarkan.
Jaringan yang paling luas dan terkenal adalah internet itu sendiri, yang mendukung cara orang berkomunikasi, bekerja, dan menghibur diri. Tetapi seiring dengan penyebaran internet, begitu pula frekuensi dan biaya ancaman siber, yang merupakan upaya untuk mendapatkan akses tidak sah ke jaringan.
Tahun lalu, biaya rata-rata global dari pelanggaran data adalah USD 4,4 juta menurut Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025 IBM. Meskipun masih besar, angka itu 9% lebih sedikit dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa organisasi menganggap NTA serta deteksi dan respons ancaman (TDR) lebih serius daripada sebelumnya.
Keamanan jaringan adalah bidang keamanan siber yang berfokus pada pengamanan jaringan dan sistem komunikasi yang diandalkan organisasi dari serangan siber. Ketika bisnis merangkul teknologi baru seperti komputasi awan, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT), mereka memperluas kemampuan digitalnya. Namun, hal itu juga meningkatkan ukuran permukaan serangan mereka, ukuran tentang seberapa rentan sistem dan jaringan mereka terhadap serangan siber.
Setiap tahun serangan siber yang melibatkan malware dan ransomware merugikan perusahaan hingga jutaan dolar, mengarah pada peningkatan permintaan akan solusi keamanan jaringan. Pada tahun 2024, pasar keamanan jaringan global dinilai sebesar USD 24 miliar, dengan proyeksi yang menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 14% selama 7 tahun ke depan.1
Proses inti analisis lalu lintas jaringan biasanya dibagi menjadi empat langkah:
Berikut adalah gambaran lebih dekat ke setiap langkah, alat, dan teknik yang terkait dengannya.
Sebelum Anda dapat menganalisis lalu lintas jaringan, Anda perlu mengumpulkannya. Organisasi mengandalkan berbagai sumber untuk pengumpulan data, termasuk perangkat sederhana seperti router dan sakelar serta alat pemantauan jaringan yang lebih kompleks yang dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time.
Pengambilan data, bagian dari pengumpulan data, berfokus pada data yang mengalir di jaringan dan masih berada dalam kondisi paling mentah. Pengambilan data mengumpulkan data tidak terstruktur, sering kali langsung dari sumbernya, dengan mengandalkan alat khusus seperti penganalisis jaringan, packet sniffer, dan sistem deteksi intrusi (IDS).
Setelah dikumpulkan, data harus disaring melalui kriteria tertentu untuk menentukan apakah data berisi informasi yang relevan atau tidak—teknik yang dikenal sebagai pemrosesan data. Informasi umum yang dinilai selama tahap pemrosesan melibatkan alamat IP, port dan protokol umum seperti Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP), dan server nama domain (DNS).
Tujuan dari pemrosesan data adalah untuk mengubah data mentah menjadi data berharga yang dapat ditindaklanjuti, sehingga dapat dianalisis dengan lebih mudah. Langkah pemrosesan sangat penting dalam mengidentifikasi potensi ancaman pada jaringan, mengoptimalkan kinerja, dan memecahkan masalah apa pun.
Setelah dikumpulkan dan diproses, data jaringan siap untuk dianalisis. Terdapat lima jenis umum analisis data yang diandalkan oleh NTA: perilaku, protokol, statistik, muatan, dan aliran.
Terakhir, setelah dikumpulkan, diproses, dan dianalisis, data lalu lintas jaringan harus ditampilkan dengan cara yang dapat dilaporkan di seluruh organisasi, sebuah langkah yang dikenal sebagai visualisasi data. Langkah terakhir dalam NTA ini biasanya melibatkan dasbor, grafik, bagan, dan metode visualisasi lainnya yang membantu tim dan administrator memahami insight dan mengembangkan strategi untuk menghadapinya.
Ketika jaringan menjadi lebih kompleks, organisasi semakin mengandalkan analisis lalu lintas jaringan (NTA) untuk memantau lalu lintas jaringan dan mengidentifikasi potensi ancaman terhadap infrastruktur TI.
Dari lingkungan on premises hingga cloud, hybrid, dan bahkan multicloud, administrator jaringan menemukan solusi titik akhir seperti firewall dan perangkat lunak antivirus yang tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Akibatnya, mereka semakin mengandalkan NTA. Analisis Lalu Lintas Jaringan (NTA) menawarkan beberapa manfaat utama bagi perusahaan.
NTA membantu administrator mengungkap insight tentang jenis lalu lintas yang mengalir di jaringan mereka dan rute yang diambil. Dengan mengungkap pola lalu lintas, NTA membantu mengoptimalkan kinerja jaringan dan mengidentifikasi potensi hambatan di mana lalu lintas mengalami penundaan yang dapat dihindari.
Solusi NTA modern mengandalkan AI dan ML untuk mengotomatiskan identifikasi dan penyelesaian masalah. Alat yang didukung AI meningkatkan visibilitas operasional dan membantu bisnis meningkatkan kinerja jaringan dan efisiensi biaya. Menurut survei oleh Institute for Business Value (IBV) IBM, 51% eksekutif sudah mengotomatiskan beberapa aspek tertentu dari jaringan TI. Angka ini diproyeksikan tumbuh menjadi 82% selama 3 tahun ke depan.
NTA dapat mengungkapkan berapa banyak jaringan yang digunakan secara real-time. Insight ini memungkinkan administrator untuk mendistribusikan beban kerja—didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya komputasi yang dibutuhkan tugas tertentu—dengan lebih strategis dan memastikan bahwa jaringan mereka beroperasi pada kapasitas puncak.
Dengan mengandalkan pengukuran terperinci dari alat pemantauan AI dan ML, NTA membantu administrator menemukan perubahan mendadak dalam kondisi jaringan dan pola lalu lintas, dan mengambil tindakan yang tepat. Beberapa solusi canggih, bahkan AI generatif (gen AI), mempercepat proses klasifikasi lalu lintas dan pelacakan insiden.
Dengan terus-menerus mengukur lalu lintas jaringan terhadap metrik dasar, NTA memungkinkan administrator untuk mengidentifikasi aplikasi yang menggunakan lebih banyak bandwidth daripada aplikasi lain dan mengalokasikan sumber daya jaringan yang sesuai.
NTA yang kuat membantu tim keamanan mendiversifikasi jenis data yang mereka pantau di jaringan mereka, sehingga tidak hanya mengandalkan satu sumber data untuk mendapatkan insight. Sebagai contoh, sistem manajemen jaringan modern menggabungkan data aliran, penangkapan paket, dan data log untuk memberikan tampilan yang komprehensif tentang kinerja jaringan.
Solusi NTA lanjutan mudah diintegrasikan ke dalam sistem manajemen jaringan lainnya sehingga solusi ini tidak terpisah. Misalnya, banyak perusahaan modern mengandalkan alat manajemen insiden dan peristiwa keamanan (SIEM) yang dapat dengan mudah dikombinasikan dengan solusi NTA.
Ketika perusahaan modern meningkatkan upaya transformasi digital mereka untuk mengikuti laju inovasi, kebutuhan untuk memantau dengan cermat dan menganalisis lalu lintas jaringan lebih penting dari sebelumnya.
Berikut adalah lima contoh penggunaan paling populer.
Dengan menggunakan bidang alamat IP, solusi analisis lalu lintas jaringan (NTA) modern dapat melacak lalu lintas jaringan dari lokasi yang telah diidentifikasi sebagai sumber ancaman siber. Alat NTA dapat diprogram untuk menemukan berbagai pelanggaran geolokasi yang umum terjadi, seperti berbagi akun dan pengambilalihan akun. Mereka bahkan dapat mendeteksi penggunaan tidak sah dari jaringan pribadi terverifikasi (VPN) untuk mendapatkan akses tidak sah ke data.
Penerowongan DNS adalah teknik untuk menerobos keamanan jaringan dengan menyembunyikan lalu lintas berbahaya di dalam lalu lintas DNS yang normal dan sah. Solusi NTA dapat memeriksa paket DNS secara menyeluruh untuk memastikan bahwa permintaan dan respons DNS hanya berisi lalu lintas yang sah.
Dengan munculnya pekerjaan jarak jauh dan teknologi Internet of Things (IoT), jumlah perangkat yang terhubung melalui jaringan telah meningkat drastis. Solusi NTA dapat melacak aktivitas dari semua perangkat jaringan yang diotorisasi dan membantu menemukan perangkat yang tidak diotorisasi yang mengakses jaringan sehingga dapat dihapus.
Dengan meningkatnya kompleksitas cloud, lingkungan TI modern memiliki permukaan serangan yang besar dengan banyak titik masuk untuk malware, ransomware, dan ancaman siber umum lainnya. NTA yang kuat memberikan intelijen ancaman, identifikasi, dan mitigasi real-time, terlepas dari kompleksitas jaringan.
Perusahaan global sering memiliki data yang melintasi jaringan mereka yang tunduk pada peraturan di berbagai wilayah. Solusi NTA yang komprehensif membantu memastikan bahwa data yang mengalir di seluruh jaringan tetap mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku saat transit.
