AWS Cloud Adoption Framework dan Perspektif

Apa itu AWS Cloud Adoption Framework?

AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) menyediakan peta jalan yang komprehensif dan terstruktur untuk membantu organisasi melakukan transformasi digital dan mempercepat adopsi cloud. Ini terdiri dari praktik terbaik, panduan, dan alat yang menyelaraskan teknologi dengan orang, proses, dan tujuan bisnis.

AWS CAF mengelompokkan kemampuan ke dalam enam perspektif:

  1. Bisnis
  2. People (manusia)
  3. Pemerintahan
  4. Platform
  5. Keamanan
  6. Operasi

Setiap perspektif mencakup serangkaian kemampuan yang dimiliki atau dikelola oleh pemangku kepentingan terkait selama perjalanan transformasi cloud.

AWS Cloud Adoption Framework dikembangkan sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan akan transformasi digital dan kebutuhan untuk memanfaatkan potensi komputasi cloud. Meskipun AWS CAF dirancang untuk perjalanan migrasi AWS, praktiknya sering kali diintegrasikan dengan teknologi mitra sistem cloud dan diadaptasi untuk platform cloud lainnya.

Ketika perusahaan menghadapi tekanan yang meningkat untuk memodernisasi operasi, migrasi cloud menjadi penting untuk meningkatkan ketangkasan, skalabilitas, dan memungkinkan teknologi mutakhir, seperti otomatisasi proses, analitik real-time, dan kecerdasan buatan (AI).

Dalam studi tahun 2025 dari Synergy Research Group, pengeluaran perusahaan untuk layanan cloud meningkat menjadi USD 99 miliar di seluruh dunia, meningkat lebih dari USD 20 miliar dari kuartal kedua tahun 2024. Studi ini mengaitkan pertumbuhan ini dengan ledakan AI generatif (gen AI) dan permintaan yang meluas untuk infrastruktur cloud untuk mendukung beban kerja yang berbasis AI. 1

Manfaat AWS CAF

Amazon Web Services (AWS) CAF membantu berbagai pemangku kepentingan (misalnya, CEO, CFO, CIO, CTO, tim DevOps, arsitek solusi cloud) mencapai teknologi dan hasil bisnis yang diinginkan. Ini menawarkan banyak manfaat berharga, termasuk:

  • Mengurangi risiko bisnis: Organisasi dapat meminimalkan risiko secara keseluruhan melalui kerangka kerja AWS CAF, sehingga meningkatkan keandalan, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan keamanan.
  • Meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG): Kerangka kerja ini memberikan insight untuk meningkatkan keberlanjutan dan transparansi perusahaan, yang dapat memberikan manfaat bagi kinerja ESG secara keseluruhan.
  • Meningkatkan efisiensi operasional: Dengan menerapkan AWS CAF, organisasi dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas tim DevOps, serta meningkatkan pengalaman karyawan dan pelanggan.
  • Ketangkasan yang ditingkatkan: AWS CAF menawarkan pendekatan struktural untuk eksperimen yang lebih cepat, inovasi, dan penerapan layanan baru.
  • Pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi: Kerangka kerja ini memberikan peluang perluasan pendapatan melalui produk dan layanan baru, perluasan jangkauan pasar, dan perluasan basis pelanggan.
Bagaimana cara kerja AWS CAF?

CAF memberikan panduan khusus untuk membantu organisasi memindahkan beban kerja ke cloud dengan cara yang aman, sesuai, dan hemat biaya. Alih-alih mengambil pendekatan satu ukuran untuk semua, solusi ini menggunakan prosedur terstruktur yang mempercepat transformasi berbasis cloud melalui kemampuan dan fase strategis.

Kerangka kerja dimulai dengan memetakan 47 kemampuan diskrit di 6 perspektif utama. Kemampuan ini mewakili kapasitas perusahaan untuk menerapkan Sumber daya (misalnya, orang, Teknologi, aset lainnya) melalui proses yang memberikan hasil tertentu.

Kerangka kerja ini kemudian mengidentifikasi empat domain transformasi kritis yang penting untuk menjalankan strategi cloud yang sukses sebelum memandu organisasi melalui empat fase transformasi cloud berulang yang saling melengkapi satu sama lain.

Enam perspektif CAF AWS

Perspektif AWS CAF berpusat pada kemampuan dasar dan memberikan panduan preskriptif yang digunakan oleh ribuan bisnis untuk meningkatkan kesiapan cloud dan mempercepat transformasi cloud mereka.

Enam perspektif AWS CAF masing-masing dibahas dalam white paper terpisah:

  1. Perspektif bisnis
  2. Perspektif orang
  3. Perspektif tata kelola
  4. Perspektif platform
  5. Perspektif keamanan
  6. Perspektif operasi

1. Perspektif bisnis

Investasi cloud harus selaras dengan strategi. Perspektif bisnis berfokus untuk memastikan bahwa investasi ini mempercepat transformasi digital dan tujuan bisnis. Ini juga berfokus pada realisasi nilai dan optimalisasi keuangan.

Kemampuan dasar meliputi:

  • Manajemen strategi
  • Manajemen portofolio
  • Manajemen inovasi
  • Manajemen produk
  • Kemitraan strategis
  • Monetisasi data
  • Insight bisnis
  • Ilmu data

2. Perspektif orang

Perubahan teknologi hanya seefektif orang yang menerapkannya. Perspektif People dirancang untuk memacu perubahan organisasi dan menjembatani kesenjangan antara teknologi dan tujuan bisnis. Ini mempercepat perjalanan cloud untuk membantu organisasi fokus pada budaya berdasarkan pertumbuhan dan pembelajaran berkelanjutan.

Kemampuan dasar meliputi:

  • Evolusi budaya
  • Kepemimpinan transformasional
  • Kefasihan cloud
  • Transformasi tenaga kerja
  • Ubah akselerasi
  • Desain organisasi
  • Penyelarasan organisasi

3. Perspektif tata kelola

Inisiatif cloud membutuhkan pengawasan terkoordinasi. Perspektif Tata Kelola menetapkan kerangka kerja untuk mengelola operasi cloud sekaligus mengoptimalkan nilai dan mengendalikan risiko.

Kemampuan dasar meliputi:

  • Manajemen program dan proyek
  • Manajemen manfaat
  • Manajemen risiko
  • manajemen keuangan cloud
  • Manajemen portofolio aplikasi
  • Tata kelola data
  • Kurasi data

4. Perspektif platform

Infrastruktur cloud terdiri dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digabungkan untuk memberikan skalabilitas, fleksibilitas, dan aksesibilitas yang dibutuhkan bisnis modern. Perspektif Platform membantu dalam membangun platform hybrid cloud tingkat perusahaan yang dapat diskalakan. Ini berfokus pada memodernisasi beban kerja yang ada dan menerapkan solusi cloud-native baru, seperti layanan AWS (misalnya, Lambda) atau teknologi pihak ketiga.

Kemampuan dasar meliputi:

  • Arsitektur platform
  • Arsitektur data
  • Rekayasa Platform
  • Rekayasa data
  • Penyediaan dan orkestrasi
  • Pengembangan aplikasi modern
  • Pipeline CI/CD

5. Perspektif keamanan

Memastikan bahwa data terlindungi dalam setiap fase strategi migrasi cloud merupakan faktor penting untuk keamanan yang kuat. Perspektif Keamanan berfokus pada pencapaian kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan seputar data dan beban kerja cloud.

Kemampuan dasar meliputi:

  • Tata kelola keamanan
  • Jaminan keamanan
  • Manajemen akses
  • Deteksi ancaman
  • Manajemen kerentanan
  • Perlindungan infrastruktur
  • Perlindungan data
  • Keamanan aplikasi
  • Respons insiden

6. Perspektif operasi

Lingkungan cloud memerlukan pemantauan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk mencapai kinerja yang optimal. Perspektif Operasi menetapkan proses dan praktik untuk manajemen cloud yang efektif, memastikan mereka secara konsisten memberikan nilai dan memenuhi persyaratan bisnis.

Kemampuan dasar meliputi:

  • Observabilitas
  • Manajemen peristiwa
  • AIOps
  • Manajemen insiden dan masalah
  • Manajemen perubahan
  • Manajemen rilis
  • Manajemen kinerja dan kapasitas
  • Manajemen konfigurasi
  • Manajemen tambalan
  • Ketersediaan dan manajemen kontinuitas
  • Manajemen aplikasi

Empat domain transformasi AWS CAF

AWS Cloud Adoption Kerangka Kerja mengidentifikasi empat domain Transformasi luas yang harus berubah untuk Transformasi cloud yang sukses.

Teknologi

Organisasi memigrasikan dan memodernisasi infrastruktur on premises dan platform data sebelumnya untuk menggunakan kemampuan cloud.
Proses

Tim mendigitalkan, mengotomatiskan, dan mengoptimalkan operasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan kelincahan.
Organisasi

Perusahaan menata ulang model operasi dan bisnis mereka serta merestrukturisasi tim untuk mendukung transformasi cloud.
Produk

Bisnis mengembangkan dan memulai produk dan layanan inovatif yang dimungkinkan oleh teknologi cloud.

Empat fase transformasi cloud AWS CAF

Dibangun di atas kemampuan dasar dan domain transformasi, AWS CAF menguraikan empat fase tambahan untuk transformasi cloud:

  1. Membayangkan
  2. Selaraskan
  3. Luncurkan
  4. Scale

1. Bayangkan

Organisasi mengidentifikasi bagaimana teknologi cloud dapat mempercepat hasil bisnis. Fase ini melibatkan lokakarya yang difasilitasi untuk membantu tim menilai peluang transformasi dan membangun fondasi untuk inisiatif transformasi digital.

2. Sejajarkan

Tim mengevaluasi kemampuan organisasi yang ada terhadap persyaratan transformasi cloud. Melalui penilaian terstruktur, organisasi mengidentifikasi kesenjangan kemampuan dan mengembangkan rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan di seluruh kemampuan dasar.

3. Luncurkan

Organisasi menerapkan inisiatif percontohan di lingkungan produksi sambil membangun solusi yang menunjukkan nilai bisnis yang terukur. Fase ini berfokus pada memvalidasi strategi cloud melalui penerapan dunia nyata yang terkontrol.

4. Skala

Inisiatif percontohan yang terbukti berkembang ke ruang lingkup yang dimaksudkan karena organisasi menyadari manfaat bisnis yang diantisipasi dari transformasi cloud mereka. Fase ini menandai pencapaian adopsi cloud skala penuh dan realisasi tujuan strategis.

Apa itu AWS Well-Architected Framework?

AWS Well-Architected Framework memberi arsitek cloud praktik terbaik dan panduan langsung untuk membangun infrastruktur yang aman, berkinerja tinggi, dan hemat biaya di seluruh aplikasi dan beban kerja. Ini terdiri dari panduan khusus, laboratorium praktis, dan AWS Well-Architected Tool—sumber daya gratis dalam AWS Management Console yang memungkinkan penilaian beban kerja, mengidentifikasi area berisiko tinggi, dan melacak potensi peningkatan.

Kerangka kerja ini berpusat di sekitar enam pilar mendasar:

  1. Keunggulan operasional
  2. Keamanan
  3. Keandalan
  4. Efisiensi kinerja
  5. Optimasi biaya
  6. Keberlanjutan

AWS CAF di era AI

Percepatan integrasi AI di seluruh infrastruktur perusahaan terus melonjak. Sebuah studi IBM Institute for Business Value (IBV) baru-baru ini terhadap 2.900 eksekutif global menemukan bahwa alur kerja yang mendukung AI—banyak yang didorong oleh AI agen—diperkirakan akan berkembang dari 3% pada tahun 2024 menjadi 25% pada tahun 2026. 

Menyadari dampak transformatif AI dan machine learning (ML) meluas ke strategi adopsi cloud. AWS telah menerbitkan dua panduan untuk membantu organisasi menavigasi transformasi berbasis AI:

  • AWS CAF untuk Machine Learning Pintar dan AI Generatif
  • Panduan keputusan machine learning Pusat Sumber Daya Memulai

Kedua hal ini membantu organisasi menerapkan prinsip-prinsip CAF pada contoh penggunaan AI, memastikan bahwa investasi AI selaras dengan tujuan Transformasi yang lebih luas dan memberikan nilai bisnis yang terukur.

Mulai perjalanan migrasi cloud Anda

Akses insight penting tentang migrasi cloud dengan laporan terbaru IBM. Temukan 10 fakta teratas yang perlu diketahui setiap pemimpin teknologi.
Memahami IaaS, PaaS, dan SaaS: Memilih solusi cloud yang tepat

Pelajari tentang perbedaan utama antara infrastruktur sebagai layanan (IaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS). Jelajahi bagaimana setiap model cloud menyediakan berbagai tingkat kontrol, skalabilitas, dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda.
Migrasi aplikasi: Berpindah ke masa depan

Temukan proses migrasi aplikasi di seluruh platform atau lingkungan sambil memastikan gangguan minimal dan kinerja yang dioptimalkan. Pelajari strategi, contoh penggunaan, dan tahapan migrasi aplikasi lama dan modern.
Migrasi cloud yang mudah dengan lift and shift

Pelajari cara mentransisikan aplikasi Anda ke cloud dengan cepat dengan strategi lift and shift, guna mempertahankan infrastruktur yang ada sekaligus mendapatkan manfaat cloud. Jelajahi keunggulan, beban kerja VMware, dan contoh penggunaan yang membuat pendekatan ini menjadi pilihan utama bagi banyak bisnis.
Migrasikan VMware vSphere ke IBM Cloud dengan mudah

Migrasikan beban kerja VMware vSphere ke IBM Cloud dengan RackWare Management Module (RMM), alat migrasi layanan mandiri yang menawarkan migrasi otomatis.
Optimalkan migrasi cloud Anda dengan IBM Turbonomic

Rencanakan dan percepat proyek migrasi cloud Anda secara efisien dengan IBM Turbonomic. Dapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti terkait beban kerja aplikasi, optimalkan kinerja, dan hemat biaya sekaligus memastikan transisi cloud yang lancar.

IBM Cloud Pak for Network Automation

Otomatiskan penyediaan dan orkestrasi jaringan di cloud untuk menyederhanakan migrasi, meningkatkan ketangkasan, dan memastikan operasi yang lancar.

 Jelajahi Cloud Pak Automation
IBM Instana Observability

IBM Instana Observability mengotomatiskan application discovery, pemantauan, pelacakan, dan analisis akar masalah untuk lingkungan layanan mikro.

 Jelajahi Instana
IBM Turbonomic Application Resource Management

IBM Turbonomic adalah perangkat lunak manajemen sumber daya aplikasi yang menggunakan AI untuk mengoptimalkan kinerja, biaya, dan kepatuhan lingkungan multicloud. Perangkat ini tersedia sebagai SaaS atau untuk hosting mandiri.

 Jelajahi Turbonomic
