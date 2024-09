L’un des plus grands défis auxquels l’industrie automobile est confrontée en matière de conduite autonome consiste à gérer les données provenant des quatre coins du monde et à les utiliser là où c’est nécessaire. L’initiative « Vision zéro » de Continent s’appuie sur une flotte d’essai équipée de capteurs qui parcourt 15 000 kilomètres par jour pour générer et enregistrer plus de 100 To de données. Ces dernières sont ingérées, traitées, sélectionnées et annotées, puis utilisées à des fins d’entraînement et de validation du système.

Pour détecter ce qui se passe dans chaque scénario, optimiser la prise de décision et favoriser une conduite sûre, l'équipe utilise NVIDIA DGX (lien externe à ibm.com) à des fins d’entraînement et de validation. Afin d’accélérer le développement de l’IA et la mise sur le marché, Continental doit associer traitement IA, accès aux données et stockage ultra-efficaces pour analyser des centaines de milliers d’images par seconde avec NVIDIA GPU.