Il est essentiel de tirer parti de l'intégration, des API, des événements et des données pour passer de la transformation numérique à la transformation de l'IA. S'il existe différentes façons d'aborder l'intégration et l'automatisation, tous les chemins mènent à une plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS). En fait, l'iPaaS connaît une croissance rapide depuis des années et ne montre aucun signe de ralentissement.
Parallèlement, l’intégration des applications, des systèmes et des données nécessaires est une cible en constante évolution. La seule constante est le changement, car les applications sont remplacées et modernisées sur le cloud. Ces raisons justifient notre investissement massif sur le marché iPaaS.
En cette période d'opportunités et d'innovations sur le marché, nous réunissons les technologies de pointe des portefeuilles d'intégration d'IBM et de webMethods. Grâce à nos investissements et à nos inventions, nous avons l'intention d'aider les chefs d'entreprise à faire de l'intégration un avantage concurrentiel.
Nous pensons que l'iPaaS doit être hybride et gérer les déploiements de façon fluide dans les clouds et sur site. Elle doit également être unifiée, rassemblant de multiples modèles d'intégration avec un contrôle, une gouvernance et une portabilité partagés. Nous tirons parti de notre expertise combinée en matière d’Intégration multicloud hybride pour permettre à nos clients d’améliorer la productivité de chaque personne et équipe qui touche à l’Intégration au sein de leur entreprise. Bien maîtrisée, l'iPaaS gère la complexité afin que les entreprises puissent prospérer.
Avec le contrôle hybride au cœur de notre approche, nous réunissons différents modèles d'intégration (tels que les applications, les API, le B2B, les fichiers, les événements, la messagerie, etc.) au sein d'une expérience commune via un plan de contrôle unifié. Le contrôle centralisé avec exécution distribuée signifie que l'ensemble de votre environnement d'intégration peut être géré à partir d'un seul et même écran, quelle que soit la zone géographique, l'environnement d'hébergement multicloud hybride, les profils d'utilisateurs et les équipes. Une plateforme iPaaS unifiée offre la solution la plus complète pour répondre à tous les cas d'utilisation.
De plus, grâce à la position de leader d'IBM sur le marché de l'IA responsable, alimentée par watsonx™, nous avons l'avantage de fournir des solutions d'intégration alimentées par l'IA qui sont inégalées dans le domaine de l'iPaaS. En s'appuyant sur les capacités actuelles d'IA des produits, l'IA générative peut jouer un rôle tout au long du cycle de vie de l'intégration, en stimulant la productivité et l'agilité dans les domaines de la création, du suivi et de la gouvernance pour une innovation rapide. Les assistants d'IA constituent un excellent point de départ, et nous sommes en train de tracer la voie en tirant parti de l'iPaaS hybride piloté par des agents IA.
À mesure que cette vision se concrétise, l'iPaaS hybride a le potentiel de :
Il s'agit d'une vision audacieuse, et nous progressons rapidement. Ce marché, cette équipe et cette technologie s'associent pour créer quelque chose de vraiment puissant.
Notre demande ? Ne vous engagez pas dans une autre plateforme iPaaS sans vous renseigner davantage. Nous maîtrisons l'évolution de l'iPaaS et nous vous invitons à nous accompagner dans cette aventure.