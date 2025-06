Que sont les agents conversationnels ?

La technologie d’agent conversationnel est issue des systèmes informatiques de routage automatique des appels et des assistants virtuels intelligents capables d’effectuer des tâches simples telles que régler des minuteries ou récupérer des informations météorologiques. Mais les besoins des clients sont parfois complexes et comportent de multiples composantes. Les chatbots et les agents virtuels ne peuvent souvent pas y répondre seuls, ce qui crée un besoin pour une technologie qui allie les avantages des agents humains à la base de connaissances des outils alimentés par l’IA.

Les agents conversationnels utilisent la technologie de l’IA conversationnelle, telle que le natural language understanding (NLU) et le traitement automatique du langage naturel (NLP), pour analyser les informations et le contexte des problèmes des clients. Ils appliquent également la reconnaissance vocale pour transcrire les appels des clients et fournir des résumés des interactions avec les clients.

L’IA peut ainsi analyser les transcriptions d’appels et identifier des mots-clés et des expressions pour extraire des informations pertinentes sur le compte du client ou sur un document spécifique auquel il fait référence, comme un relevé de facturation ou un reçu. Les agents peuvent alors rationaliser leurs conversations avec les clients et résoudre les problèmes plus efficacement, tout en disposant de données chiffrées à exploiter lors des interactions futures.

Les agents d’IA, qui diffèrent des agents conversationnels, sont également devenus un outil technologique populaire. Un agent d’IA désigne un système ou un programme qui accomplit des tâches de manière autonome ou au nom des utilisateurs. Il s’appuie sur des algorithmes de machine learning pour créer des références et identifier les écarts par rapport à l’entrée initiale.