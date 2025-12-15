Apa itu keamanan pusat data?

Masyarakat dan bisnis menghasilkan dan menggunakan sejumlah besar data yang tumbuh secara eksponensial setiap hari, terutama dengan munculnya teknologi yang berpusat pada data seperti kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML).

Dari informasi pribadi yang sensitif seperti rekening bank dan catatan kesehatan, hingga kekayaan intelektual bisnis penting (IP), rahasia negara tingkat tinggi, dan bahkan teks dan email, pusat data dapat menampung beragam informasi berharga atau hanya pribadi. Sayangnya, fakta ini membuat pusat data menjadi target menarik bagi penjahat siber dan titik rentan dari kemungkinan kegagalan yang harus dilindungi.

Jika terjadi gangguan pada pusat data, operasi bisnis penting, aplikasi, dan layanan dapat terganggu, yang mengakibatkan kerugian finansial yang meningkat setiap menit waktu henti. Lebih buruk lagi, pusat data yang mengalami gangguan dapat menyebabkan situasi berbahaya bagi layanan penting seperti perawatan kesehatan, utilitas, transportasi, dan infrastruktur.

Sementara hal-hal seperti kebakaran dan banjir tentu dapat mengakibatkan waktu henti dan kehilangan data, ancaman terbesar terhadap pusat data adalah serangan yang ditargetkan. Ancaman orang dalam dapat menyalahgunakan hak akses mereka untuk menyalahgunakan data perusahaan, sementara ancaman eksternal dapat menembus sistem dan mendatangkan malapetaka.

Pusat data dapat berisi ratusan ribu server fisik dan server virtual, masing-masing merupakan target potensial bagi peretas, yang membutuhkan kebijakan keamanan yang disesuaikan.

Sifat kritis keamanan pusat data dapat dipahami dalam hal empat pilar utama: