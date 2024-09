Les équipementiers et les constructeurs automobiles sont confrontés au défi de développer des produits de plus en plus complexes tout en devant réduire les cycles de fabrication, augmenter la qualité et proposer de nouvelles fonctionnalités.

IBM Engineering Lifecycle Management (ELM), un portefeuille intégré d’outils de gestion pour l’ingénierie des systèmes et des logiciels, constitue la base idéale pour relever ces défis. Ce portefeuille vous aide à gérer le développement de véhicules, de la conception initiale à la vérification et la validation finales. Il rationalise également le respect de la conformité automobile et des exigences réglementaires décrites dans des normes telles que Automotive SPICE (ASPICE), ISO-26262, SOTIF, ISO/SAE 21434 et WP.29.