Il est essentiel de tirer parti de l'intégration, des API, des événements et des données pour passer de la transformation numérique à la transformation de l'IA. S'il existe différentes façons d'aborder l'intégration et l'automatisation, tous les chemins mènent à une plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS). En fait, l'iPaaS connaît une croissance rapide depuis des années et ne montre aucun signe de ralentissement.

Parallèlement, l’intégration des applications, des systèmes et des données nécessaires est une cible en constante évolution. La seule constante est le changement, car les applications sont remplacées et modernisées sur le cloud. Ces raisons justifient notre investissement massif sur le marché iPaaS.

En cette période d'opportunités et d'innovations sur le marché, nous réunissons les technologies de pointe des portefeuilles d'intégration d'IBM et de webMethods. Grâce à nos investissements et à nos inventions, nous avons l'intention d'aider les chefs d'entreprise à faire de l'intégration un avantage concurrentiel.