Qu’est-ce que l’iPaaS intégré ?

Il permet une intégration transparente avec diverses applications logicielles, sources de données et dispositifs réseau, sans que l’utilisateur ait à quitter l’environnement de l’application hôte.

Les réseaux informatiques d’entreprise sont extrêmement complexes et dynamiques. Au fur et à mesure que les entreprises adoptent des pratiques de développement modernes et des technologies cloud natives telles que les méthodologies Agile et DevOps, les microservices, les conteneurs Docker, Kubernetes et les fonctions informatiques sans serveur, la gestion des réseaux et applications devient toujours plus complexe.

Il n’en demeure pas moins que les entreprises doivent trouver une solution pour gérer l’afflux incessant de demandes d’intégration provenant de clients existants et futurs, ce qui peut représenter un véritable défi pour celles dont les ressources d’ingénierie sont limitées.

Les services EiPaaS simplifient le processus en créant une couche d’orchestration des données qui gère les requêtes d’intégration et interagit avec les API des applications tierces sur le réseau.

L’adoption des technologies iPaaS embarquées permet aux entreprises d’utiliser leurs ressources de développement de manière plus efficace. Les ingénieurs peuvent se concentrer sur la logique d’intégration et l’innovation fonctionnelle, tandis que les entreprises bénéficient de réseaux informatiques plus agiles et sécurisés.

Tout comme l’iPaaS, l’EiPaaS intégré apporte de nombreux avantages aux entreprises à la recherche d’une solution d’intégration avancée. L’offre EiPaaS a été pensée pour offrir une plateforme logicielle en marque blanche permettant la mise à l’échelle des intégrations client.