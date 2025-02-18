Apa itu ISV (vendor perangkat lunak independen)?

Sebelum komputasi cloud, ISV (vendor perangkat lunak independen) menghadapi tantangan yang signifikan dalam meningkatkan, memelihara, dan mengamankan aplikasi mereka. Munculnya komputasi cloud telah mengubah lanskap infrastruktur tradisional, memberikan ISV ketangkasan, fleksibilitas, dan skalabilitas yang lebih besar untuk produk perangkat lunak mereka.

Saat ini, sebagian besar perusahaan besar telah bermigrasi ke arsitektur multicloud hybrid, yang memberikan kontrol lebih besar atas penerapan beban kerja. Fungsi luas yang ditawarkan oleh penyedia platform cloud besar—seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud, dan Oracle Cloud—memungkinkan ISV untuk membangun aplikasi yang berskala besar dan digabungkan dengan layanan lain untuk mencapai hasil bisnis yang lebih baik.

Lingkungan cloud memungkinkan ISV untuk menggunakan teknologi sumber terbuka seperti Linux dan Kubernetes. Selain itu, platform cloud menawarkan akses ke perangkat kecerdasan buatan (AI) yang canggih sehingga ISV dapat mengintegrasikan teknologi seperti machine learning (ML) dan big data ke dalam produk mereka untuk solusi yang lebih cerdas. Menurut penelitian dari Technavio, pasar ISV global diperkirakan akan tumbuh sebesar USD 1,56 miliar dari tahun 2025 hingga 20291