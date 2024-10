Qu’est-ce que le coût actualisé de l’énergie ?

Différentes technologies et ressources énergétiques ont chacune un coût actualisé de l’énergie différent. Depuis plus de dix ans, le coût actualisé de l’énergie provenant des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire, l’énergie éolienne onshore et l’énergie éolienne offshore a chuté de manière soudaine en raison de l’innovation, des économies d’échelle croissantes et du soutien des gouvernements. Par exemple, le coût actualisé de l’énergie éolienne onshore est passé d’une moyenne de 135 USD par MWh en 2009 à moins de la moitié en 2024. Au cours de la même période, le prix moyen de l’énergie solaire photovoltaïque à grande échelle est passé de 359 dollars par MWh à 61 dollars.4

Le coût actualisé de l’énergie appliqué à l’énergie géothermique n’a pas connu une baisse aussi importante en raison des coûts d’investissement relativement élevés par rapport aux autres technologies d’énergie renouvelable. Cependant, les prix pourraient baisser à l’avenir en raison de nouvelles initiatives telles que le Enhanced Geothermal Energy Shot, un programme de recherche du ministère américain de l’Énergie.

Ces tendances à la baisse contribuent à rendre les énergies renouvelables plus compétitives par rapport à la production d’électricité à partir de gaz et de charbon (dont les coûts actualisés de l’énergie peuvent atteindre 228 et 168 dollars) et soutiennent ainsi la transition énergétique mondiale. Les conflits géopolitiques ont contribué à l’augmentation des coûts des combustibles fossiles et de l’électricité, ce qui renforce l’attrait des projets d’énergies renouvelables.

La pandémie de COVID-19 et les défaillances de la chaîne d’approvisionnement qui en ont résulté ont atténué la baisse du coût des énergies renouvelables. Cependant, « Levelized Cost of Energy+ », un rapport annuel sur les coûts actualisés de l’énergie de la société de services financiers Lazard, indique que les défis liés à la chaîne d’approvisionnement ont été résolus en 2024. Comme les années précédentes, les analystes de l’entreprise ont conclu que « la compétitivité du coût des énergies renouvelables conduira à un déplacement continu de la production conventionnelle et à une évolution du mix énergétique ».