L’évaluation des risques est un élément important des phases de conception de la sécurité et de la cybersécurité. IBM ELM Automotive Compliance facilite l’application des méthodes d’évaluation des risques les plus répandues, à savoir HARA (analyse des dangers et évaluation des risques) et TARA (analyse des menaces et évaluation des risques), en couvrant explicitement les aspects suivants :

Saisie des éléments de sécurité requis par la norme ISO 26262, tels que la définition des éléments, les événements dangereux, les objectifs de sécurité et les exigences de sécurité

Calcul du niveau d’intégrité de la sécurité automobile (ASIL) en fonction de la gravité, de l’exposition et des variables de contrôle pour l’analyse HARA

Identification du scénario de menace et des scénarios d’endommagement dans le cadre de l’analyse TARA

Calcul automatique des valeurs de risque à partir des possibilités d’attaque et de l’impact global du scénario d’endommagement pour aider à déterminer le risque lors de l’analyse TARA