Qu’est-ce que l’intégration CRM ?

L’intégration CRM aide les équipes commerciales, marketing et de service à coordonner leur travail et à utiliser les données partagées pour améliorer l’expérience client (CX), rationaliser les processus, identifier les tendances, réduire l’attrition et stimuler la croissance. Les systèmes CRM sont généralement intégrés à d’autres systèmes ou sources de données à l’aide d’interfaces de programmation d’application (API), d’une plateforme d’intégration en tant que service (iPaaS), de middlewares ou de connecteurs prédéfinis, qui synchronisent les données et les workflows entre les différentes applications.

En intégrant les plateformes CRM avec d’autres systèmes métier, les entreprises peuvent créer une source d’information unique. Un système unifié peut fournir des données et un contexte plus précis, ce qui peut accélérer et améliorer l’analyse, la planification et les prévisions. Cela peut également renforcer les workflows et la performance dans des initiatives connexes telles que la planification des ressources d’entreprise (ERP), le e-commerce, l’automatisation et les plateformes d’assistance.

L’automatisation est souvent utilisée dans les systèmes intégrés pour organiser les données et rationaliser les workflows. Dans le cas de l’intégration CRM, une équipe informatique peut déployer des automatisations qui centralisent les données client provenant de diverses applications, telles que la messagerie électronique, le e-commerce ou les plateformes d’abonnement. Ces données consolidées peuvent ensuite être utilisées pour élaborer des initiatives de vente ou de marketing plus ciblées, génératrices de revenus et de rétention client.

En améliorant la visibilité des données, l’intégration CRM aide les entreprises à gérer et mesurer leur pipeline de génération de leads et de ventes sur un tableau de bord unique et personnalisable, contribuant ainsi à accroître la productivité.

Les systèmes et intégrations CRM continuent d’évoluer grâce à l’intelligence artificielle (IA) pour proposer de nouvelles capacités et gains d’efficacité tout au long du cycle de vie du client. Par exemple, le service client peut s’appuyer sur l’IA conversationnelle pour répondre aux demandes des clients. Les équipes marketing peuvent utiliser l’IA générative pour créer des e-mails personnalisés. Enfin, l’équipe commerciale, elle, peut utiliser l’IA prédictive pour évaluer les prospects.