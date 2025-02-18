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Cloud Operasi bisnis

Apa itu ISV (vendor perangkat lunak independen)?

Pria duduk di depan komputer di ruangan gelap

Penyusun

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Apa itu ISV (vendor perangkat lunak independen)?

Vendor perangkat lunak independen (ISV) adalah perusahaan yang mengembangkan, memasarkan, dan menjual aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan pada platform perangkat keras dan sistem operasi pihak ketiga yang ada.

ISV—yang dapat berkisar dari perusahaan rintisan hingga perusahaan besar—mengembangkan solusi perangkat lunak yang membantu bisnis meningkatkan efisiensi, menyederhanakan proses, dan menyelesaikan berbagai tantangan lainnya. Penawaran yang banyak digunakan mencakup aplikasi tujuan umum seperti platform sumber daya pelanggan (CRM), sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), dan alat manajemen sumber daya manusia (MSDM). ISV juga menyediakan perangkat lunak khusus untuk sektor-sektor seperti perawatan kesehatan, keuangan, dan e-commerce.

Perangkat lunak ISV biasanya ditawarkan dalam bentuk lisensi permanen, perjanjian berjangka, atau perangkat lunak sebagai layanan (SaaS)—dengan kepemilikan tetap berada di tangan ISV. Saat ini, lisensi ISV terkait erat dengan kemitraan perangkat lunak independen. Kemitraan ini sering kali melibatkan kolaborasi antara ISV dan perusahaan lain—seperti vendor perangkat keras, penyedia layanan cloud, atau penyedia platform yang lebih besar—yang membantu mendistribusikan, mengintegrasikan, atau mendukung perangkat lunak dengan berbagai cara.

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ISV dan komputasi cloud

Sebelum komputasi cloud, ISV (vendor perangkat lunak independen) menghadapi tantangan yang signifikan dalam meningkatkan, memelihara, dan mengamankan aplikasi mereka. Munculnya komputasi cloud telah mengubah lanskap infrastruktur tradisional, memberikan ISV ketangkasan, fleksibilitas, dan skalabilitas yang lebih besar untuk produk perangkat lunak mereka.

Saat ini, sebagian besar perusahaan besar telah bermigrasi ke arsitektur multicloud hybrid, yang memberikan kontrol lebih besar atas penerapan beban kerja. Fungsi luas yang ditawarkan oleh penyedia platform cloud besar—seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud, dan Oracle Cloud—memungkinkan ISV untuk membangun aplikasi yang berskala besar dan digabungkan dengan layanan lain untuk mencapai hasil bisnis yang lebih baik.

Lingkungan cloud memungkinkan ISV untuk menggunakan teknologi sumber terbuka seperti Linux dan Kubernetes. Selain itu, platform cloud menawarkan akses ke perangkat kecerdasan buatan (AI) yang canggih sehingga ISV dapat mengintegrasikan teknologi seperti machine learning (ML) dan big data ke dalam produk mereka untuk solusi yang lebih cerdas. Menurut penelitian dari Technavio, pasar ISV global diperkirakan akan tumbuh sebesar USD 1,56 miliar dari tahun 2025 hingga 20291

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Bagaimana cloud bermanfaat untuk ISV?

Cloud menawarkan banyak manfaat ISV, termasuk yang berikut:

  • Jangkauan global
  • Skalabilitas
  • Efisiensi biaya.
  • Waktu yang lebih cepat ke pasar
  • Keamanan dan keandalan yang ditingkatkan
Jangkauan global

Komputasi cloud menghilangkan hambatan geografis, sehingga memungkinkan ISV untuk memperluas kehadiran pasar mereka secara global tanpa memerlukan infrastruktur fisik di setiap wilayah.
Skalabilitas

Fleksibilitas cloud untuk menskalakan sumber daya berdasarkan permintaan memungkinkan ISV menangani berbagai beban kerja dan kebutuhan bisnis yang terus berkembang.
Efisiensi biaya

Komputasi cloud biasanya beroperasi sebagai harga bayar sesuai penggunaan. Model biaya ini mengurangi kebutuhan pengeluaran modal untuk perangkat keras, pusat data, dan pemeliharaan. ISV juga dapat menghindar ipenyediaan sumber daya yang berlebihan, yang berujung pada penghematan biaya.
Time-to-market yang lebih cepat

Kemampuan penerapan cepat platform cloud memungkinkan ISV meluncurkan fitur dan pembaruan baru dengan cepat, sehingga mendapatkan keunggulan kompetitif.
Peningkatan keamanan dan keandalan

ISV yang bermigrasi ke cloud dapat meningkatkan postur keamanan solusi mereka dengan menggunakan fitur keamanan tangguh yang disediakan oleh penyedia cloud. Fitur-fitur tersebut termasuk enkripsi, kontrol akses, dan pembaruan otomatis. Selain itu, ISV juga mendapat manfaat dari peningkatan waktu aktif, memastikan pengalaman yang konsisten dan kepatuhan yang lebih mudah terhadap standar peraturan
Integrasi dengan layanan berbasis cloud

Cloud memungkinkan integrasi tanpa batas dengan alat dan layanan berbasis cloud lainnya (misalnya, analitik, AI, IoT). ISV dapat menggunakan fitur-fitur tambahan ini untuk meningkatkan aplikasi mereka dan memberikan nilai lebih kepada pengguna mereka.

Apa yang dimaksud dengan kemitraan ISV?

Kemitraan perangkat lunak independen, yang juga disebut sebagai program mitra ISV, adalah model bisnis kolaboratif di mana ISV mengembangkan aplikasi yang berjalan pada platform atau teknologi tertentu dalam ekosistem mitra. Mitra ISV utama (misalnya, Salesforce, SAP, Red Hat, IBM) memungkinkan ISV untuk membangun teknologi mereka—seperti platform cloud, AI, dan sistem manajemen data—untuk menciptakan solusi terintegrasi yang meningkatkan nilai pelanggan.

Melalui jaringan mitra ini, ISV juga mendapatkan akses ke sumber daya seperti pelatihan teknis, dukungan pemasaran, dan bantuan pelanggan. Selain itu, ISV juga dapat menggunakan alat pengembangan perangkat lunak, program penjangkauan pelanggan, dan saluran distribusi untuk memperluas jangkauan pasar dan mempromosikan solusi mereka.

Pelajari bagaimana IBM Partner Plus memberdayakan ISV untuk membantu klien memodernisasi bisnis mereka dengan teknologi hybrid cloud dan AI.

Apa itu sertifikasi ISV?

Sertifikasi ISV adalah proses di mana vendor perangkat lunak independen mengonfirmasi bahwa aplikasi mereka kompatibel dengan sistem platform. Hal ini membantu memastikan bahwa solusi tersebut memenuhi standar kinerja, keamanan, dan interoperabilitas. Sertifikasi biasanya mencakup validasi teknis dan dukungan dari penyedia platform, dan juga membantu ISV membangun kredibilitas dan memperluas jangkauan pasar mereka.

Bagaimana cara kerja lisensi ISV?

Lisensi ISV memungkinkan perusahaan perangkat lunak memberikan hak kepada pelanggan untuk menggunakan produk mereka. Secara tradisional, lisensi ISV ditawarkan sebagai lisensi permanen atau pembelian dengan biaya sekali bayar untuk sejumlah pengguna atau perangkat tertentu. Dengan komputasi cloud, lisensi telah bergeser ke arah model langganan bayar sesuai penggunaan, seperti jumlah penyimpanan yang digunakan atau jumlah pengguna.

Model harga pay-as-you-go lebih fleksibel dan hemat biaya, memungkinkan bisnis untuk membayar hanya untuk apa yang mereka gunakan, dengan mudah meningkatkan atau mengurangi sesuai kebutuhan dan menghindari pembayaran berlebih untuk sumber daya yang tidak digunakan. Selain itu, vendor menangani pemeliharaan dan pembaruan, sehingga mengurangi kebutuhan bisnis untuk berinvestasi dalam infrastruktur TI.

ISV dan inovasi AI

Integrasi AI mengubah pasar ISV dengan memungkinkan solusi perangkat lunak yang lebih cerdas dan lebih efisien. Dengan menggunakan machine learning, pemrosesan bahasa alami (NLP), dan analisis prediktif, ISV dapat mengotomatiskan alur kerja dan meningkatkan pengalaman pengguna. Chatbot yang didukung AI, misalnya, meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menangani pertanyaan, sementara pemeliharaan prediktif dalam solusi ERP mengurangi waktu henti dengan mendeteksi masalah peralatan lebih awal.

AI generatif juga memperluas kemampuan ISV. Misalnya, gen AI membantu menandai transaksi yang curang di bidang keuangan dan menganalisis gambar medis di bidang perawatan kesehatan untuk diagnosis yang lebih cepat dan akurat.

Pendekatan berbasis AI mendukung skalabilitas, mempercepat pengembangan, dan memungkinkan ISV untuk tetap menjadi yang terdepan dalam tren pasar. Menurut penelitian dari Gartner, lebih dari 80% vendor perangkat lunak independen akan menanamkan kemampuan gen AI ke dalam aplikasi perusahaan mereka pada tahun 2026, meningkat dari kurang dari 5% pada tahun 2024.2

Apa itu strategi integrasi ISV?

Strategi integrasi ISV mendefinisikan bagaimana ISV bermitra dengan penyedia platform untuk mengintegrasikan solusinya ke dalam ekosistem mereka dan menggunakan infrastruktur platform. Langkah-langkah berikut dapat membantu membangun strategi integrasi ISV yang efektif:

  • Pilih platform yang tepat
  • Tentukan persyaratan integrasi
  • Berkolaborasi dalam pemasaran
  • Gunakan sumber daya platform
  • Bina kemitraan yang kolaboratif

Pilih platform yang tepat

Saat mencari penyedia platform, mulailah dengan mengevaluasi struktur harga secara menyeluruh, fitur program mitra mereka, dan studi kasus terkait. Pilih platform yang sesuai dengan produk Anda dan menawarkan antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang tangguh, sumber daya cloud, dan alat bantu canggih untuk menjangkau target pasar Anda.

Tentukan persyaratan integrasi

Bekerja dengan tim teknis platform untuk membantu memastikan kelancaran integrasi dengan menetapkan pedoman teknis yang jelas dan menggunakan sumber daya yang disediakan.

Berkolaborasi dalam pemasaran

Terlibat dalam upaya pemasaran bersama untuk menjual perangkat lunak seperti kampanye merek bersama dan webinar untuk meningkatkan visibilitas dan menarik pelanggan baru.

Gunakan sumber daya platform

Gunakan API platform, layanan cloud, dan dukungan untuk memastikan integrasi yang mulus. Tetapkan metrik kinerja dan gunakan alat analitik untuk melacak dan mengoptimalkan keberhasilan integrasi.

Bina kemitraan yang kolaboratif

Pertahankan komunikasi terbuka dengan tim pendukung platform untuk mengeksplorasi teknologi baru dan peluang untuk pertumbuhan dan inovasi.

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Catatan kaki

(Semua catatan kaki berada di luar ibm.com)

1. Independent Software Vendors Market Size 2025-2029, Technavio, 2024

2. Lead in a Disruptive Market With Product Innovation Excellence, Gartner, 27 Agustus 2024