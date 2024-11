La transition vers les énergies renouvelables est en marche. Mais les organisations agissent-elles assez vite ?

Un effort mondial est déployé pour lutter contre le changement climatique en abandonnant progressivement les combustibles fossiles et en adoptant les énergies propres et renouvelables, ou énergies vertes. La Conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2015, qui a débouché sur la signature de l’Accord de Paris, a accéléré cette transition vers les énergies renouvelables. Depuis, les décideurs politiques et le public sont de plus en plus conscients des dangers de la combustion des combustibles fossiles, tels que les émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre.

Malgré cela, les neuf dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées (lien externe à ibm.com), et les effets du réchauffement climatique menacent le bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes. Une question se pose donc : comment pouvons-nous décélérer le réchauffement ?

Nous explorerons ici les sources d’énergie renouvelable à la disposition des entreprises, les mesures qu’elles peuvent prendre pour accélérer leur propre transition vers l’énergie propre et la manière dont elles peuvent obtenir le soutien des parties prenantes en cours de route.