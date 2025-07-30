Apa itu ketahanan aplikasi?

Aplikasi secara virtual memberdayakan hampir setiap aspek bisnis modern, mulai dari memproses transaksi pelanggan dan mengelola rantai pasokan hingga memungkinkan kolaborasi karyawan dan menganalisis data real-time.

Ketika aplikasi ini gagal, dampaknya bisa parah. Waktu henti—periode ketika aplikasi tidak tersedia atau tidak dapat berfungsi dengan benar—dapat mengakibatkan kerusakan reputasi, pengalaman pengguna yang menurun, dan kerugian finansial yang signifikan.

Faktanya, 98% organisasi kini melaporkan, bahwa waktu henti melebihi USD 100.000 per jam, dengan sepertiga memperkirakan kerugian antara USD 1 juta dan USD 5 juta.

Dengan merancang dan mengimplementasikan aplikasi yang tangguh, organisasi dapat menghindari dan memitigasi gangguan-gangguan tersebut.

Ketahanan aplikasi bergantung pada dua prinsip inti:

Toleransi kesalahan: kemampuan aplikasi untuk terus beroperasi ketika sebagian gagal.

Ketersediaan tinggi: kemampuan sistem untuk dapat diakses dan dapat diandalkan hampir 100% dari waktu.

Aplikasi yang tangguh membantu mengurangi kerentanan dalam arsitektur aplikasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan pengalaman pengguna yang konsisten bahkan dalam menghadapi gangguan yang tidak terduga.