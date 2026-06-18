Les entreprises qui manipulent des matières dangereuses dans le cadre de leurs processus métier de base s’appuient sur des systèmes instrumentés de sécurité pour assurer la sécurité des travailleurs et réduire le risque d’incidents catastrophiques tels que des incendies, des explosions, des rejets de produits chimiques toxiques et des fusions nucléaires.

Les systèmes instrumentés de sécurité sont étroitement liés à un autre type de système de processus métier appelé système de contrôle de procédé de base (BPCS). Cependant, alors qu’un BCPS se concentre sur le maintien d’activités commerciales normales, un SIS se concentre exclusivement sur la sécurité. Lorsqu’un SIS détecte des conditions dangereuses, il lance une réponse prédéfinie comme libérer la pression d’une vanne ou activer un système d’arrêt d’urgence.

Les systèmes instrumentés de sécurité sont principalement utilisés dans les industries de procédé, c’est-à-dire des industries qui fabriquent des produits en transformant les matières premières par des procédés chimiques, physiques, biologiques ou thermiques. Ces secteurs comprennent le pétrole et le gaz, la fabrication, la production d’électricité, les produits pharmaceutiques et le traitement de l’eau. Pour gérer les risques, les entreprises actives dans ces secteurs déploient des systèmes liés à la sécurité pour détecter les conditions dangereuses et rétablir la sécurité des systèmes.