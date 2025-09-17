AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) menyediakan peta jalan yang komprehensif dan terstruktur untuk membantu organisasi melakukan transformasi digital dan mempercepat adopsi cloud. Ini terdiri dari praktik terbaik, panduan, dan alat yang menyelaraskan teknologi dengan orang, proses, dan tujuan bisnis.
AWS CAF mengelompokkan kemampuan ke dalam enam perspektif:
Setiap perspektif mencakup serangkaian kemampuan yang dimiliki atau dikelola oleh pemangku kepentingan terkait selama perjalanan transformasi cloud.
AWS Cloud Adoption Framework dikembangkan sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan akan transformasi digital dan kebutuhan untuk memanfaatkan potensi komputasi cloud. Meskipun AWS CAF dirancang untuk perjalanan migrasi AWS, praktiknya sering kali diintegrasikan dengan teknologi mitra sistem cloud dan diadaptasi untuk platform cloud lainnya.
Ketika perusahaan menghadapi tekanan yang meningkat untuk memodernisasi operasi, migrasi cloud menjadi penting untuk meningkatkan ketangkasan, skalabilitas, dan memungkinkan teknologi mutakhir, seperti otomatisasi proses, analitik real-time, dan kecerdasan buatan (AI).
Dalam studi tahun 2025 dari Synergy Research Group, pengeluaran perusahaan untuk layanan cloud meningkat menjadi USD 99 miliar di seluruh dunia, meningkat lebih dari USD 20 miliar dari kuartal kedua tahun 2024. Studi ini mengaitkan pertumbuhan ini dengan ledakan AI generatif (gen AI) dan permintaan yang meluas untuk infrastruktur cloud untuk mendukung beban kerja yang berbasis AI. 1
Amazon Web Services (AWS) CAF membantu berbagai pemangku kepentingan (misalnya, CEO, CFO, CIO, CTO, tim DevOps, arsitek solusi cloud) mencapai teknologi dan hasil bisnis yang diinginkan. Ini menawarkan banyak manfaat berharga, termasuk:
CAF memberikan panduan khusus untuk membantu organisasi memindahkan beban kerja ke cloud dengan cara yang aman, sesuai, dan hemat biaya. Alih-alih mengambil pendekatan satu ukuran untuk semua, solusi ini menggunakan prosedur terstruktur yang mempercepat transformasi berbasis cloud melalui kemampuan dan fase strategis.
Kerangka kerja dimulai dengan memetakan 47 kemampuan diskrit di 6 perspektif utama. Kemampuan ini mewakili kapasitas perusahaan untuk menerapkan Sumber daya (misalnya, orang, Teknologi, aset lainnya) melalui proses yang memberikan hasil tertentu.
Kerangka kerja ini kemudian mengidentifikasi empat domain transformasi kritis yang penting untuk menjalankan strategi cloud yang sukses sebelum memandu organisasi melalui empat fase transformasi cloud berulang yang saling melengkapi satu sama lain.
Perspektif AWS CAF berpusat pada kemampuan dasar dan memberikan panduan preskriptif yang digunakan oleh ribuan bisnis untuk meningkatkan kesiapan cloud dan mempercepat transformasi cloud mereka.
Enam perspektif AWS CAF masing-masing dibahas dalam white paper terpisah:
Investasi cloud harus selaras dengan strategi. Perspektif bisnis berfokus untuk memastikan bahwa investasi ini mempercepat transformasi digital dan tujuan bisnis. Ini juga berfokus pada realisasi nilai dan optimalisasi keuangan.
Kemampuan dasar meliputi:
Perubahan teknologi hanya seefektif orang yang menerapkannya. Perspektif People dirancang untuk memacu perubahan organisasi dan menjembatani kesenjangan antara teknologi dan tujuan bisnis. Ini mempercepat perjalanan cloud untuk membantu organisasi fokus pada budaya berdasarkan pertumbuhan dan pembelajaran berkelanjutan.
Kemampuan dasar meliputi:
Inisiatif cloud membutuhkan pengawasan terkoordinasi. Perspektif Tata Kelola menetapkan kerangka kerja untuk mengelola operasi cloud sekaligus mengoptimalkan nilai dan mengendalikan risiko.
Kemampuan dasar meliputi:
Infrastruktur cloud terdiri dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digabungkan untuk memberikan skalabilitas, fleksibilitas, dan aksesibilitas yang dibutuhkan bisnis modern. Perspektif Platform membantu dalam membangun platform hybrid cloud tingkat perusahaan yang dapat diskalakan. Ini berfokus pada memodernisasi beban kerja yang ada dan menerapkan solusi cloud-native baru, seperti layanan AWS (misalnya, Lambda) atau teknologi pihak ketiga.
Kemampuan dasar meliputi:
Memastikan bahwa data terlindungi dalam setiap fase strategi migrasi cloud merupakan faktor penting untuk keamanan yang kuat. Perspektif Keamanan berfokus pada pencapaian kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan seputar data dan beban kerja cloud.
Kemampuan dasar meliputi:
Lingkungan cloud memerlukan pemantauan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk mencapai kinerja yang optimal. Perspektif Operasi menetapkan proses dan praktik untuk manajemen cloud yang efektif, memastikan mereka secara konsisten memberikan nilai dan memenuhi persyaratan bisnis.
Kemampuan dasar meliputi:
AWS Cloud Adoption Kerangka Kerja mengidentifikasi empat domain Transformasi luas yang harus berubah untuk Transformasi cloud yang sukses.
Organisasi memigrasikan dan memodernisasi infrastruktur on premises dan platform data sebelumnya untuk menggunakan kemampuan cloud.
Tim mendigitalkan, mengotomatiskan, dan mengoptimalkan operasi bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan kelincahan.
Perusahaan menata ulang model operasi dan bisnis mereka serta merestrukturisasi tim untuk mendukung transformasi cloud.
Bisnis mengembangkan dan memulai produk dan layanan inovatif yang dimungkinkan oleh teknologi cloud.
Dibangun di atas kemampuan dasar dan domain transformasi, AWS CAF menguraikan empat fase tambahan untuk transformasi cloud:
Organisasi mengidentifikasi bagaimana teknologi cloud dapat mempercepat hasil bisnis. Fase ini melibatkan lokakarya yang difasilitasi untuk membantu tim menilai peluang transformasi dan membangun fondasi untuk inisiatif transformasi digital.
Tim mengevaluasi kemampuan organisasi yang ada terhadap persyaratan transformasi cloud. Melalui penilaian terstruktur, organisasi mengidentifikasi kesenjangan kemampuan dan mengembangkan rencana tindakan untuk mengatasi kekurangan di seluruh kemampuan dasar.
Organisasi menerapkan inisiatif percontohan di lingkungan produksi sambil membangun solusi yang menunjukkan nilai bisnis yang terukur. Fase ini berfokus pada memvalidasi strategi cloud melalui penerapan dunia nyata yang terkontrol.
Inisiatif percontohan yang terbukti berkembang ke ruang lingkup yang dimaksudkan karena organisasi menyadari manfaat bisnis yang diantisipasi dari transformasi cloud mereka. Fase ini menandai pencapaian adopsi cloud skala penuh dan realisasi tujuan strategis.
AWS Well-Architected Framework memberi arsitek cloud praktik terbaik dan panduan langsung untuk membangun infrastruktur yang aman, berkinerja tinggi, dan hemat biaya di seluruh aplikasi dan beban kerja. Ini terdiri dari panduan khusus, laboratorium praktis, dan AWS Well-Architected Tool—sumber daya gratis dalam AWS Management Console yang memungkinkan penilaian beban kerja, mengidentifikasi area berisiko tinggi, dan melacak potensi peningkatan.
Kerangka kerja ini berpusat di sekitar enam pilar mendasar:
Percepatan integrasi AI di seluruh infrastruktur perusahaan terus melonjak. Sebuah studi IBM Institute for Business Value (IBV) baru-baru ini terhadap 2.900 eksekutif global menemukan bahwa alur kerja yang mendukung AI—banyak yang didorong oleh AI agen—diperkirakan akan berkembang dari 3% pada tahun 2024 menjadi 25% pada tahun 2026.
Menyadari dampak transformatif AI dan machine learning (ML) meluas ke strategi adopsi cloud. AWS telah menerbitkan dua panduan untuk membantu organisasi menavigasi transformasi berbasis AI:
Kedua hal ini membantu organisasi menerapkan prinsip-prinsip CAF pada contoh penggunaan AI, memastikan bahwa investasi AI selaras dengan tujuan Transformasi yang lebih luas dan memberikan nilai bisnis yang terukur.
