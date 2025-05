Quelle est la différence entre un accélérateur d’IA et un GPU ?

Pour les applications d'IA, un GPU peut constituer une solution polyvalente, de la même manière qu'un pick-up peut être un compromis satisfaisant entre une voiture de sport et un poids lourd. Un poids lourds est plus lent qu’une voiture de sport, mais peut transporter beaucoup plus de marchandises. Un pick-up peut transporter des marchandises et est plus rapide qu'un poids lourds, mais plus lent qu'une voiture de sport.

On peut comparer le GPU à une camionnette. Selon les priorités de l’application d’IA, une puce d’IA plus spécialisée, comme un véhicule plus adapté, peut toutefois s’avérer préférable.