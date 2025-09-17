AWS CAF mengelompokkan kemampuan ke dalam enam perspektif:

Bisnis People (manusia) Pemerintahan Platform Keamanan Operasi

Setiap perspektif mencakup serangkaian kemampuan yang dimiliki atau dikelola oleh pemangku kepentingan terkait selama perjalanan transformasi cloud.

AWS Cloud Adoption Framework dikembangkan sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan akan transformasi digital dan kebutuhan untuk memanfaatkan potensi komputasi cloud. Meskipun AWS CAF dirancang untuk perjalanan migrasi AWS, praktiknya sering kali diintegrasikan dengan teknologi mitra sistem cloud dan diadaptasi untuk platform cloud lainnya.

Ketika perusahaan menghadapi tekanan yang meningkat untuk memodernisasi operasi, migrasi cloud menjadi penting untuk meningkatkan ketangkasan, skalabilitas, dan memungkinkan teknologi mutakhir, seperti otomatisasi proses, analitik real-time, dan kecerdasan buatan (AI).

Dalam studi tahun 2025 dari Synergy Research Group, pengeluaran perusahaan untuk layanan cloud meningkat menjadi USD 99 miliar di seluruh dunia, meningkat lebih dari USD 20 miliar dari kuartal kedua tahun 2024. Studi ini mengaitkan pertumbuhan ini dengan ledakan AI generatif (gen AI) dan permintaan yang meluas untuk infrastruktur cloud untuk mendukung beban kerja yang berbasis AI. 1