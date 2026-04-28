Platform pengembang internal (IDP) adalah seperangkat alat, layanan, dan alur kerja internal terpusat yang dibangun oleh suatu organisasi untuk memudahkan pengembang dalam membangun, menerapkan, dan mengoperasikan perangkat lunak tanpa perlu mengelola sendiri semua infrastruktur yang mendasarinya.
Alih-alih setiap tim pengembangan mencari cara mereka sendiri untuk mengonfigurasi server, jaringan, protokol keamanan, dan penerapan perangkat lunak, tim dapat menggunakan “jalur emas” siap pakai yang sudah mengikuti aturan dan praktik terbaik perusahaan. Pengembang hanya mengikuti jalur (misalnya untuk “meluncurkan layanan mikro baru” atau “menyediakan lingkungan pratinjau”) dan platform menangani hal lainnya melalui otomatisasi latar belakang.
IDP adalah cara untuk menyatukan proses yang berbeda sehingga semua tim pengembangan dalam sebuah organisasi mengikuti aturan yang lebih kurang sama. Dan platform ini menangani keputusan infrastruktur yang mendasarinya sehingga pengembang tidak memerlukan keahlian mendalam dalam infrastruktur untuk mengirimkan kode.
IDP umumnya dirancang dan dikelola oleh tim DevOps, operasi, atau rekayasa platform khusus, tetapi pengguna utama mereka adalah pengembang aplikasi. Platform ini menggabungkan beberapa rangkaian alat dan teknologi yang berbeda—seperti orkestrasi kontainer, Infrastruktur sebagai Kode (Iac), integrasi berkelanjutan/pengiriman berkelanjutan (CI/CD), dan alat observabilitas—ke dalam ekosistem yang kohesif.
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IDP menghadirkan ketertiban dan konsistensi pada kemampuan rekayasa perangkat lunak, rilis, dan pengembangan organisasi yang terbagi-bagi. Ini memungkinkan organisasi untuk mengelola kompleksitas lingkungan dan praktik pengembangan perangkat lunak mereka, menyederhanakan dan merampingkannya dan menikmati banyak manfaat dari hal ini.
Kemampuan seorang insinyur untuk memasuki dan mempertahankan kondisi "larut dalam aktivitas"—kondisi untuk berfokus secara mendalam dalam pekerjaan pengodean yang bermakna—sangat berharga bagi organisasi yang bermaksud untuk berinovasi dalam perangkat lunak. Dalam keadaan ini, perhatian tidak terbagi dan kemajuan terasa berkelanjutan. Insinyur mampu memecah masalah yang lebih kompleks karena mereka memiliki waktu yang tidak terputus untuk mengelolanya.
Namun, keadaan ini rapuh. Terkadang pengembang harus beralih di antara konteks dari satu jenis masalah ke masalah lain, dan perubahan mental ini dapat menggagalkan kemajuan mereka pada masalah pertama, memaksa mereka untuk memulai dari nol ketika pada akhirnya kembali ke masalah pertama. Misalnya, bayangkan seorang pembuat kode mencoba memecahkan masalah yang diidentifikasi dalam laporan bug: mengapa utilitas pemesanan hotel tidak menampilkan waktu dan tanggal di zona waktu pengguna yang benar. Ini adalah masalah rumit yang melibatkan bagaimana JavaScript menangani waktu pada tingkat mendasar. Ini bukan masalah pemformatan sederhana. Mereka menelusuri bagaimana stempel waktu bergerak melalui backend dan frontend dan masuk ke UI. Mereka berpikir tentang pengaturan browser lokal dan bagaimana objek tanggal berperilaku dalam kondisi yang berbeda. Sulit bagi manusia untuk mengingat begitu banyak informasi, tetapi mereka hampir mencapai sebuah terobosan.
Kemudian mereka harus meninggalkan alat editor mereka dan membuka alat CI/CD, mencari alur yang benar untuk layanan tersebut, mencoba mengingat bagaimana proyek ini menangani penerapan, memodifikasi konfigurasi, menunggu alur berjalan, membuka alat pemantauan terpisah untuk memverifikasi perilaku...
Mereka harus beralih dari penalaran tentang masalah dan ke mode yang berbeda, menavigasi infrastruktur, alat, dan proses. Dan ketika mereka kembali ke bug, pemahaman kecil yang mereka bangun tentang masalah tersebut menguap. Sekarang mereka harus memulai lagi dari awal. Ini menggambarkan waktu yang terbuang untuk organisasi dan frustrasi yang dirasakan insinyur. IDP mengurangi pemborosan ini dengan menangani masalah tersier, sehingga menghasilkan waktu penyiapan produk yang lebih cepat, produktivitas pengembang yang lebih tinggi, dan pengalaman pengembang yang lebih baik.
Seiring pertumbuhan organisasi, lingkungan pengembangan mereka menjadi semakin kompleks. Beberapa tim mungkin mengadopsi alat tertentu sementara yang lain mungkin memilih alat pesaing yang berbeda untuk menyelesaikan tugas serupa. Tim dapat mengembangkan alur kerja yang berbeda dan membuat keputusan tentang infrastruktur, penerapan, atau keamanan yang masing-masing membantu untuk contoh penggunaan mereka, tetapi secara keseluruhan menyebabkan konflik atau inefisiensi. Dengan lingkungan yang tidak konsisten, hambatan pun berlimpah. Inkonsistensi ini menumpuk seiring waktu, sehingga lebih menyulitkan penskalaan sistem. Sebaliknya, IDP mengubah serangkaian praktik yang terbagi-bagi dan tidak konsisten menjadi alur kerja pengembang dan proses rilis perangkat lunak yang kohesif dan dapat diulang.
Pertimbangan seperti konvensi penamaan, praktik keamanan, alur CI/CD—IDP mengurangi variabilitas dengan menyediakan templat dan membangun alur kerja yang konsisten melalui kerangka kerja yang dapat digunakan kembali. Dengan cara ini, pengembang tidak perlu memulai dari awal, tetapi dapat memilih templat yang secara otomatis menyediakan repositori, mengonfigurasi alur pembuatan dan penerapan serta mengintegrasikan pemantauan dan keamanan.
IDP menyematkan fungsionalitas keamanan dan kepatuhan langsung ke dalam alur kerjanya. Misalnya, platform ini dapat memastikan bahwa semua layanan menyertakan mekanisme autentikasi yang tepat dan mematuhi konfigurasi jaringan yang disetujui. Dengan cara ini, pengembang tidak perlu membuang waktu untuk memikirkan apakah pendekatan tertentu akan memenuhi persyaratan. Protokol yang tepat diikuti karena kontrol diterapkan secara konsisten—mereka ditanamkan ke dalam platform itu sendiri.
Ketika semua tim mengikuti pola yang sama, lebih mudah bagi pengembang untuk memahami dan berkontribusi pada basis kode yang tidak dikenal. Konvensi bersama mengurangi beban kognitif yang diperlukan untuk beralih antara proyek, dan pengembang baru dapat bergabung dengan lebih cepat.
Tanpa kerangka kerja yang konsisten, pertumbuhan organisasi dapat menyebabkan kekacauan, dengan setiap layanan baru menciptakan lebih banyak variasi dan kompleksitas. IDP menyediakan fondasi yang stabil di tingkat perusahaan yang memungkinkan penskalaan dan membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya. Praktik terbaik dapat disebarkan secara otomatis di seluruh sistem dan bahkan tim rekayasa platform kecil dapat memengaruhi praktik pengembangan organisasi besar.
IDP bukan hanya alat tunggal, ini adalah sistem dengan berbagai kemampuan yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pengembang tertentu dan menciptakan pengalaman pengembang yang lebih mulus. Implementasinya berbeda, tetapi berikut adalah komponen yang paling umum.
Portal pengembang: Sering disebut sebagai portal pengembang internal, ini adalah antarmuka utama yang digunakan oleh para pengembang untuk berinteraksi. Sering dibangun dengan alat sumber terbuka seperti Backstage, portal ini menyediakan dasbor pusat, katalog layanan, dokumentasi, templat, plugin, dan alur kerja. Ini adalah panel kontrol layanan mandiri pengembang platform.
Katalog layanan: Katalog layanan adalah inventaris terstruktur dari semua layanan, sistem, dan sumber daya. Katalog ini mendefinisikan kepemilikan, dependensi, dan menyediakan metadata lain sehingga semua orang tahu siapa pemiliknya dan bagaimana layanan berinteraksi satu sama lain.
Kerangka kerja dan templat: Ini adalah cetak biru yang telah ditentukan untuk membuat layanan baru yang memungkinkan pengguna membuat repositori GitHub dengan cepat, menyiapkan alur CI/CD, menerapkan konfigurasi standar, mengintegrasikan pencatatan dan pemantauan, dan banyak lagi. Alur sudah dikonfigurasi sebelumnya dan dapat digunakan kembali dengan praktik terbaik yang tertanam, sehingga pengembang tidak perlu merancangnya dari awal.
Penyediaan infrastruktur: Lapisan ini menangani pembuatan dan pengelolaan lingkungan, sumber daya, dan beban kerja aplikasi di seluruh arsitektur hybrid atau multi-cloud dari berbagai penyedia cloud, sering kali menggunakan prinsip GitOps untuk otomatisasi.
Manajemen lingkungan: Di banyak organisasi, lingkungan pengembangan, praproduksi, dan produksi terpisah seiring waktu akibat perbedaan konfigurasi, ketergantungan yang tidak cocok, dan data yang tidak konsisten. IDP mengatasi hal ini dengan mendorong paritas lingkungan, menghilangkan ambiguitas dan membuat lingkungan lebih dapat diprediksi.
Observabilitas: Visibilitas dibangun ke dalam perilaku sistem secara default, memberikan insight real-time termasuk log, metrik, dan jejak.
Rahasia dan manajemen konfigurasi: Kunci API, kredensial, dan variabel lingkungan ditangani dengan aman, membantu memastikan bahwa rahasia tidak pernah tertanam dalam kode dan akses dikontrol dan dapat diaudit.
Tata Kelola: Kebijakan keamanan dan kepatuhan diberlakukan secara otomatis, dan kontrol tata kelola seperti kartu skor dan kontrol akses berbasis peran (RBAC) menentukan siapa yang dapat menerapkan, apa yang dapat diakses setiap orang, dan bagaimana alur kerja disetujui.
Dokumentasi: Alih-alih tersebar, dokumentasi terintegrasi dengan layanan dan dapat ditemukan melalui portal.
Meskipun asisten pengodean berbasis agen tidak akan merakit sendiri IDP tingkat produksi, ia dapat secara aktif merencanakan, menghasilkan, dan mengulang melalui banyak langkah, mempercepat seluruh proses—mulai dari menggunakan bootstrap pada platform hingga membuat jalur emas dan mengintegrasikan alat. Arsitektur tetap membutuhkan penilaian manusia, karena ini tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga struktur organisasi dan tim.
Setelah dibangun, asisten pengodean berbasis agen dapat beroperasi dalam IDP, membantu mengubahnya dari portal statis menjadi lingkungan yang lebih dinamis dan berorientasi tugas. Sebagai contoh, IBM Bob dapat berintegrasi dengan komponen platform dan membantu dalam berbagai tugas seperti:
Lebih dari sekadar chatbot, ia bertindak sebagai antarmuka cerdas pada platform. Alih-alih menavigasi formulir dan alur kerja secara manual, pengembang dapat meminta tindakan seperti "Buat layanan baru," dan asisten dapat membantu mengatur langkah-langkah yang diperlukan—mematuhi standar, batasan, dan jalur emas. Dalam lingkungan yang didefinisikan dengan baik, ia dapat menggunakan metadata dan konteks katalog layanan untuk memandu tindakannya, seraya tetap menggabungkan tinjauan manusia jika diperlukan.
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