Une plateforme de données client (CDP) pour l’automobile fait référence à la consolidation de données provenant de différentes sources afin d’obtenir une vue complète de chaque client et acheteur. Ces données peuvent être utilisées pour personnaliser les promotions, les rappels de service et les suivis de rendez-vous. Une CDP pour l’automobile diffère d’une CDP traditionnelle, car elle est conçue spécifiquement pour s’intégrer à l’écosystème technologique des données du concessionnaire automobile, tel que les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et de gestion des concessions (DMS), ainsi que les chatbots.

L’ensemble du secteur automobile est chamboulé par les véhicules définis par logiciel (SDV). D’après une récente enquête de l’IBM Institute for Business Value menée auprès de plus de 1 200 dirigeants mondiaux du secteur, 74 % d’entre eux affirment qu’en 2035, les véhicules seront définis par logiciels et alimentés par l’IA. Il est donc logique que les logiciels internes des constructeurs automobiles soient intégrés de manière à associer les logiciels et l’IA pour améliorer l’expérience client.

Une CDP pour le secteur automobile vise à éliminer les silos de données des concessionnaires et à consolider les données provenant de multiples sources et fournisseurs. Les clients du secteur automobile modernes attendent une expérience d'achat hautement personnalisée et individuelle.

Pour les constructeurs automobiles, cela implique la nécessité de redynamiser leur marque et de repenser l'expérience client grâce à une prise de décision fondée sur les données, ainsi qu'à des stratégies marketing ciblées.

Les fournisseurs de CDP ont l'opportunité de saisir cette occasion et de collaborer avec l'industrie automobile, en éliminant les silos de données et les canaux marketing traditionnels afin de répondre aux besoins des clients actuels de ce secteur.