Qu’est-ce qu’un véhicule défini par logiciel ?

Les véhicules définis par logiciel constituent la prochaine évolution du secteur automobile. Traditionnellement, les fonctions des véhicules étaient liées à des composants physiques et à des systèmes intégrés dont la flexibilité était limitée. Les SDV s’appuient au contraire sur des plateformes informatiques centralisées et des architectures logicielles modulaires. Ces systèmes permettent des mises à jour en temps réel (OTA), les constructeurs automobiles pouvant fournir de nouvelles fonctionnalités, des mises à jour et des améliorations en matière de performances et de sécurité par le biais d’un logiciel, souvent à distance.

Cette modernisation permet aux SDV d’évoluer après l’achat, de la même manière que les smartphones. Un véhicule peut bénéficier d’une meilleure navigation, d’une efficacité énergétique améliorée ou même de meilleurs modes de conduite grâce aux mises à jour logicielles du véhicule, sans l’intervention d’un concessionnaire. Ces capacités permettent également aux conducteurs de personnaliser leurs véhicules et de s’abonner à des fonctionnalités à la demande, des systèmes avancés d’aide à la conduite aux mises à niveau du divertissement embarqué.

Selon une étude d’IBM, 90 % de toutes les innovations liées aux véhicules en 2030 seront de nature logicielle.1 De même, 75 % des dirigeants du secteur automobile anticipent que l’expérience définie par logiciel sera au cœur de la valeur de la marque d’ici 2035.2

Un élément clé de cette transformation est la réduction ou l’élimination de nombreuses unités de commande électroniques (ECU) indépendantes. Les ECU sont de petits ordinateurs qui contrôlaient traditionnellement les fonctions individuelles des véhicules telles que le freinage, le cycle du moteur ou la climatisation. Depuis des décennies, les constructeurs automobiles ajoutent de plus en plus d’ECU pour prendre en charge de nouvelles fonctionnalités, certains véhicules en possédaient d’ailleurs plus de 100.

Aujourd'hui, nombre d'entre eux sont remplacés par des ordinateurs centraux moins nombreux et plus puissants qui gèrent plusieurs systèmes à la fois. Cela réduit la complexité et permet aux systèmes du véhicule de fonctionner ensemble de manière plus harmonieuse. Cela favorise également les innovations telles que la conduite autonome, la maintenance prédictive et l'intégration des données en temps réel avec les services cloud.