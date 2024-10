Qu’est-ce que l’électrification ?

De nouveaux équipements et systèmes contribuent à électrifier le secteur agricole, notamment les tracteurs électriques, les pulvérisateurs agricoles alimentés par l’énergie solaire, les chaudières à eau et les systèmes de stockage d’électricité thermique. En plus des économies de coûts et de la décarbonation, l’électrification réduit la pollution sonore et rend l’environnement de travail plus sûrs pour les agriculteurs.